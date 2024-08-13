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DLP Projektör
Tüm Özellikler
PROJEKSIYON SISTEMI
-
Ekran Teknolojisi
DLP
-
Çözünürlük
SVGA 800x600
-
Parlaklık
2800 Ansi Lumen
-
Kontrast Oranı(FIFO)
3000:1
-
Gürültü
35 (Yüksek Parlaklık), 33 (Ekonomik)
-
Projeksiyon Lensleri - Odaklama
Manual
-
Projeksiyon Lensleri - Yakınlaşma
Manual 1.1x
-
Projeksiyon Görüntüsü - Ekran Boyutu
23~300
-
Projeksiyon Görüntüsü - Standart
60"@2.365m
-
Projeksiyon Görüntüsü - Atma Oranı(Geniş/Tele)
1.95-2.15
-
Projeksiyon Offset
90%
-
Lamba - Tip
180 W
-
Lamba - Ömür Boyu Ekonomik
6000 hrs
-
Lamba - Ömür Boyu Yüksek Parlaklık
5000 hrs
GENEL TEKNIK ÖZELLIKLER
-
Menü Dili
Korean/English/French/Spanish/German/Italian/Swedish/Portuguese/Chinese Simplified/Polish/Brazilian Portuguese/Russian/Rum/Arabic/Turkish/Taiwanese
-
Görüntü Oranı Kontrolü
4:3/16:9/16:10/15:9/5:4 - Native/Auto
-
Güç Tüketimi
227W / 202W
-
Güç Kaynağı
AC (100~240 ), 50/60Hz
-
Bekleme Modu
0.5 W ↓
-
Çalışır Konumda Isı
0~50
GIRIŞ SINYALI UYUMLULUĞU
-
RGB
up to UXGA(1600x1200@60Hz)
-
Komponent Video
1080p/1080i/720p/480p/480i
-
Kompozit Video
SECAM/PAL/NTSC
-
RGB Girişleri
1
-
RGB Çıkışları
1
-
Kompozit Ses Girişleri
1
EK ÖZELLIKLER
-
3D
3D Ready
-
Otomatik Bekleme
Var
-
Otomatik Kapanma
Var
-
Zaman Ayarlı Kapanma
Var
-
Digital Keystone Correction
Var (Vertical)
-
Image Flip
Var - Yatay / Dikey
-
Color Temperature
Var (Sıcak, Orta, Soğuk, Doğal)
-
LED Durum Göstergesi
Var
TASARIM
-
Renk
Beyaz
-
Tuşlar
7 Adet
-
Kensington Kilit
Var
-
Ayak
Var
AKSESUARLAR
-
Uzaktan Kumanda
Var
-
Kolay Kullanım Klavuzu
Var
BOYUT(MM), AĞIRLIK(KG)
-
W x D x H
288×220×77
-
Ağırlık(kg)
2.2 kg
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