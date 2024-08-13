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DLP Projektör

Teknik Özellikler

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DLP Projektör

BE320

DLP Projektör

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Tüm Özellikler

PROJEKSIYON SISTEMI

  • Ekran Teknolojisi

    DLP

  • Çözünürlük

    SVGA 800x600

  • Parlaklık

    2800 Ansi Lumen

  • Kontrast Oranı(FIFO)

    3000:1

  • Gürültü

    35 (Yüksek Parlaklık), 33 (Ekonomik)

  • Projeksiyon Lensleri - Odaklama

    Manual

  • Projeksiyon Lensleri - Yakınlaşma

    Manual 1.1x

  • Projeksiyon Görüntüsü - Ekran Boyutu

    23~300

  • Projeksiyon Görüntüsü - Standart

    60"@2.365m

  • Projeksiyon Görüntüsü - Atma Oranı(Geniş/Tele)

    1.95-2.15

  • Projeksiyon Offset

    90%

  • Lamba - Tip

    180 W

  • Lamba - Ömür Boyu Ekonomik

    6000 hrs

  • Lamba - Ömür Boyu Yüksek Parlaklık

    5000 hrs

GENEL TEKNIK ÖZELLIKLER

  • Menü Dili

    Korean/English/French/Spanish/German/Italian/Swedish/Portuguese/Chinese Simplified/Polish/Brazilian Portuguese/Russian/Rum/Arabic/Turkish/Taiwanese

  • Görüntü Oranı Kontrolü

    4:3/16:9/16:10/15:9/5:4 - Native/Auto

  • Güç Tüketimi

    227W / 202W

  • Güç Kaynağı

    AC (100~240 ), 50/60Hz

  • Bekleme Modu

    0.5 W ↓

  • Çalışır Konumda Isı

    0~50

GIRIŞ SINYALI UYUMLULUĞU

  • RGB

    up to UXGA(1600x1200@60Hz)

  • Komponent Video

    1080p/1080i/720p/480p/480i

  • Kompozit Video

    SECAM/PAL/NTSC

  • RGB Girişleri

    1

  • RGB Çıkışları

    1

  • Kompozit Ses Girişleri

    1

EK ÖZELLIKLER

  • 3D

    3D Ready

  • Otomatik Bekleme

    Var

  • Otomatik Kapanma

    Var

  • Zaman Ayarlı Kapanma

    Var

  • Digital Keystone Correction

    Var (Vertical)

  • Image Flip

    Var - Yatay / Dikey

  • Color Temperature

    Var (Sıcak, Orta, Soğuk, Doğal)

  • LED Durum Göstergesi

    Var

TASARIM

  • Renk

    Beyaz

  • Tuşlar

    7 Adet

  • Kensington Kilit

    Var

  • Ayak

    Var

AKSESUARLAR

  • Uzaktan Kumanda

    Var

  • Kolay Kullanım Klavuzu

    Var

BOYUT(MM), AĞIRLIK(KG)

  • W x D x H

    288×220×77

  • Ağırlık(kg)

    2.2 kg

Müşteri Yorumları