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Taşınabilir LCD Projektör
Tüm Özellikler
TEMEL SPESİFİKASYONLAR
-
Ürün Tipi
Taşınabilir
PROJEKSIYON SISTEMI
-
Ekran Teknolojisi
LCD (0.63")
-
Çözünürlük
XGA 1024x768
-
Parlaklık
4000 Ansi Lumen
-
Kontrast Oranı(FIFO)
5000:1
-
Gürültü
33 (Yüksek Parlaklık), 30 (Ekonomik)
-
Üniformluk (min)JBMA
85%
-
Projeksiyon Lensleri - Odaklama
Manual
-
Projeksiyon Lensleri - Yakınlaşma
Manual 1.2x
-
Projeksiyon Görüntüsü - Ekran Boyutu
30~300
-
Projeksiyon Görüntüsü - Standart
100"@2.97m
-
Projeksiyon Görüntüsü - Atma Oranı(Geniş/Tele)
1.46 / 1.75
-
Projeksiyon Offset
90%
-
Lamba - Tip
230 W
-
Lamba - Ömür Boyu Ekonomik
5000 hrs
-
Lamba - Ömür Boyu Yüksek Parlaklık
3000 hrs
GENEL TEKNIK ÖZELLIKLER
-
Menü Dili
Korean/English/French/Spanish/German/Italian/Swedish/Portuguese/Chinese Simplified/Polish/Brazilian Portuguese/Russian/Rum/Arabic/Turkish/Taiwanese
-
Görüntü Oranı Kontrolü
4:3, Just scan, Set by Pro, 16:9, Zoom, Cinema Zoom
-
Ses
7W Mono / 5W Mono
-
Güç Tüketimi
330W
-
Güç Kaynağı
AC (100~240 ), 50/60Hz
-
Bekleme Modu
0.5 W ↓
-
Çalışır Konumda Isı
0~40
GIRIŞ SINYALI UYUMLULUĞU
-
RGB
Up to WSXGA (1680x1050@60Hz)
-
HDMI
1080i/p , 720p , 576p , 480p
-
Komponent Video
1080i/p, 720p, 576i/p, 480i/p
-
Kompozit Video
NTSC-M/NTSC 4.43/ PAL/PAL-M/PAL-N/SECAM
-
HDMI Grişileri
1
-
RGB Girişleri
2
-
RGB Çıkışları
1
-
RGB Ses Girişleri
2 (3.5)
-
Ses Çıkışları
1 (3.5)
-
Kompozit Girişleri
1 (RCA)
-
Kompozit Ses Girişleri
1 (RCA L,R)
-
Komponent Girişleri
RGB-Komponent
-
USB
1xUSB(SVC)
EK ÖZELLIKLER
-
Otomatik Kapanma
Var
-
Zaman Ayarlı Kapanma
Var
-
WiDi Desteği
Var (Dahili Miracast ve WiDi)
-
Digital Keystone Correction
Var (Yatay ve Dikey)
-
Otomatik Kaynak Tarama
Var
-
Image Flip
Var - Yatay / Dikey
-
Color Temperature
Var (Sıcak, Orta, Soğuk, Doğal)
-
Black Level Control
Var (Düşük/Yüksek)
-
LED Durum Göstergesi
Var
-
USB Host (DivX, MP3, Photo)
Var
-
File(Office) Viewer
Var
TASARIM
-
Renk
Beyaz
-
Tuşlar
Var
-
Kensington Kilit
Var
-
Ayak
Var
AKSESUARLAR
-
Uzaktan Kumanda
Var
BOYUT(MM), AĞIRLIK(KG)
-
W x D x H
356x246.4x92
-
Ağırlık(kg)
3.8 kg
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