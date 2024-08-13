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LG 100 İnç Hecto Lazer Projektör

Teknik Özellikler

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LG 100 İnç Hecto Lazer Projektör

HECTO

LG 100 İnç Hecto Lazer Projektör

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Tüm Özellikler

TEMEL SPESİFİKASYONLAR

  • Ürün Tipi

    DLP

PROJEKSIYON SISTEMI

  • Çözünürlük

    1080p(1920x1080)

  • Parlaklık

    150 Nit

  • Kontrast Oranı(FIFO)

    1.000.000:1

  • Ses - Yüksek Parlaklık

    23dB

  • Ses - Ekonomik

    20dB

  • Projeksiyon Görüntüsü - Ekran Boyutu

    100''@55,5 cm

  • Lamba - Tip

    Hibrid

  • Lamba - Ömür Boyu Ekonomik

    25000 hrs

GENEL TEKNIK ÖZELLIKLER

  • Menü Dili

    Korean/English/French/Spanish/German/Italian/Swedish/Portuguese/Chinese Simplified/Polish/Brazilian Portuguese/Russian/Rum/Arabic/Turkish/Taiwanese

  • Güç Tüketimi

    400W

  • Güç Kaynağı

    AC (100~240 ), 50/60Hz

  • Bekleme Modu

    0.5 W ↓

  • Çalışır Konumda Isı

    0~40

GIRIŞ SINYALI UYUMLULUĞU

  • RGB

    1920 x 1080

  • HDMI

    1080p

  • Komponent Video

    1080p/1080i/720p/480p/480i

  • Kompozit Video

    SECAM/PAL/NTSC

  • HDMI Grişileri

    3

  • RGB Girişleri

    1

  • RGB Ses Girişleri

    1

  • Ses Çıkışları

    1 (3.5)

  • Kompozit Girişleri

    1 (RCA)

  • Komponent Girişleri

    1

  • USB

    2xUSB (SVC)

EK ÖZELLIKLER

  • Otomatik Kapanma

    Var

  • Zaman Ayarlı Kapanma

    Var

  • WiDi Desteği

    Var

  • Dijital Keystone Ayarı

    Var (Yatay ve Dikey)

  • Görüntü Çevirme

    Var - Yatay / Dikey

  • Renk Sıcaklığı

    Var (Sıcak, Orta, Soğuk, Doğal)

  • USB’den Dosya Çalıştırma

    Var

BOYUT(MM), AĞIRLIK(KG)

  • W x D x H

    546.3 x 145 x 406.6

  • Ağırlık(kg)

    14 kg

Müşteri Yorumları