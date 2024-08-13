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Full HD, Polarize Gözlüklü Cinema 3D Projektör LG CF3D, tek lenste üretilebilen en yüksek miktar olan 2500 Lumens parlaklığa ve yüksek kontrast oranına sahip.

Teknik Özellikler

İncelemeler

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Full HD, Polarize Gözlüklü Cinema 3D Projektör LG CF3D, tek lenste üretilebilen en yüksek miktar olan 2500 Lumens parlaklığa ve yüksek kontrast oranına sahip.

CF3D

Full HD, Polarize Gözlüklü Cinema 3D Projektör LG CF3D, tek lenste üretilebilen en yüksek miktar olan 2500 Lumens parlaklığa ve yüksek kontrast oranına sahip.

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Tüm Özellikler

PROJEKSIYON SISTEMI

  • Ekran Teknolojisi

    0.61" SXRD (2Set), 120Hz

  • Çözünürlük

    1080p(1920x1080)

  • Parlaklık

    2500 (2D) / 1250 (3D)

  • Kontrast Oranı(FIFO)

    7000:1

  • Gürültü

    37 (Yüksek Parlaklık), 32 (Ekonomik)

  • Üniformluk (min)JBMA

    >90%

  • Projeksiyon Lensleri - Odaklama

    Manual

  • Projeksiyon Lensleri - Yakınlaşma

    Manual 1.3x

  • Projeksiyon Görüntüsü - Standart

    100"@3m

  • Projeksiyon Görüntüsü - Atma Oranı(Geniş/Tele)

    1.58/2.1

  • Projeksiyon Offset

    ±100%

  • Lamba - Tip

    220W x 2ea / Philips

  • Lamba - Ömür Boyu Yüksek Parlaklık

    3000 hrs

GENEL TEKNIK ÖZELLIKLER

  • Menü Dili

    Korean/ English / French/ Spanish/ German/ Italian/ Swedish /Portguses / Chinese Simplified/polish/Turkish/ Russia/Brazil / Arabic

  • Görüntü Oranı Kontrolü

    Native 16:9, Support Set by program/ 4:3/Just scan,zoom/ Cinema zoom

  • Güç Tüketimi

    625W

  • Güç Kaynağı

    AC 100 ~ 240V(Free Voltage), 50Hz/60Hz

  • GİRİŞ/ÇIKIŞ Uçbirimleri

    Digital(HDMI): Up to 1080p (60Hz/50Hz/24Hz), RGB:Up to 1600x1200 (1920x1080) 60Hz, Component Video:1080p/1080i/720p /576p/576i/480p/480i, Composite Video: Ntsc/PAL/SECAM/ NTSC4.43/PAL-M/ PAL-N/PAL60

GIRIŞ SINYALI UYUMLULUĞU

  • RGB

    1 Giriş, 1 Çıkış

  • Video Girişi

    1xComposite, 1xComponent (YPbPr)

  • Ethernet

    RJ45

  • Dijital(DVI,HDMI)

    3 (Ver 1.4, 3D)

  • USB

    1xUSB(SVC)

EK ÖZELLIKLER

  • Digital Keystone Correction

    Advanced (H/V)

  • Auto Sleep

    (Kapalı/10/20/30/60/ 90/120/180/240)

  • Blank

    Var (Mavi, Yeşil, Siyah, Logo)

  • Image Flip

    Var - Yatay / Dikey

  • Color Temperature

    Var

  • Lens Shift

    Var - Dikey

  • Over Scan

    Var

  • Black Level Control

    Var

  • Expert control (RGBCMY Gain/Sat/Hue Adjustment)

    Var

TASARIM

  • Renk

    Koyu Gümüş

  • Lokal Kilit

    Var

  • Kensington Kilit

    Var

  • Lamba

    Alt

AKSESUARLAR

  • Kablo

    D-sub, güç kablosu

  • Manual CD

    Var

BOYUT(MM), AĞIRLIK(KG)

  • W x D x H

    560 x 501 x 190

  • Ağırlık(kg)

    21.1 kg

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