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Full HD, Polarize Gözlüklü Cinema 3D Projektör LG CF3D, tek lenste üretilebilen en yüksek miktar olan 2500 Lumens parlaklığa ve yüksek kontrast oranına sahip.
Full HD, Polarize Gözlüklü Cinema 3D Projektör LG CF3D, tek lenste üretilebilen en yüksek miktar olan 2500 Lumens parlaklığa ve yüksek kontrast oranına sahip.
Tüm Özellikler
PROJEKSIYON SISTEMI
-
Ekran Teknolojisi
0.61" SXRD (2Set), 120Hz
-
Çözünürlük
1080p(1920x1080)
-
Parlaklık
2500 (2D) / 1250 (3D)
-
Kontrast Oranı(FIFO)
7000:1
-
Gürültü
37 (Yüksek Parlaklık), 32 (Ekonomik)
-
Üniformluk (min)JBMA
>90%
-
Projeksiyon Lensleri - Odaklama
Manual
-
Projeksiyon Lensleri - Yakınlaşma
Manual 1.3x
-
Projeksiyon Görüntüsü - Standart
100"@3m
-
Projeksiyon Görüntüsü - Atma Oranı(Geniş/Tele)
1.58/2.1
-
Projeksiyon Offset
±100%
-
Lamba - Tip
220W x 2ea / Philips
-
Lamba - Ömür Boyu Yüksek Parlaklık
3000 hrs
GENEL TEKNIK ÖZELLIKLER
-
Menü Dili
Korean/ English / French/ Spanish/ German/ Italian/ Swedish /Portguses / Chinese Simplified/polish/Turkish/ Russia/Brazil / Arabic
-
Görüntü Oranı Kontrolü
Native 16:9, Support Set by program/ 4:3/Just scan,zoom/ Cinema zoom
-
Güç Tüketimi
625W
-
Güç Kaynağı
AC 100 ~ 240V(Free Voltage), 50Hz/60Hz
-
GİRİŞ/ÇIKIŞ Uçbirimleri
Digital(HDMI): Up to 1080p (60Hz/50Hz/24Hz), RGB:Up to 1600x1200 (1920x1080) 60Hz, Component Video:1080p/1080i/720p /576p/576i/480p/480i, Composite Video: Ntsc/PAL/SECAM/ NTSC4.43/PAL-M/ PAL-N/PAL60
GIRIŞ SINYALI UYUMLULUĞU
-
RGB
1 Giriş, 1 Çıkış
-
Video Girişi
1xComposite, 1xComponent (YPbPr)
-
Ethernet
RJ45
-
Dijital(DVI,HDMI)
3 (Ver 1.4, 3D)
-
USB
1xUSB(SVC)
EK ÖZELLIKLER
-
Digital Keystone Correction
Advanced (H/V)
-
Auto Sleep
(Kapalı/10/20/30/60/ 90/120/180/240)
-
Blank
Var (Mavi, Yeşil, Siyah, Logo)
-
Image Flip
Var - Yatay / Dikey
-
Color Temperature
Var
-
Lens Shift
Var - Dikey
-
Over Scan
Var
-
Black Level Control
Var
-
Expert control (RGBCMY Gain/Sat/Hue Adjustment)
Var
TASARIM
-
Renk
Koyu Gümüş
-
Lokal Kilit
Var
-
Kensington Kilit
Var
-
Lamba
Alt
AKSESUARLAR
-
Kablo
D-sub, güç kablosu
-
Manual CD
Var
BOYUT(MM), AĞIRLIK(KG)
-
W x D x H
560 x 501 x 190
-
Ağırlık(kg)
21.1 kg
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