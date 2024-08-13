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Taşınabilir LCD Projektör

Teknik Özellikler

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Taşınabilir LCD Projektör

BG630

Taşınabilir LCD Projektör

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Tüm Özellikler

TEMEL SPESİFİKASYONLAR

  • Ürün Tipi

    Taşınabilir

PROJEKSIYON SISTEMI

  • Ekran Teknolojisi

    LCD (0.63")

  • Çözünürlük

    XGA 1024x768

  • Parlaklık

    3200

  • Kontrast Oranı(FIFO)

    5000:1

  • Gürültü

    33 (Yüksek Parlaklık), 30 (Ekonomik)

  • Üniformluk (min)JBMA

    85%

  • Projeksiyon Lensleri - Odaklama

    Manual

  • Projeksiyon Lensleri - Yakınlaşma

    Manual 1.2x

  • Projeksiyon Görüntüsü - Ekran Boyutu

    30~300

  • Projeksiyon Görüntüsü - Standart

    100"@2.97m

  • Projeksiyon Görüntüsü - Atma Oranı(Geniş/Tele)

    1.46 / 1.75

  • Projeksiyon Offset

    90%

  • Lamba - Tip

    230 W

  • Lamba - Ömür Boyu Ekonomik

    5000 hrs

  • Lamba - Ömür Boyu Yüksek Parlaklık

    3000 hrs

GENEL TEKNIK ÖZELLIKLER

  • Menü Dili

    Korean/English/French/Spanish/German/Italian/Swedish/Portuguese/Chinese Simplified/Polish/Brazilian Portuguese/Russian/Rum/Arabic/Turkish/Taiwanese

  • Görüntü Oranı Kontrolü

    4:3, Just scan, Set by Pro, 16:9, Zoom, Cinema Zoom

  • Ses

    7W Mono / 5W Mono

  • Güç Tüketimi

    330W

  • Güç Kaynağı

    AC (100~240 ), 50/60Hz

  • Bekleme Modu

    0.5 W ↓

  • Çalışır Konumda Isı

    0~40

GIRIŞ SINYALI UYUMLULUĞU

  • RGB

    Up to WSXGA (1680x1050@60Hz)

  • HDMI

    1080i/p , 720p , 576p , 480p

  • Komponent Video

    1080i/p, 720p, 576i/p, 480i/p

  • Kompozit Video

    NTSC-M/NTSC 4.43/ PAL/PAL-M/PAL-N/SECAM

  • HDMI Grişileri

    1

  • RGB Girişleri

    2

  • RGB Çıkışları

    1

  • RGB Ses Girişleri

    2 (3.5)

  • Ses Çıkışları

    1 (3.5)

  • Kompozit Girişleri

    1 (RCA)

  • Kompozit Ses Girişleri

    1 (RCA L,R)

  • Komponent Girişleri

    RGB-Komponent

  • USB

    1xUSB(SVC)

EK ÖZELLIKLER

  • Otomatik Kapanma

    Var

  • Zaman Ayarlı Kapanma

    Var

  • WiDi Desteği

    Var (Dahili Miracast ve WiDi)

  • Digital Keystone Correction

    Var (Yatay ve Dikey)

  • Otomatik Kaynak Tarama

    Var

  • Image Flip

    Var - Yatay / Dikey

  • Color Temperature

    Var (Sıcak, Orta, Soğuk, Doğal)

  • Black Level Control

    Var (Düşük/Yüksek)

  • LED Durum Göstergesi

    Var

  • USB Host (DivX, MP3, Photo)

    Var

  • File(Office) Viewer

    Var

TASARIM

  • Renk

    Beyaz

  • Tuşlar

    Var

  • Kensington Kilit

    Var

  • Ayak

    Var

AKSESUARLAR

  • Uzaktan Kumanda

    Var

BOYUT(MM), AĞIRLIK(KG)

  • W x D x H

    356x246.4x92

  • Ağırlık(kg)

    3.8 kg

Müşteri Yorumları