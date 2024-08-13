We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
3D Optimiser özelikli, 4 Tip 3D yayın destekleyen LG BX327, 3200 Lumens parlaklığa sahiptir.
3D Optimiser özelikli, 4 Tip 3D yayın destekleyen LG BX327, 3200 Lumens parlaklığa sahiptir.
Tüm Özellikler
PROJEKSIYON SISTEMI
-
Ekran Teknolojisi
0.55" DMD
-
Çözünürlük
1024x768
-
Parlaklık
3200
-
Kontrast Oranı(FIFO)
2300:1
-
Gürültü
35 (Yüksek Parlaklık), 32 (Ekonomik)
-
Üniformluk (min)JBMA
>90%
-
Renk Tekeri
4 segment(RYGWB)
-
Projeksiyon Lensleri - Odaklama
Manual
-
Projeksiyon Lensleri - Yakınlaşma
Manual 1.17x
-
Projeksiyon Görüntüsü - Standart
100"@4.0m
-
Projeksiyon Görüntüsü - Atma Oranı(Geniş/Tele)
1.94/2.27
-
Projeksiyon Offset
115%
-
Lamba - Tip
230 W
-
Lamba - Ömür Boyu Yüksek Parlaklık
3000 hrs
-
Lamba - Ömür Boyu Ekonomik
5000 hrs
GENEL TEKNIK ÖZELLIKLER
-
Menü Dili
Korean/ English / French/ Spanish/ German/ Italian/ Swedish /Portguses / Chinese Simplified/polish/Turkish/ Russia/Brazil / Arabic
-
Görüntü Oranı Kontrolü
Native 4:3, Support 16:9
-
Ses
5W+5W Stereo
-
Güç Tüketimi
298W
-
Güç Kaynağı
AC DC Adaptor / 100 ~ 240 Hz, 50/60Hz
GIRIŞ SINYALI UYUMLULUĞU
-
RGB
1600X1200@60Hz
-
Video Girişi
Component - 1080i / 720p / 576P / 576i / 480p / 480i
-
Dijital(DVI,HDMI)
HDMI - 1080p/1080i/720p/576p/480p up to 1600x1200@60
-
Kompozit Video (S-Video dahil)
NTSC-M/NTSC 4.43/ PAL/PAL-M/PAL-N/SECAM
EK ÖZELLIKLER
-
Digital Keystone Correction
Var (Vertical)
-
Image Flip
Var - Yatay / Dikey
-
Black Level Control
Var
-
Quick Power On/Off
On-12sec, Off-30sec
-
3D Ready
DLP Ready Type, HDMI ver.1.4_3D
TASARIM
-
Renk
DDM Gümüş
-
Lokal Kilit
Var
-
Kensington Kilit
Var
-
Lamba
Üst
AKSESUARLAR
-
Kablo
D-Sub 15/RGB to Comp
-
Manual CD
Var
-
Uzaktan Kumanda
Var
BOYUT(MM), AĞIRLIK(KG)
-
W x D x H
292x260x80
-
Ağırlık(kg)
3.5 kg
Müşteri Yorumları
-
Kılavuz ve Yazılım
Ürününüzün kullanım kılavuzlarını ve en yeni yazılımlarını indirin.
-
Sorun Giderme
Ürününüz için faydalı nasıl yapılır videoları bulun.
-
Garanti
Ürün garanti bilgilerinizi buradan kontrol edin.
-
Yedek Parça ve Aksesuar
Ürününüz için aksesuarları keşfedin.
-
Ürün Kaydı
Ürününüzün kaydını oluşturmak daha hızlı destek almanıza yardımcı olur.
-
İlgili Aramalar
LG ürününüzle ilgili kılavuz, sorun giderme ve garanti bilgilerini bulun.
-
Sipariş desteği
Siparişinizi takip edin ve siparişle ilgili SSS’lere göz atın.
-
Onarım talebi
Çevrimiçi olarak kolayca onarım hizmeti talep edin.
Bizimle İletişime Geçin
-
Canlı Sohbet
Alışveriş yardımı, indirimler ve teklifler için gerçek zamanlı olarak LG Ürün Uzmanları ile sohbet edin.
-
En popüler mesajlaşma uygulamasını kullanarak LG Hizmet Desteği ile sohbet edin.
-
Bize e-posta gönderin
LG Hizmet Desteğine e-posta gönderin.
-
Bizi Arayın
Müşteri desteği temsilcilerimizle doğrudan konuşun.