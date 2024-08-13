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Ultra kompakt, hafif ve sessiz WXGA (1280x800) çözünürlüklü LG HW300G, 300 Lumens parlaklığa ve HDMI bağlantısına sahip.
Ultra kompakt, hafif ve sessiz WXGA (1280x800) çözünürlüklü LG HW300G, 300 Lumens parlaklığa ve HDMI bağlantısına sahip.
Tüm Özellikler
PROJEKSIYON SISTEMI
-
Çözünürlük
1,280 x 800 (WXGA)
-
Parlaklık
300 Lumens
-
Kontrast Oranı(FIFO)
1.000:1
-
Üniformluk (min)JBMA
> 85%
-
Lamba - Tip
LED
-
Lamba - Ömür Boyu Yüksek Parlaklık
30000 Hrs
GENEL TEKNIK ÖZELLIKLER
-
Menü Dili
GB / D / F / ES / P / S / RUS / J / I / VRC / K
-
Görüntü Oranı Kontrolü
4:3, 16:9
-
Güç Tüketimi
<100W
GIRIŞ SINYALI UYUMLULUĞU
-
Video Giriş Sinyali
NTSC/PAL/SECAM/NTSC4.43/PAL-M/PAL-N/1.080i/720p/576p/480p/480i
AKSESUARLAR
-
Kablo
Güç kablosu, AV kablosu, VGA kablosu, RGB -> Component kablosu
-
Manual CD
Var
-
Uzaktan Kumanda
Var
-
Temizleme Bezi
Var
-
Soft Case
Var
BOYUT(MM), AĞIRLIK(KG)
-
W x D x H
160 x 54.5 x 119.5
-
Ağırlık(kg)
0.78
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