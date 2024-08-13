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LG CineBeam Q | Küçük 4K UHD Projektör

Özellikler

Galeri

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

LG CineBeam Q | Küçük 4K UHD Projektör

HU710PB

LG CineBeam Q | Küçük 4K UHD Projektör

-45 derece yandan görünüm

LG CineBeam Q logosu.


Quality cinema life in Q

HU710PB’nin yandan görünümü.

*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

Sinema atmosferini dilediğiniz yere taşıyın

Kompakt ve tamamen kullanıma hazır projektörümüz ile kendinizi kaliteli sinema deneyiminin keyfine bırakın.

LG CineBeam HU710PB videosu.

*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

Küçük sadelik

Küçük boyut

Minimalist tasarım

Premium görüntü kalitesi

4K UHD RGB Lazer

DCI-P3 154% (Genel) / Kontrast 450,000:1 

120 inç’e kadar büyük ekran

Kolay kullanım

Kolay taşınabilirlik

Çok yönlü tutma yeri

Smart webOS

Küçük ve Modern tasarım

Sadeliğin özü

CineBeam Q, rafine minimalizmi sayesinde yaşam alanınıza kusursuz bir şekilde uyum sağlar. Sıra dışı bir güzellik nesnesi olan ürün koyduğunuz her yerde zarif görünür.

LG CineBeam’in küçük ve modern tasarımını gösteren video.

*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

LG CineBeam HU710PB’nin masalar üzerinde çeşitli kullanım sahneleri.

*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

Ortamınıza estetik kazandırmanın pratik hali

Şık atmosferi koruyucu bir aksesuarla da zenginleştirerek projektörün korunmasını sağlayabilirsiniz.

360° dönebilen tutma yeri

Kolayca kullanın

Taşınabilir ve çok yönlü CineBeam Q, stant olarak da işlev gören bir dönen tutma yeri ile öne çıkar. Yenilikçi tasarımı kolay taşıma ve projeksiyon olanağı sağlar. 360 derece dönen tutma yeri ile duvar, ekran ve hatta tavan gibi her türlü yüzeyde 4K çözünürlüklü içeriklerin tadını çıkarın.

LG CineBeam HU710PB’nin tutma yerinin 360 derecelik dönüşünü gösteren videosu.

*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

LG CineBeam HU710PB’nin ürünün tutulup taşındığını ve hareket ettirildiğini gösteren çeşitli kullanım sahneleri.

*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

120 inç’e kadar 4K

Küçük ve muhteşem

Küçük görünümüne aldanmayın. CineBeam Q’nun gövdesi büyüleyici bir 8.3 megapiksel ve kompakt çerçevesiyle 120 inç’e kadar ulaşabilen bir ekranla donatılmıştır. Dilediğiniz yere yerleştirin ve sinematik deneyimin tadını çıkarın.

8,3 milyon piksel

4K UHD

DCI-P3 154% (Genel)

Renk gamı

450,000:1

Kontrast oranı

3 kanallı RGB Lazer

Işık kaynağı

LG CineBeam HU710PB’nin 120 inç’lik büyük 4K ekranla duvara yansıtılmasını gösteren videosu.

*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

*Ekran boyutu projeksiyon mesafesine göre değişiklik gösterebilir.

DCI-P3 154% (Genel) / 3 Kanallı RGB Lazer

İlham veren gerçeküstü renk

3 kanallı RGB Lazer, DCI-P3 154% (Genel) aralığına kadar canlı detaylar ve gerçeküstü renk üretimine sahip büyüleyici bir deneyim sunar.

*Yukarıdaki rakamlar “Parlaklık moduna” bağlıdır ve bulunduğunuz ortama göre değişiklik gösterebilir.

*Renk gamı rakamları kurum içi testlerde ölçülen değerleri esas alır ve bulunduğunuz ortama göre değişiklik gösterebilir. 

*3 kanallı RGB Lazer kırmızı, yeşil ve mavi renk için ayrı ışık kaynağı sunar.

*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

450,000:1 kontrast oranı

Derin detaylar için gerçek siyah

450,000:1 kontrast oranımız projeksiyonla bile belirgin detaylar ve gerçek siyah sunar. Görüntü kalitesinde yeni seviyeleri deneyimleyin.

*Yukarıdaki rakamlar “Parlaklık moduna” bağlıdır ve bulunduğunuz ortama göre değişiklik gösterebilir.

*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

Oturma odası ve yatak odasında LG CineBeam HU710PB’nin çeşitli kullanım sahneleri.

*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

Otomatik ekran ayarı

Yerleştir ve oynat

CineBeam Q ekran hizasını otomatik olarak kalibre eder ve yerleştirilme şekline göre odağı optimize eder. Ayarları değiştirmekle veya ayarlama yapmakla vakit kaybetmeyin; sadece yerleştirin ve oynatın!

Video of function - A scene where the projector automatically adjusts when a woman places it on the floor.

*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

*Köşeler veya engebeli yüzeyler gibi engeller varsa bu özellik düzgün çalışmayabilir.

*Ekrana olan mesafe 2 metreden fazlaysa veya yerleşim 25 derecenin üzerindeyse otomatik ekran ayarı düzgün çalışmayabilir.

webOS ana sayfa arayüzü ile uzaktan kumanda görüntüsü.

webOS

Bir içerik dünyasının kapısını aralayın

webOS işletim sistemi ile Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube ve Apple TV gibi dahili akış hizmetlerinde yer alan içerik dünyasını keşfedin.

*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

*İnternet bağlantısı ve ilgili hizmetlere üyelik gereklidir. Ayrı hizmetler üyelik için ödeme gerektirebilir ve pakete dahil değildir (ayrı olarak satın alınır).

*Desteklenen hizmetler ülkeye göre değişiklik gösterebilir.

Bağlantıya tamamen hazır

Airplay ve Screen Share

Telefondan sinemaya

CineBeam Q ile mobil cihazınızdan ve dizüstü bilgisayarınızdan eğlenceyi özgürce paylaşın. Apple cihazlarda AirPlay* ve Android cihazlarda Screen Share** kullanın. Videoların, fotoğrafların ve müziğin keyfini büyük ekranda çıkarın.

*Apple cihazınız projektörünüzle aynı Wi-Fi ağına bağlı olmalıdır. Bu projektör AirPlay 2’yi destekler ve iOS 12.3 veya üstü ya da macOS 10.14.5 veya üstü gereklidir.

**Android ya da Windows 8.1 ve üstü ile desteklenir.

***Wi-Fi ortamına ve bağlı harici cihazların ürün yazılımı sürümüne bağlı olarak bu özellikler düzgün çalışmayabilir.

***Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

Bluetooth ve 3W hoparlör

Sinematik surround ses

CineBeam Q, iki cihazı aynı anda bağlayarak çift ses çıkışıyla Bluetooth eşleştirmeyi destekler. Dahili hoparlörleri aracılığıyla da güçlü bir müzik deneyimi sunar. 

*BT 5.0 ve üstü ile desteklenir. Bağlı iki cihaz arasındaki ses eşleşmeyebilir.

*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

HDMI, USB Type-C

Çeşitli arayüzlerle uyumlu

CineBeam Q, çeşitli arayüzlerle uyumludur. Kullanışlı bağlantı noktaları ile dilediğiniz cihaza bağlayın.

*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

*Harici cihazı USB Type-C bağlantı noktası ile bağlayarak 4K 30Hz’yi destekler ve HDR’yi desteklemez.

*Bu projektörde dahili pil yoktur. Çalıştırma için güç kablosunun veya harici pilin bağlanması gerekir.

Harici pil uyumluluğu

USB Type-C bağlantı noktasına harici bir pil bağlayarak dış mekanda kullanabilirsiniz.

*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

*Bu projektörde dahili pil yoktur. Çalıştırma için güç kablosunun veya harici pilin (20V/3.25A veya üstü) bağlanması gerekir.

Light drawing

Kendi ruh halinizi oluşturun

İstediğiniz görüntü ve şekil ile mod aydınlatmasını değiştirin. Işık tasarımları iç mekanınızı ayırt edici ve atmosferik bir alana dönüştürür.

Light drawing özelliğinin uygulanmasını gösteren bir sahne - oturma odasında kitap okunuyor.

*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

*Light Drawing özelliği webOS üzerindeki “Light Drawing” uygulaması aracılığıyla kullanılabilir.

Projektörden parlak bir şekilde yansıtılan görüntüyle film keyfi.

500 ANSI Lümen parlaklık

Aydınlatıcı bir akşamın tadını çıkarın

CineBeam Q, 500 ANSI Lümen parlaklık ile donatılmıştır. Güneş battıktan sonra arkanıza yaslanın, rahatlayın ve büyüleyici görsellerin tadını çıkarın.

*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

LG Projeksiyon Hesaplayıcı

Yaşam alanım için uygun mu?

Projektörün yaşam alanınıza uygunluğundan emin olmak için LG Projeksiyon Hesaplayıcı özelliğini kullanın.

Şimdi hesapla!

Kutu İçeriği

1/2. Adaptör+Güç kablosu, 3. Uzaktan kumanda, 4. AA piller

*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

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Ana Özellikler

  • Yerel Çözünürlük

    4K UHD (3840x2160)

  • Parlaklık (ANSI Lümen)

    500

  • Tip

    3 Kanal Lazer (R, G, B)

  • Kontrast Oranı

    450.000:1

  • Dijital Keystone Düzeltme

    Kenar Ayarlama (4/9/15 Nokta Eğrilik)

  • Çıktı

    3W Tek Renk

  • Ekran Paylaşımı (MiraCast destekli cihazla Kablosuz Yansıtma)

    Evet (4K/30Hz'e kadar)

  • yakınlaştır

    Sabit

Tüm Özellikler

EN BOY ORANI

  • En Boy Oranı Kontrolü

    16:9/Orijinal/Tam Geniş/4:3/Dikey Yakınlaştırma

PARLAKLIK (ANSI LÜMEN)

  • Parlaklık (ANSI Lümen)

    500

KONTRAST ORANI

  • Kontrast Oranı

    450.000:1

TASARIM

  • Kabin Rengi

    Gümüş

  • Kensington kilidi

    Evet

  • Yerel Anahtar

    Bir anahtar

GIRIŞ SINYALI UYUMLULUĞU

  • Dijital(HDMI)

    4K'ya kadar (4096x2160) (60Hz, 50Hz, 24Hz)

  • USB C Tipi

    Evet

IŞIK KAYNAĞI

  • Tip

    3 Kanal Lazer (R, G, B)

YEREL ÇÖZÜNÜRLÜK

  • Yerel Çözünürlük

    4K UHD (3840x2160)

GÜRÜLTÜ

  • Enerji Tasarrufu Maks. (Eko)

    25 dB(A)↓

  • Enerji Tasarrufu Min. (Parlak)

    29 dB(A)↓

PROJEKSIYON GÖRÜNTÜSÜ

  • Ekran boyutu

    50" ~ 120"

  • Standart (lensten duvara)

    80"@2,13m 100"@2,66m

  • Atma oranı

    1.2

PROJEKSIYON LENSI

  • Odak (Otomatik / Manuel)

    Motorlu, Otomatik

  • yakınlaştır

    Sabit

PROJEKSIYON OFSETI

  • Projeksiyon Ofseti

    100%

PROJEKSIYON SISTEMI

  • Projeksiyon Sistemi

    DLP

BOYUT

  • Net Boyut (mm) (G x D x Y)

    80x135x135

AKSESUAR

  • Kılavuz (Tam veya Basit Kitap)

    Basit kitap

  • Hızlı Kullanım Kılavuzu (Hızlı Kurulum Kılavuzu)

    Evet

  • Garanti belgesi

    Bölgeye bağlı

  • Uzaktan Kumanda - Normal

    Evet

  • Uygunluklar(Yönetmelik)

    KCC, KC, FCC, ETL, CE/CB, PSE

SES

  • Temiz ses

    Evet (Clear Voice lll)

  • Çıktı

    3W Tek Renk

  • Dolby Atmos uyumlu

    Evet

SICAKLIK

  • Çalışma Sıcaklığı

    0 ~ 40℃

TEKDÜZELIK

  • Tekdüzelik (JBMMA 9 Nokta)

    %85↑

GÜÇ

  • Güç Tüketimi (Maks.)

    65W

  • Güç kaynağı

    Adaptör 65W

  • Hazırda bekleme gücü

    <0.5W

ÖZELLIKLER

  • Siyah Seviye Kontrolü

    Evet

  • Bluetooth AV Senk Kontrolü

    Evet

  • Bluetooth Ses çıkışı

    Evet

  • Renk gamı ayarı (Uzman kontrolü)

    Evet

  • Renk Yönetim Sistemi (Uzman kontrolü)

    Evet

  • Renk Sıcaklığı Ayarı

    Evet

  • İçerik Paylaşımı (DLNA destekli cihaz ile)

    Evet

  • İçerik Mağazası / LG Smart World (App Store)

    Evet

  • İçindekiler Önerisi

    Evet

  • Dijital Keystone Düzeltme

    Kenar Ayarlama (4/9/15 Nokta Eğrilik)

  • Dinamik Renk (Uzman kontrolü)

    Evet

  • Dinamik Kontrast (Uzman kontrolü)

    Evet

  • Eko İşlevi - Otomatik Kapanma / Otomatik Uyku

    Evet

  • Eko İşlevi - Otomatik Bekleme / Otomatik Kapanma

    Evet

  • Eko İşlevi - Enerji Tasarrufu Modu

    Evet (Min/Orta/Maks)

  • Eko İşlevi - Uyku Zamanlayıcısı

    Evet

  • Eko İşlevi - Güç Açma/Kapatma Süresi

    Evet

  • Gama Düzeltme (Uzman kontrolü)

    Evet

  • HDMI ARC(Ses Dönüş Kanalı)

    Evet (eARC)

  • HDMI basit bağlantı(CEC)

    Evet

  • HID (USB Üzerinden Klavye/Fare/GamePad Bağlantısı)

    Evet

  • Görüntü Döndürme

    Evet (Yatay/Dikey)

  • İnternet tarayıcısı

    Evet

  • LG Sound Sync(Ses Çubuğu ile)

    Evet

  • Gürültü Azaltma

    Evet

  • Platform (OS, Kullanıcı Arayüzü)

    webOS 6.0 (Akıllı)

  • Tak ve Çalıştır(RGB/DVI/HDMI Otomatik Kaynak Algılama)

    Evet

  • Premium CP

    Evet

  • İşlemci

    Dört çekirdekli

  • Hızlı (Anında) Güç açma/kapama

    Evet (açık 12 sn ↓ / kapalı 2 sn)

  • Ekran Paylaşımı (MiraCast destekli cihazla Kablosuz Yansıtma)

    Evet (4K/30Hz'e kadar)

  • Kendi Kendine Teşhis

    Evet

  • Ayar Kılavuzu

    Evet

  • Mağaza Modu

    Evet

  • Süper Çözünürlük (Uzman Kontrolü)

    Evet (4K)

  • USB Host (Film, Müzik, Fotoğraf)

    Evet

  • Beyaz dengesi ayarı (Uzman kontrolü)

    Evet

  • Kablosuz İçerik Paylaşımı (Android, iOS ile)

    Evet (4K/30Hz'e kadar)

  • Home Dashboard (Giriş, OFC cihazı ile IoT)

    Evet (OCF/UEI IoT desteklenmiyor)

  • Arka plan görüntüsü

    Evet

  • AI Hoparlör Uyumluluğu

    Apple Homekit ile çalışır

  • HDCP

    HDCP2.2

  • HDR

    HDR10, HLG

  • HDR Ton Eşleme

    Evet (Otomatik, Dinamik/kare kare)

  • TruMotion

    Evet (4096x2160'a kadar)

  • Gerçek Sinema

    Evet (4096x2160'a kadar)

  • Pürüzsüz Tonlama

    Evet

  • Brilliant Color™ (Örtüşme Görevi)

    Evet

AĞIRLIK

  • Net Ağırlık (kg veya g)

    1.49 kg

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