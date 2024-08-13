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LG BS275 profesyonel amaçlı projektör

Teknik Özellikler

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LG BS275 profesyonel amaçlı projektör

BS275

LG BS275 profesyonel amaçlı projektör

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Tüm Özellikler

PROJEKSIYON SISTEMI

  • Ekran Teknolojisi

    0.55" DMD S450(DDP2431)

  • Çözünürlük

    800x600

  • Parlaklık

    2700

  • Kontrast Oranı(FIFO)

    2200:1

  • Gürültü

    34 (Yüksek Parlaklık), 32 (Ekonomik)

  • Üniformluk (min)JBMA

    65%

  • Renk Tekeri

    6 segments(RGBWYC)

  • Projeksiyon Lensleri - Odaklama

    Manual

  • Projeksiyon Lensleri - Yakınlaşma

    Manual 1.1x

  • Projeksiyon Görüntüsü - Standart

    100"@ 3.96m

  • Projeksiyon Görüntüsü - Atma Oranı(Geniş/Tele)

    1.92/2.15

  • Projeksiyon Offset

    115% +/-5%

  • Lamba - Tip

    180W / Osram

  • Lamba - Ömür Boyu Yüksek Parlaklık

    3000 hrs

  • Lamba - Ömür Boyu Ekonomik

    4000 hrs

GENEL TEKNIK ÖZELLIKLER

  • Menü Dili

    Korean/English/French/Spanish/German/ Italian/Swedish/Portuguese/Chinese Simplified/Polish/ Brazilian Portuguese/Japanese

  • Görüntü Oranı Kontrolü

    Native 4:3, Support 16:9I/16:9II/Native/Aut

  • Ses

    2W Speaker

  • Güç Tüketimi

    255W

  • Güç Kaynağı

    AC DC Adaptor / 100 ~ 240 Hz, 50/60Hz

GIRIŞ SINYALI UYUMLULUĞU

  • RGB

    up to UXGA(1600x1200@60Hz)

  • Video Girişi

    1080p/1080i/720p /576p/576i/480p/480i

  • Kompozit Video (S-Video dahil)

    NTSC-M/NTSC 4.43/ PAL/PAL-M/PAL-N/SECAM

EK ÖZELLIKLER

  • Digital Keystone Correction

    Var (Vertical)

  • Image Flip

    Var - Yatay / Dikey

  • VIDI™

    Uni-Shape(for OSRAM)

TASARIM

  • Renk

    Siyah

  • Lamba

    Alt

AKSESUARLAR

  • Kablo

    D-sub, güç kablosu

  • Manual CD

    Var

  • Uzaktan Kumanda

    Var

BOYUT(MM), AĞIRLIK(KG)

  • W x D x H

    286.3x192x8

  • Ağırlık(kg)

    2.31kg

Müşteri Yorumları