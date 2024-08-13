Projeksiyon Cihazı ProBeam 4K UHD 6000 A.Lümen HD 20.000 Saat Lamba Ömrü 8,3MP BU60PST

Ultra yüksek çözünürlüklü video ve ses sunan HDBaseT™, uzun ve tek bir kablo üzerinden Ethernet, kontroller, USB ve 100 W'a kadar güç aktarımı sağlayan küresel bir standarttır. En yeni HDBaseT™'den faydalanan LG Probeam, montaj konumundan bağımsız olarak performans ve yüksek kaliteden ödün vermeden kablo karmaşasını ortadan kaldırarak kaliteli bir deneyim sunabilir.

