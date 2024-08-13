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Taşınabilir İş Projektörü
Tüm Özellikler
TEMEL SPESİFİKASYONLAR
-
Ürün Tipi
Business
PROJEKSIYON SISTEMI
-
Ekran Teknolojisi
0.55" DMD
-
Çözünürlük
800x600
-
Parlaklık
2500
-
Kontrast Oranı(FIFO)
2000:1
-
Ses - Yüksek Parlaklık
32dB
-
Ses - Ekonomik
29dB
-
Üniformluk (min)JBMA
>90%
-
Renk Tekeri
5 segment(RYGWB)
-
Projeksiyon Lensleri - Odaklama
Manual
-
Projeksiyon Lensleri - Yakınlaşma
Manual 1.15x
-
Projeksiyon Görüntüsü - Ekran Boyutu
34~260
-
Projeksiyon Görüntüsü - Standart
100"@3.86m
-
Projeksiyon Görüntüsü - Atma Oranı(Geniş/Tele)
1.9 ~ 2.2
-
Projeksiyon Offset
128%
-
Lamba - Tip
200 W
-
Lamba - Ömür Boyu Yüksek Parlaklık
2000 hrs
-
Lamba - Ömür Boyu Ekonomik
3000 hrs
GENEL TEKNIK ÖZELLIKLER
-
Menü Dili
English /Swedish/Russia/korea/Greek/polishFrench/ Spanish/ German/ Italian/HungarianFinnish/Czech/Portguses / Chinese Simplified/Traditional Chinese
-
Görüntü Oranı Kontrolü
4:3; 16:9, Native, letter box
-
Ses
1W Mono Speaker
-
Güç Tüketimi
260 W / Stand-By 5W under
-
Güç Kaynağı
AC 100 ~ 240V(Free Voltage), 50Hz/60Hz
-
GİRİŞ/ÇIKIŞ Uçbirimleri
1*RGB in/1*Audio(Mini Jack)/1*S Video1*Composite/1*Component(Thru RGB)1*USB(Type B/SVC)
-
Özellikler
Digital Keystone Correction Picture Still Quick Power on/off Auto Sleep Brilliant Color™ Color Manager Ceiling mountable
-
Aksesuar
Carry bag Power cord D-sub 15 pin cable Remote Control Owner's manual CD Manual Lens Cap CR2025 3V Battery
GIRIŞ SINYALI UYUMLULUĞU
-
RGB
up to UXGA(1600x1200@60Hz)
-
Kompozit Video
1080i / 720p / 576P / 576i / 480p / 480i
-
Kompozit Video (S-Video dahil)
NTSC/NTSC 4.43, PAL B/G/H/I/M/N 60, SECAM
BOYUT(MM), AĞIRLIK(KG)
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W x D x H
220x178x71
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Ağırlık(kg)
1.45 kg
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