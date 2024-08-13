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Projeksiyon Cihazı ProBeam 4K UHD 6000 A.Lümen HD 20.000 Saat Lamba Ömrü 8,3MP BU60PST

Özellikler

Galeri

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

Projeksiyon Cihazı ProBeam 4K UHD 6000 A.Lümen HD 20.000 Saat Lamba Ömrü 8,3MP BU60PST

BU60PST

Projeksiyon Cihazı ProBeam 4K UHD 6000 A.Lümen HD 20.000 Saat Lamba Ömrü 8,3MP BU60PST

önden görünüm

İş Dünyasına Yenilik Getirmek Üzere Tasarlandı

6,000 ANSI Lümen: Sunumların Gücünü Artırın
6.000 ANSI Lümen

Sunumların Gücünü Artırın

6.000 ANSI lümen değerindeki parlaklık, yoğun ışıklarla aydınlatılan konferans odalarında bile görüntü kalitesinde kayıp olmaksızın doğruluk ve netlik sunarken iş toplantılarının üretkenliğini artırır.
12 Noktalı Çarpıtma: Daha Basit ve Daha Detaylı
12 Noktalı Çarpıtma

Daha Basit ve Daha Detaylı

Ekranda 12 noktalı çarpıtma işlevini kullanarak ekran bozulmasını ayarlayabilir ve ekranı daha hassas hale getirebilirsiniz.
HDBaseT™

HDBaseT™ ile Tek Kablo, Beş Sinyal

Ultra yüksek çözünürlüklü video ve ses sunan HDBaseT™, uzun ve tek bir kablo üzerinden Ethernet, kontroller, USB ve 100 W'a kadar güç aktarımı sağlayan küresel bir standarttır. En yeni HDBaseT™'den faydalanan LG Probeam, montaj konumundan bağımsız olarak performans ve yüksek kaliteden ödün vermeden kablo karmaşasını ortadan kaldırarak kaliteli bir deneyim sunabilir.
Projektör, dikey ve yatay lens kaydırmayı destekler

Işık Kaynağı Değişimi Olmadan 6.000 Film

Bu projektörde günde 8 saat video oynatmanız durumunda lazer ışık kaynağı 7 yıl dayanır.

The Initial Brightness Lasts Longer

LG BU60, lamba değiştirme maliyeti olmadan � kapasite kaybı oranını koruyarak ilk günkü parlaklığını uzun süre korur. (*Standart lamba değişimi süresi 5.000 saat olarak alınmıştır.)

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Kurumsal kaliteye sahip bu projektör; iş toplantıları, konferanslar ve ortak çalışma toplantıları için tasarlanmıştır. Kullanıcıların iş verimliliğini ve üretkenliğini artırmasına olanak tanır.

Doğru renkle doğru okuma sağlaması ve DICOM özelliği, kesin tıbbi teşhis yapmayı sağlar.

Her öğrencinin görsel ve işitsel anlamda aktif olarak dahil olabileceği ve içeriklerini paylaşabileceği dijital öğrenme alanları yaratır.
Kurumsal: Verimlilik ve Üretkenlik
Hastane: Kesin Teşhis
Eğitim: Görsel-İşitsel Becerilere Sahip Etkin Sınıflar
Kurumsal: Verimlilik ve Üretkenlik

Kurumsal kaliteye sahip bu projektör; iş toplantıları, konferanslar ve ortak çalışma toplantıları için tasarlanmıştır. Kullanıcıların iş verimliliğini ve üretkenliğini artırmasına olanak tanır.
Hastane: Kesin Teşhis

Doğru renkle doğru okuma sağlaması ve DICOM özelliği, kesin tıbbi teşhis yapmayı sağlar.
Eğitim: Görsel-İşitsel Becerilere Sahip Etkin Sınıflar

Her öğrencinin görsel ve işitsel anlamda aktif olarak dahil olabileceği ve içeriklerini paylaşabileceği dijital öğrenme alanları yaratır.

LG ProBeam

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Real 4K Laser

Geniş İzleyici Kitlesine Yüksek Çözünürlüklü Netlik Sunar

LG ProBeam, 4K UHD Lazer teknolojisini kullanan 8,3 milyon pikselli 300 inç büyük ekrana bile çarpıcı bir görsel kalite katıyor.

WUXGA 1920 X 1200 ve 4K UHD 3840 X 2160'ı destekler

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Ölçeklenebilir ve Uyarlanabilir Projektör

Her İşletmeye Uygun

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*DICOM (Tıp Alanında Dijital Görüntüleme ve İletişim): BU60, tıbbi dijital görüntüleme ve iletişim standartlarına uygundur ve tıbbi uygulamalarda kullanılan görsel sunumlar için uygun performans sağlar.

Esnek ve Kolay Kurulum

Lens Kaydırma (Yatay ± , Dikey ±P) ve Yakınlaştırma x1,6 işlevi ile, bu cihazı dilediğiniz yere kurabilir, ekranı tam boyut ve konuma ayarlayabilirsiniz.

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En Küçük 4K 6.000 ANSI Projektör

Mükemmel Kompakt Boyut

Yalnızca 16,7 litrelik kompakt gövdeye değil, aynı zamanda 4K yüksek çözünürlüğe ve 6.000 ANSI lümen parlaklığa sahip olan LG BU60, her türlü iş ortamına mükemmel uyum sağlar.

En Küçük 4K 6.000 ANSI Projektör: Mükemmel Kompakt Boyut

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webOS™ Yansıtma Bluetooth

Akıllı Kablosuz Bağlantı

Akıllı iletişim için, ekranı ve sesi kablosuz yansıtma (Miracast®) ve Bluetooth eşleştirme ile rahatça paylaşabilirsiniz. webOS™ ile internete bağlanabilir ve Wi-Fi ağını kullanarak referansı inceleyebilirsiniz.

Yansıtma, Miracast ve Bluetooth eşleştirme yoluyla diğer cihazlara bağlanarak projektörde canlı TV izleyebilirsiniz.

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20.000 saat Daha Uzun Ömürlü Lazer

Sabit Netlik ve Uygun Maliyet

Güçlü lazer ışık kaynağı daha parlak görüntüler sağlar ve 20.000 saate kadar ömrü vardır.

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Ana Özellikler

  • Yerel Çözünürlük

    WUXGA (1920x1200)

  • Parlaklık (ANSI Lümen)

    6000

  • Tip

    Lazer (LD + P/W)

  • Kontrast Oranı

    3.000.000:1 ↑

  • Dijital Keystone Düzeltme

    çözgü

  • Çıktı

    10W (5W+5W)

  • Ekran Paylaşımı (MiraCast destekli cihazla Kablosuz Yansıtma)

    YES

  • yakınlaştır

    1,6x

  • Lens Kaydırma

    YES ( Yatay ± %20 / Dikey ± %50 )

Tüm Özellikler

EN BOY ORANI

  • En Boy Oranı Kontrolü

    16:9/Orijinal/4:3/Dikey Yakınlaştırma/Her Yöne Yakınlaştırma

PARLAKLIK (ANSI LÜMEN)

  • Parlaklık (ANSI Lümen)

    6000

KONTRAST ORANI

  • Kontrast Oranı

    3.000.000:1 ↑

TASARIM

  • Kabin Rengi

    Üst/Alt - Beyaz Ön/Arka - Gri

  • Tavan montaj deliği (braket için)

    YES

  • Kensington kilidi

    YES

  • Bacak Standı

    YES (4 Ayak)

  • Yerel Anahtar

    Oyun kolu

DEĞIŞTIRILEBILIR F#

  • Değiştirilebilir F#

    YES

GIRIŞ SINYALI UYUMLULUĞU

  • Dijital(HDMI)

    4K'ya kadar (4096x2160) (60Hz, 50Hz, 24Hz)

GIRIŞ/ÇIKIŞ TERMINALLERI

  • Ses çıkışı

    YES

  • HDMI

    2

  • RJ45

    1

  • USB A Tipi

    2 (USB2.0)

  • RS-232C

    YES

  • IP kontrolü

    YES

  • HDBaseT

    1

IŞIK KAYNAĞI

  • Yaşam Saatleri

    20.000 Saat

  • Tip

    Lazer (LD + P/W)

LENS KAYDIRMA

  • Lens Kaydırma

    YES ( Yatay ± %20 / Dikey ± %50 )

YEREL ÇÖZÜNÜRLÜK

  • Yerel Çözünürlük

    WUXGA (1920x1200)

GÜRÜLTÜ

  • Enerji Tasarrufu Maks. (Eko)

    29 dB(A)

  • Enerji Tasarrufu Orta.

    30 dB(A)

  • Enerji Tasarrufu Min. (Parlak)

    33 dB(A)

  • Enerji Tasarrufu Kapalı (Maks)

    33 dB(A)

PROJEKSIYON GÖRÜNTÜSÜ

  • Ekran boyutu

    40" ~ 300"

  • Standart (lensten duvara)

    Geniş 2880 /Tele 4630 (@ 100")

  • Atma oranı

    1.30 - 2.08

PROJEKSIYON LENSI

  • Odak (Otomatik / Manuel)

    Manuel

  • yakınlaştır

    1,6x

PROJEKSIYON OFSETI

  • Projeksiyon Ofseti

    1

PROJEKSIYON SISTEMI

  • Projeksiyon Sistemi

    Veri Kaybını Önleme

BOYUT

  • Net Boyut (mm) (G x D x Y)

    370x290x155,7 370 x 290 x 143,7 (Ayaksız)

  • Brüt boyut (mm) (G x D x Y)

    580x441x273

AKSESUAR

  • Kılavuz (Tam veya Basit Kitap)

    YES

  • Hızlı Kullanım Kılavuzu (Hızlı Kurulum Kılavuzu)

    YES

  • Garanti belgesi

    YES

  • Uzaktan Kumanda - Normal

    YES

  • Uygunluklar(Yönetmelik)

    FCC/ETL/CE/CB/CCC/PSE/BIS

SES

  • Temiz ses

    YES (Net Ses vb.)

  • Çıktı

    10W (5W+5W)

  • Dolby Surround Ses

    YES

  • DTS-HD

    YES

SICAKLIK

  • Çalışma Sıcaklığı

    0 ~ 40 ℃

TEKDÜZELIK

  • Tekdüzelik (JBMMA 9 Nokta)

    0.85

GÜÇ

  • Güç Tüketimi (Maks.)

    440W

  • Güç kaynağı

    100V – 240V @ 50~60 Hz (PSU Yerleşik)

  • Hazırda bekleme gücü

    0,5W↓

ÖZELLIKLER

  • Siyah Seviye Kontrolü

    YES

  • Bluetooth AV Senk Kontrolü

    YES

  • Bluetooth Ses çıkışı

    YES

  • Renk Sıcaklığı Ayarı

    YES

  • İçerik Paylaşımı (DLNA destekli cihaz ile)

    YES

  • İçindekiler Önerisi

    Ev

  • Dijital Keystone Düzeltme

    çözgü

  • Eko İşlevi - Otomatik Kapanma / Otomatik Uyku

    YES

  • Eko İşlevi - Otomatik Bekleme / Otomatik Kapanma

    YES

  • Eko İşlevi - Enerji Tasarrufu Modu

    YES (Min/Orta/Maks)

  • Eko İşlevi - HDD Eko Modu

    YES

  • Eko İşlevi - Uyku Zamanlayıcısı

    YES

  • Eko İşlevi - Güç Açma/Kapatma Süresi

    YES (Açık / Kapalı)

  • Dosya(Office) Görüntüleyici

    YES

  • Gama Düzeltme (Uzman kontrolü)

    YES

  • HDMI ARC(Ses Dönüş Kanalı)

    YES

  • HDMI basit bağlantı(CEC)

    YES

  • HID (USB Üzerinden Klavye/Fare/GamePad Bağlantısı)

    YES

  • Görüntü Döndürme

    YES (Yatay/Dikey)

  • İnternet tarayıcısı

    YES

  • LG Sound Sync(Ses Çubuğu ile)

    YES

  • Gürültü Azaltma

    YES

  • Platform (OS, Kullanıcı Arayüzü)

    webOS 4.5 (Akıllı)

  • Tak ve Çalıştır(RGB/DVI/HDMI Otomatik Kaynak Algılama)

    YES

  • Hızlı (Anında) Güç açma/kapama

    YES (açık 12 Saniye kapalı 2 Saniye)

  • Ekran Paylaşımı (MiraCast destekli cihazla Kablosuz Yansıtma)

    YES

  • Kendi Kendine Teşhis

    YES

  • Ayar Kılavuzu

    YES (Fasulye Kuşu)

  • Mağaza Modu

    YES

  • USB Host (Film, Müzik, Fotoğraf)

    YES

  • Kablosuz İçerik Paylaşımı (Android, iOS ile)

    YES (TV Plus Uygulaması Aracılığıyla)

  • Home Dashboard (Giriş, OFC cihazı ile IoT)

    YES

  • Arka plan görüntüsü

    YES

  • HDCP

    HDCP2.2

  • HDR

    HDR10

  • HDR Etkisi

    YES

  • DICOM

    YES

  • TruMotion

    YES

  • Brilliant Color™ (Örtüşme Görevi)

    YES

  • Boşluk

    YES

  • Uzman kontrolüvADJ

    YES

AĞIRLIK

  • Net Ağırlık (kg veya g)

    9.7

  • Brüt Ağırlık (kg veya g)

    11.5

Müşteri Yorumları