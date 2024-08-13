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LG 100 İnç Hecto Lazer Projektör
LG 100 İnç Hecto Lazer Projektör
Tüm Özellikler
TEMEL SPESİFİKASYONLAR
-
Ürün Tipi
DLP
PROJEKSIYON SISTEMI
-
Çözünürlük
1080p(1920x1080)
-
Parlaklık
150 Nit
-
Kontrast Oranı(FIFO)
1.000.000:1
-
Ses - Yüksek Parlaklık
23dB
-
Ses - Ekonomik
20dB
-
Projeksiyon Görüntüsü - Ekran Boyutu
100''@55,5 cm
-
Lamba - Tip
Hibrid
-
Lamba - Ömür Boyu Ekonomik
25000 hrs
GENEL TEKNIK ÖZELLIKLER
-
Menü Dili
Korean/English/French/Spanish/German/Italian/Swedish/Portuguese/Chinese Simplified/Polish/Brazilian Portuguese/Russian/Rum/Arabic/Turkish/Taiwanese
-
Güç Tüketimi
400W
-
Güç Kaynağı
AC (100~240 ), 50/60Hz
-
Bekleme Modu
0.5 W ↓
-
Çalışır Konumda Isı
0~40
GIRIŞ SINYALI UYUMLULUĞU
-
RGB
1920 x 1080
-
HDMI
1080p
-
Komponent Video
1080p/1080i/720p/480p/480i
-
Kompozit Video
SECAM/PAL/NTSC
-
HDMI Grişileri
3
-
RGB Girişleri
1
-
RGB Ses Girişleri
1
-
Ses Çıkışları
1 (3.5)
-
Kompozit Girişleri
1 (RCA)
-
Komponent Girişleri
1
-
USB
2xUSB (SVC)
EK ÖZELLIKLER
-
Otomatik Kapanma
Var
-
Zaman Ayarlı Kapanma
Var
-
WiDi Desteği
Var
-
Dijital Keystone Ayarı
Var (Yatay ve Dikey)
-
Görüntü Çevirme
Var - Yatay / Dikey
-
Renk Sıcaklığı
Var (Sıcak, Orta, Soğuk, Doğal)
-
USB’den Dosya Çalıştırma
Var
BOYUT(MM), AĞIRLIK(KG)
-
W x D x H
546.3 x 145 x 406.6
-
Ağırlık(kg)
14 kg
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