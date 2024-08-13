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Taşınabilir İş Projektörü

Teknik Özellikler

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Taşınabilir İş Projektörü

DS325B

Taşınabilir İş Projektörü

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Tüm Özellikler

TEMEL SPESİFİKASYONLAR

  • Ürün Tipi

    Business

PROJEKSIYON SISTEMI

  • Ekran Teknolojisi

    0.55" DMD

  • Çözünürlük

    800x600

  • Parlaklık

    2500

  • Kontrast Oranı(FIFO)

    2000:1

  • Ses - Yüksek Parlaklık

    32dB

  • Ses - Ekonomik

    29dB

  • Üniformluk (min)JBMA

    >90%

  • Renk Tekeri

    5 segment(RYGWB)

  • Projeksiyon Lensleri - Odaklama

    Manual

  • Projeksiyon Lensleri - Yakınlaşma

    Manual 1.15x

  • Projeksiyon Görüntüsü - Ekran Boyutu

    34~260

  • Projeksiyon Görüntüsü - Standart

    100"@3.86m

  • Projeksiyon Görüntüsü - Atma Oranı(Geniş/Tele)

    1.9 ~ 2.2

  • Projeksiyon Offset

    128%

  • Lamba - Tip

    200 W

  • Lamba - Ömür Boyu Yüksek Parlaklık

    2000 hrs

  • Lamba - Ömür Boyu Ekonomik

    3000 hrs

GENEL TEKNIK ÖZELLIKLER

  • Menü Dili

    English /Swedish/Russia/korea/Greek/polishFrench/ Spanish/ German/ Italian/HungarianFinnish/Czech/Portguses / Chinese Simplified/Traditional Chinese

  • Görüntü Oranı Kontrolü

    4:3; 16:9, Native, letter box

  • Ses

    1W Mono Speaker

  • Güç Tüketimi

    260 W / Stand-By 5W under

  • Güç Kaynağı

    AC 100 ~ 240V(Free Voltage), 50Hz/60Hz

  • GİRİŞ/ÇIKIŞ Uçbirimleri

    1*RGB in/1*Audio(Mini Jack)/1*S Video1*Composite/1*Component(Thru RGB)1*USB(Type B/SVC)

  • Özellikler

    Digital Keystone Correction Picture Still Quick Power on/off Auto Sleep Brilliant Color™ Color Manager Ceiling mountable

  • Aksesuar

    Carry bag Power cord D-sub 15 pin cable Remote Control Owner's manual CD Manual Lens Cap CR2025 3V Battery

GIRIŞ SINYALI UYUMLULUĞU

  • RGB

    up to UXGA(1600x1200@60Hz)

  • Kompozit Video

    1080i / 720p / 576P / 576i / 480p / 480i

  • Kompozit Video (S-Video dahil)

    NTSC/NTSC 4.43, PAL B/G/H/I/M/N 60, SECAM

BOYUT(MM), AĞIRLIK(KG)

  • W x D x H

    220x178x71

  • Ağırlık(kg)

    1.45 kg

Müşteri Yorumları