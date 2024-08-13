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3D Optimiser özelikli, 4 Tip 3D yayın destekleyen LG BX327, 3200 Lumens parlaklığa sahiptir.

Teknik Özellikler

İncelemeler

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3D Optimiser özelikli, 4 Tip 3D yayın destekleyen LG BX327, 3200 Lumens parlaklığa sahiptir.

BX327

3D Optimiser özelikli, 4 Tip 3D yayın destekleyen LG BX327, 3200 Lumens parlaklığa sahiptir.

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Tüm Özellikler

PROJEKSIYON SISTEMI

  • Ekran Teknolojisi

    0.55" DMD

  • Çözünürlük

    1024x768

  • Parlaklık

    3200

  • Kontrast Oranı(FIFO)

    2300:1

  • Gürültü

    35 (Yüksek Parlaklık), 32 (Ekonomik)

  • Üniformluk (min)JBMA

    >90%

  • Renk Tekeri

    4 segment(RYGWB)

  • Projeksiyon Lensleri - Odaklama

    Manual

  • Projeksiyon Lensleri - Yakınlaşma

    Manual 1.17x

  • Projeksiyon Görüntüsü - Standart

    100"@4.0m

  • Projeksiyon Görüntüsü - Atma Oranı(Geniş/Tele)

    1.94/2.27

  • Projeksiyon Offset

    115%

  • Lamba - Tip

    230 W

  • Lamba - Ömür Boyu Yüksek Parlaklık

    3000 hrs

  • Lamba - Ömür Boyu Ekonomik

    5000 hrs

GENEL TEKNIK ÖZELLIKLER

  • Menü Dili

    Korean/ English / French/ Spanish/ German/ Italian/ Swedish /Portguses / Chinese Simplified/polish/Turkish/ Russia/Brazil / Arabic

  • Görüntü Oranı Kontrolü

    Native 4:3, Support 16:9

  • Ses

    5W+5W Stereo

  • Güç Tüketimi

    298W

  • Güç Kaynağı

    AC DC Adaptor / 100 ~ 240 Hz, 50/60Hz

GIRIŞ SINYALI UYUMLULUĞU

  • RGB

    1600X1200@60Hz

  • Video Girişi

    Component - 1080i / 720p / 576P / 576i / 480p / 480i

  • Dijital(DVI,HDMI)

    HDMI - 1080p/1080i/720p/576p/480p up to 1600x1200@60

  • Kompozit Video (S-Video dahil)

    NTSC-M/NTSC 4.43/ PAL/PAL-M/PAL-N/SECAM

EK ÖZELLIKLER

  • Digital Keystone Correction

    Var (Vertical)

  • Image Flip

    Var - Yatay / Dikey

  • Black Level Control

    Var

  • Quick Power On/Off

    On-12sec, Off-30sec

  • 3D Ready

    DLP Ready Type, HDMI ver.1.4_3D

TASARIM

  • Renk

    DDM Gümüş

  • Lokal Kilit

    Var

  • Kensington Kilit

    Var

  • Lamba

    Üst

AKSESUARLAR

  • Kablo

    D-Sub 15/RGB to Comp

  • Manual CD

    Var

  • Uzaktan Kumanda

    Var

BOYUT(MM), AĞIRLIK(KG)

  • W x D x H

    292x260x80

  • Ağırlık(kg)

    3.5 kg

Müşteri Yorumları