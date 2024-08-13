LG CineBeam Q | Küçük 4K UHD Projektör

*Apple cihazınız projektörünüzle aynı Wi-Fi ağına bağlı olmalıdır. Bu projektör AirPlay 2’yi destekler ve iOS 12.3 veya üstü ya da macOS 10.14.5 veya üstü gereklidir.

**Android ya da Windows 8.1 ve üstü ile desteklenir.

***Wi-Fi ortamına ve bağlı harici cihazların ürün yazılımı sürümüne bağlı olarak bu özellikler düzgün çalışmayabilir.

***Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.