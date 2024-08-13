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LG CineBeam Q | Küçük 4K UHD Projektör
LG CineBeam Q | Küçük 4K UHD Projektör
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
Sinema atmosferini dilediğiniz yere taşıyın
Kompakt ve tamamen kullanıma hazır projektörümüz ile kendinizi kaliteli sinema deneyiminin keyfine bırakın.
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
Küçük sadelik
Küçük boyut
Minimalist tasarım
Premium görüntü kalitesi
4K UHD RGB Lazer
DCI-P3 154% (Genel) / Kontrast 450,000:1
120 inç’e kadar büyük ekran
Kolay kullanım
Kolay taşınabilirlik
Çok yönlü tutma yeri
Smart webOS
Sadeliğin özü
CineBeam Q, rafine minimalizmi sayesinde yaşam alanınıza kusursuz bir şekilde uyum sağlar. Sıra dışı bir güzellik nesnesi olan ürün koyduğunuz her yerde zarif görünür.
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
Ortamınıza estetik kazandırmanın pratik hali
Şık atmosferi koruyucu bir aksesuarla da zenginleştirerek projektörün korunmasını sağlayabilirsiniz.
Kolayca kullanın
Taşınabilir ve çok yönlü CineBeam Q, stant olarak da işlev gören bir dönen tutma yeri ile öne çıkar. Yenilikçi tasarımı kolay taşıma ve projeksiyon olanağı sağlar. 360 derece dönen tutma yeri ile duvar, ekran ve hatta tavan gibi her türlü yüzeyde 4K çözünürlüklü içeriklerin tadını çıkarın.
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
Küçük ve muhteşem
Küçük görünümüne aldanmayın. CineBeam Q’nun gövdesi büyüleyici bir 8.3 megapiksel ve kompakt çerçevesiyle 120 inç’e kadar ulaşabilen bir ekranla donatılmıştır. Dilediğiniz yere yerleştirin ve sinematik deneyimin tadını çıkarın.
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
*Ekran boyutu projeksiyon mesafesine göre değişiklik gösterebilir.
*Yukarıdaki rakamlar “Parlaklık moduna” bağlıdır ve bulunduğunuz ortama göre değişiklik gösterebilir.
*Renk gamı rakamları kurum içi testlerde ölçülen değerleri esas alır ve bulunduğunuz ortama göre değişiklik gösterebilir.
*3 kanallı RGB Lazer kırmızı, yeşil ve mavi renk için ayrı ışık kaynağı sunar.
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
450,000:1 kontrast oranı
Derin detaylar için gerçek siyah
450,000:1 kontrast oranımız projeksiyonla bile belirgin detaylar ve gerçek siyah sunar. Görüntü kalitesinde yeni seviyeleri deneyimleyin.
*Yukarıdaki rakamlar “Parlaklık moduna” bağlıdır ve bulunduğunuz ortama göre değişiklik gösterebilir.
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
Yerleştir ve oynat
CineBeam Q ekran hizasını otomatik olarak kalibre eder ve yerleştirilme şekline göre odağı optimize eder. Ayarları değiştirmekle veya ayarlama yapmakla vakit kaybetmeyin; sadece yerleştirin ve oynatın!
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
*Köşeler veya engebeli yüzeyler gibi engeller varsa bu özellik düzgün çalışmayabilir.
*Ekrana olan mesafe 2 metreden fazlaysa veya yerleşim 25 derecenin üzerindeyse otomatik ekran ayarı düzgün çalışmayabilir.
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
*İnternet bağlantısı ve ilgili hizmetlere üyelik gereklidir. Ayrı hizmetler üyelik için ödeme gerektirebilir ve pakete dahil değildir (ayrı olarak satın alınır).
*Desteklenen hizmetler ülkeye göre değişiklik gösterebilir.
Bağlantıya tamamen hazır
*Apple cihazınız projektörünüzle aynı Wi-Fi ağına bağlı olmalıdır. Bu projektör AirPlay 2’yi destekler ve iOS 12.3 veya üstü ya da macOS 10.14.5 veya üstü gereklidir.
**Android ya da Windows 8.1 ve üstü ile desteklenir.
***Wi-Fi ortamına ve bağlı harici cihazların ürün yazılımı sürümüne bağlı olarak bu özellikler düzgün çalışmayabilir.
***Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
*BT 5.0 ve üstü ile desteklenir. Bağlı iki cihaz arasındaki ses eşleşmeyebilir.
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
*Harici cihazı USB Type-C bağlantı noktası ile bağlayarak 4K 30Hz’yi destekler ve HDR’yi desteklemez.
*Bu projektörde dahili pil yoktur. Çalıştırma için güç kablosunun veya harici pilin bağlanması gerekir.
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
*Bu projektörde dahili pil yoktur. Çalıştırma için güç kablosunun veya harici pilin (20V/3.25A veya üstü) bağlanması gerekir.
Light drawing
Kendi ruh halinizi oluşturun
İstediğiniz görüntü ve şekil ile mod aydınlatmasını değiştirin. Işık tasarımları iç mekanınızı ayırt edici ve atmosferik bir alana dönüştürür.
Light drawing özelliğinin uygulanmasını gösteren bir sahne - oturma odasında kitap okunuyor.
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
*Light Drawing özelliği webOS üzerindeki “Light Drawing” uygulaması aracılığıyla kullanılabilir.
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
Ana Özellikler
-
Yerel Çözünürlük
4K UHD (3840x2160)
-
Parlaklık (ANSI Lümen)
500
-
Tip
3 Kanal Lazer (R, G, B)
-
Kontrast Oranı
450.000:1
-
Dijital Keystone Düzeltme
Kenar Ayarlama (4/9/15 Nokta Eğrilik)
-
Çıktı
3W Tek Renk
-
Ekran Paylaşımı (MiraCast destekli cihazla Kablosuz Yansıtma)
Evet (4K/30Hz'e kadar)
-
yakınlaştır
Sabit
Tüm Özellikler
EN BOY ORANI
-
En Boy Oranı Kontrolü
16:9/Orijinal/Tam Geniş/4:3/Dikey Yakınlaştırma
PARLAKLIK (ANSI LÜMEN)
-
Parlaklık (ANSI Lümen)
500
KONTRAST ORANI
-
Kontrast Oranı
450.000:1
TASARIM
-
Kabin Rengi
Gümüş
-
Kensington kilidi
Evet
-
Yerel Anahtar
Bir anahtar
GIRIŞ SINYALI UYUMLULUĞU
-
Dijital(HDMI)
4K'ya kadar (4096x2160) (60Hz, 50Hz, 24Hz)
-
USB C Tipi
Evet
IŞIK KAYNAĞI
-
Tip
3 Kanal Lazer (R, G, B)
YEREL ÇÖZÜNÜRLÜK
-
Yerel Çözünürlük
4K UHD (3840x2160)
GÜRÜLTÜ
-
Enerji Tasarrufu Maks. (Eko)
25 dB(A)↓
-
Enerji Tasarrufu Min. (Parlak)
29 dB(A)↓
PROJEKSIYON GÖRÜNTÜSÜ
-
Ekran boyutu
50" ~ 120"
-
Standart (lensten duvara)
80"@2,13m 100"@2,66m
-
Atma oranı
1.2
PROJEKSIYON LENSI
-
Odak (Otomatik / Manuel)
Motorlu, Otomatik
-
yakınlaştır
Sabit
PROJEKSIYON OFSETI
-
Projeksiyon Ofseti
100%
PROJEKSIYON SISTEMI
-
Projeksiyon Sistemi
DLP
BOYUT
-
Net Boyut (mm) (G x D x Y)
80x135x135
AKSESUAR
-
Kılavuz (Tam veya Basit Kitap)
Basit kitap
-
Hızlı Kullanım Kılavuzu (Hızlı Kurulum Kılavuzu)
Evet
-
Garanti belgesi
Bölgeye bağlı
-
Uzaktan Kumanda - Normal
Evet
-
Uygunluklar(Yönetmelik)
KCC, KC, FCC, ETL, CE/CB, PSE
SES
-
Temiz ses
Evet (Clear Voice lll)
-
Çıktı
3W Tek Renk
-
Dolby Atmos uyumlu
Evet
SICAKLIK
-
Çalışma Sıcaklığı
0 ~ 40℃
TEKDÜZELIK
-
Tekdüzelik (JBMMA 9 Nokta)
%85↑
GÜÇ
-
Güç Tüketimi (Maks.)
65W
-
Güç kaynağı
Adaptör 65W
-
Hazırda bekleme gücü
<0.5W
ÖZELLIKLER
-
Siyah Seviye Kontrolü
Evet
-
Bluetooth AV Senk Kontrolü
Evet
-
Bluetooth Ses çıkışı
Evet
-
Renk gamı ayarı (Uzman kontrolü)
Evet
-
Renk Yönetim Sistemi (Uzman kontrolü)
Evet
-
Renk Sıcaklığı Ayarı
Evet
-
İçerik Paylaşımı (DLNA destekli cihaz ile)
Evet
-
İçerik Mağazası / LG Smart World (App Store)
Evet
-
İçindekiler Önerisi
Evet
-
Dijital Keystone Düzeltme
Kenar Ayarlama (4/9/15 Nokta Eğrilik)
-
Dinamik Renk (Uzman kontrolü)
Evet
-
Dinamik Kontrast (Uzman kontrolü)
Evet
-
Eko İşlevi - Otomatik Kapanma / Otomatik Uyku
Evet
-
Eko İşlevi - Otomatik Bekleme / Otomatik Kapanma
Evet
-
Eko İşlevi - Enerji Tasarrufu Modu
Evet (Min/Orta/Maks)
-
Eko İşlevi - Uyku Zamanlayıcısı
Evet
-
Eko İşlevi - Güç Açma/Kapatma Süresi
Evet
-
Gama Düzeltme (Uzman kontrolü)
Evet
-
HDMI ARC(Ses Dönüş Kanalı)
Evet (eARC)
-
HDMI basit bağlantı(CEC)
Evet
-
HID (USB Üzerinden Klavye/Fare/GamePad Bağlantısı)
Evet
-
Görüntü Döndürme
Evet (Yatay/Dikey)
-
İnternet tarayıcısı
Evet
-
LG Sound Sync(Ses Çubuğu ile)
Evet
-
Gürültü Azaltma
Evet
-
Platform (OS, Kullanıcı Arayüzü)
webOS 6.0 (Akıllı)
-
Tak ve Çalıştır(RGB/DVI/HDMI Otomatik Kaynak Algılama)
Evet
-
Premium CP
Evet
-
İşlemci
Dört çekirdekli
-
Hızlı (Anında) Güç açma/kapama
Evet (açık 12 sn ↓ / kapalı 2 sn)
-
Ekran Paylaşımı (MiraCast destekli cihazla Kablosuz Yansıtma)
Evet (4K/30Hz'e kadar)
-
Kendi Kendine Teşhis
Evet
-
Ayar Kılavuzu
Evet
-
Mağaza Modu
Evet
-
Süper Çözünürlük (Uzman Kontrolü)
Evet (4K)
-
USB Host (Film, Müzik, Fotoğraf)
Evet
-
Beyaz dengesi ayarı (Uzman kontrolü)
Evet
-
Kablosuz İçerik Paylaşımı (Android, iOS ile)
Evet (4K/30Hz'e kadar)
-
Home Dashboard (Giriş, OFC cihazı ile IoT)
Evet (OCF/UEI IoT desteklenmiyor)
-
Arka plan görüntüsü
Evet
-
AI Hoparlör Uyumluluğu
Apple Homekit ile çalışır
-
HDCP
HDCP2.2
-
HDR
HDR10, HLG
-
HDR Ton Eşleme
Evet (Otomatik, Dinamik/kare kare)
-
TruMotion
Evet (4096x2160'a kadar)
-
Gerçek Sinema
Evet (4096x2160'a kadar)
-
Pürüzsüz Tonlama
Evet
-
Brilliant Color™ (Örtüşme Görevi)
Evet
AĞIRLIK
-
Net Ağırlık (kg veya g)
1.49 kg
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