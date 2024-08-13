We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG BS275 profesyonel amaçlı projektör
LG BS275 profesyonel amaçlı projektör
Tüm Özellikler
PROJEKSIYON SISTEMI
-
Ekran Teknolojisi
0.55" DMD S450(DDP2431)
-
Çözünürlük
800x600
-
Parlaklık
2700
-
Kontrast Oranı(FIFO)
2200:1
-
Gürültü
34 (Yüksek Parlaklık), 32 (Ekonomik)
-
Üniformluk (min)JBMA
65%
-
Renk Tekeri
6 segments(RGBWYC)
-
Projeksiyon Lensleri - Odaklama
Manual
-
Projeksiyon Lensleri - Yakınlaşma
Manual 1.1x
-
Projeksiyon Görüntüsü - Standart
100"@ 3.96m
-
Projeksiyon Görüntüsü - Atma Oranı(Geniş/Tele)
1.92/2.15
-
Projeksiyon Offset
115% +/-5%
-
Lamba - Tip
180W / Osram
-
Lamba - Ömür Boyu Yüksek Parlaklık
3000 hrs
-
Lamba - Ömür Boyu Ekonomik
4000 hrs
GENEL TEKNIK ÖZELLIKLER
-
Menü Dili
Korean/English/French/Spanish/German/ Italian/Swedish/Portuguese/Chinese Simplified/Polish/ Brazilian Portuguese/Japanese
-
Görüntü Oranı Kontrolü
Native 4:3, Support 16:9I/16:9II/Native/Aut
-
Ses
2W Speaker
-
Güç Tüketimi
255W
-
Güç Kaynağı
AC DC Adaptor / 100 ~ 240 Hz, 50/60Hz
GIRIŞ SINYALI UYUMLULUĞU
-
RGB
up to UXGA(1600x1200@60Hz)
-
Video Girişi
1080p/1080i/720p /576p/576i/480p/480i
-
Kompozit Video (S-Video dahil)
NTSC-M/NTSC 4.43/ PAL/PAL-M/PAL-N/SECAM
EK ÖZELLIKLER
-
Digital Keystone Correction
Var (Vertical)
-
Image Flip
Var - Yatay / Dikey
-
VIDI™
Uni-Shape(for OSRAM)
TASARIM
-
Renk
Siyah
-
Lamba
Alt
AKSESUARLAR
-
Kablo
D-sub, güç kablosu
-
Manual CD
Var
-
Uzaktan Kumanda
Var
BOYUT(MM), AĞIRLIK(KG)
-
W x D x H
286.3x192x8
-
Ağırlık(kg)
2.31kg
Müşteri Yorumları
-
Kılavuz ve Yazılım
Ürününüzün kullanım kılavuzlarını ve en yeni yazılımlarını indirin.
-
Sorun Giderme
Ürününüz için faydalı nasıl yapılır videoları bulun.
-
Garanti
Ürün garanti bilgilerinizi buradan kontrol edin.
-
Yedek Parça ve Aksesuar
Ürününüz için aksesuarları keşfedin.
-
Ürün Kaydı
Ürününüzün kaydını oluşturmak daha hızlı destek almanıza yardımcı olur.
-
İlgili Aramalar
LG ürününüzle ilgili kılavuz, sorun giderme ve garanti bilgilerini bulun.
-
Sipariş desteği
Siparişinizi takip edin ve siparişle ilgili SSS’lere göz atın.
-
Onarım talebi
Çevrimiçi olarak kolayca onarım hizmeti talep edin.
Bizimle İletişime Geçin
-
Canlı Sohbet
Alışveriş yardımı, indirimler ve teklifler için gerçek zamanlı olarak LG Ürün Uzmanları ile sohbet edin.
-
En popüler mesajlaşma uygulamasını kullanarak LG Hizmet Desteği ile sohbet edin.
-
Bize e-posta gönderin
LG Hizmet Desteğine e-posta gönderin.
-
Bizi Arayın
Müşteri desteği temsilcilerimizle doğrudan konuşun.