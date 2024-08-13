Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
5.000 ANSI Lümen Parlaklık, WUXGA (1920x1200) Çözünürlük, 20.000 saat kullanım ömrü, webOS 4.5, Kablosuz ve Bluetooth Bağlantısı içeren ProBeam Lazer Projektör

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

5.000 ANSI Lümen Parlaklık, WUXGA (1920x1200) Çözünürlük, 20.000 saat kullanım ömrü, webOS 4.5, Kablosuz ve Bluetooth Bağlantısı içeren ProBeam Lazer Projektör

BF50NST

5.000 ANSI Lümen Parlaklık, WUXGA (1920x1200) Çözünürlük, 20.000 saat kullanım ömrü, webOS 4.5, Kablosuz ve Bluetooth Bağlantısı içeren ProBeam Lazer Projektör

Önden görünüm
Yazdır

Ana Özellikler

  • Yerel Çözünürlük

    WUXGA (1920x1200)

  • Parlaklık (ANSI Lümen)

    5000

  • Tip

    Lazer (LD + P/W)

  • Kontrast Oranı

    3.000.000:1 ↑

  • Dijital Keystone Düzeltme

    4 köşeli Çarpıklık (Y/D)

  • Çıktı

    10W (5W+5W)

  • Ekran Paylaşımı (MiraCast destekli cihazla Kablosuz Yansıtma)

    YES

  • yakınlaştır

    1,6x

  • Lens Kaydırma

    YES ( Yatay ± %20 / Dikey ± %50 )

Tüm Özellikler

EN BOY ORANI

  • En Boy Oranı Kontrolü

    16:9/16:10/Orijinal/4:3/Dikey Yakınlaştırma/Her Yöne Yakınlaştırma

PARLAKLIK (ANSI LÜMEN)

  • Parlaklık (ANSI Lümen)

    5000

KONTRAST ORANI

  • Kontrast Oranı

    3.000.000:1 ↑

TASARIM

  • Kabin Rengi

    Üst/Alt - Beyaz Ön/Arka - Siyah

  • Tavan montaj deliği (braket için)

    YES

  • Kensington kilidi

    YES

  • Bacak Standı

    YES (4 Ayak)

  • Yerel Anahtar

    Oyun kolu

DEĞIŞTIRILEBILIR F#

  • Değiştirilebilir F#

    YES

GIRIŞ SINYALI UYUMLULUĞU

  • Dijital(HDMI)

    4K'ya kadar (4096x2160) (60Hz, 50Hz, 24Hz)

GIRIŞ/ÇIKIŞ TERMINALLERI

  • Ses çıkışı

    YES

  • HDMI

    2

  • RJ45

    1

  • USB A Tipi

    2 (USB2.0)

  • RS-232C

    YES

  • IP kontrolü

    YES

  • HDBaseT

    1

IŞIK KAYNAĞI

  • Yaşam Saatleri

    20.000 Saat

  • Tip

    Lazer (LD + P/W)

LENS KAYDIRMA

  • Lens Kaydırma

    YES ( Yatay ± %20 / Dikey ± %50 )

YEREL ÇÖZÜNÜRLÜK

  • Yerel Çözünürlük

    WUXGA (1920x1200)

GÜRÜLTÜ

  • Enerji Tasarrufu Maks. (Eko)

    26 dB(A)

  • Enerji Tasarrufu Orta.

    27 dB(A)

  • Enerji Tasarrufu Min. (Parlak)

    29 dB(A)

  • Enerji Tasarrufu Kapalı (Maks)

    29 dB(A)

PROJEKSIYON GÖRÜNTÜSÜ

  • Ekran boyutu

    40" ~ 300"

  • Standart (lensten duvara)

    Geniş 2880 /Tele 4630 (@ 100")

  • Atma oranı

    1.30 - 2.08

PROJEKSIYON LENSI

  • Odak (Otomatik / Manuel)

    Manuel

  • yakınlaştır

    1,6x

PROJEKSIYON OFSETI

  • Projeksiyon Ofseti

    1

PROJEKSIYON SISTEMI

  • Projeksiyon Sistemi

    Veri Kaybını Önleme

BOYUT

  • Net Boyut (mm) (G x D x Y)

    370x290x155,7 370 x 290 x 143,7 (Ayaksız)

  • Brüt boyut (mm) (G x D x Y)

    580x441x273

AKSESUAR

  • Kılavuz (Tam veya Basit Kitap)

    YES

  • Hızlı Kullanım Kılavuzu (Hızlı Kurulum Kılavuzu)

    YES

  • Garanti belgesi

    YES

  • Uzaktan Kumanda - Normal

    YES

  • Uygunluklar(Yönetmelik)

    FCC/ETL/CE/CB/CCC/PSE/BIS

SES

  • Temiz ses

    YES (Net Ses vb.)

  • Çıktı

    10W (5W+5W)

  • Dolby Surround Ses

    YES

  • DTS-HD

    YES

SICAKLIK

  • Çalışma Sıcaklığı

    0 ~ 40 ℃

TEKDÜZELIK

  • Tekdüzelik (JBMMA 9 Nokta)

    0.85

GÜÇ

  • Güç Tüketimi (Maks.)

    380W

  • Güç kaynağı

    100V – 240V @ 50~60 Hz (PSU Yerleşik)

  • Hazırda bekleme gücü

    0,5W↓

ÖZELLIKLER

  • Siyah Seviye Kontrolü

    YES

  • Bluetooth AV Senk Kontrolü

    YES

  • Bluetooth Ses çıkışı

    YES

  • Renk Sıcaklığı Ayarı

    YES

  • İçerik Paylaşımı (DLNA destekli cihaz ile)

    YES

  • İçindekiler Önerisi

    Ev

  • Dijital Keystone Düzeltme

    4 köşeli Çarpıklık (Y/D)

  • Eko İşlevi - Otomatik Kapanma / Otomatik Uyku

    YES

  • Eko İşlevi - Otomatik Bekleme / Otomatik Kapanma

    YES

  • Eko İşlevi - Enerji Tasarrufu Modu

    YES (Min/Orta/Maks)

  • Eko İşlevi - HDD Eko Modu

    YES

  • Eko İşlevi - Uyku Zamanlayıcısı

    YES

  • Eko İşlevi - Güç Açma/Kapatma Süresi

    YES (Açık / Kapalı)

  • Dosya(Office) Görüntüleyici

    YES

  • Gama Düzeltme (Uzman kontrolü)

    YES

  • HDMI ARC(Ses Dönüş Kanalı)

    YES

  • HDMI basit bağlantı(CEC)

    YES

  • HID (USB Üzerinden Klavye/Fare/GamePad Bağlantısı)

    YES

  • Görüntü Döndürme

    YES (Yatay/Dikey)

  • İnternet tarayıcısı

    YES

  • LG Sound Sync(Ses Çubuğu ile)

    YES

  • Gürültü Azaltma

    YES

  • Platform (OS, Kullanıcı Arayüzü)

    webOS 4.5 (Akıllı)

  • Tak ve Çalıştır(RGB/DVI/HDMI Otomatik Kaynak Algılama)

    YES

  • Hızlı (Anında) Güç açma/kapama

    YES (açık 12 Saniye kapalı 2 Saniye)

  • Ekran Paylaşımı (MiraCast destekli cihazla Kablosuz Yansıtma)

    YES

  • Kendi Kendine Teşhis

    YES

  • Ayar Kılavuzu

    YES (Fasulye Kuşu)

  • Mağaza Modu

    YES

  • USB Host (Film, Müzik, Fotoğraf)

    YES

  • Kablosuz İçerik Paylaşımı (Android, iOS ile)

    YES (TV Plus Uygulaması Aracılığıyla)

  • Home Dashboard (Giriş, OFC cihazı ile IoT)

    YES

  • Arka plan görüntüsü

    YES

  • HDCP

    HDCP2.2

  • HDR

    HDR10

  • HDR Etkisi

    YES

  • DICOM

    YES

  • Brilliant Color™ (Örtüşme Görevi)

    YES

  • Boşluk

    YES

  • Uzman kontrolüvADJ

    YES

AĞIRLIK

  • Net Ağırlık (kg veya g)

    9.2

  • Brüt Ağırlık (kg veya g)

    11

Müşteri Yorumları