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Lazer Projeksiyon Full HD 2000 Lümen 20.000 Saat Lamba Ömrü HF80JS

Teknik Özellikler

İncelemeler

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Lazer Projeksiyon Full HD 2000 Lümen 20.000 Saat Lamba Ömrü HF80JS

HF80JS

Lazer Projeksiyon Full HD 2000 Lümen 20.000 Saat Lamba Ömrü HF80JS

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Tüm Özellikler

PROJEKSİYON SİSTEMİ

  • Ekran Tipi

    DLP

  • Doğal Çözünürlük

    Full HD (1920 x 1080)

  • Ekran Boyutu

    30" ~ 120"

  • Projeksiyon Görüntüsü

    80"@2.46m (40"@1.23m)

  • Görüntü Oranı

    16:9/Yalnız Tarama/Orijinal/ 4:3/Yakınlaştırma/Sinema Zoom

  • Zoom

    x 1.1

  • Parlaklık*

    2.000 lümene kadar

  • Kontrast Oranı

    150.000:1

  • Lamba Türü

    Lazer

  • Lamba Ömrü

    20.000 saate kadar

  • Gürültü

    26/28/30dB

  • Digital Keystone Correction

    Auto Keystone (Dikey), Manüel 4 köşe eğrilik düzeltme

SMART TV

  • Premium İçerik Sağlayıcılar

    Netflix, VuDu, MLB.TV, UFC.TV

  • Magic Uzaktan Kumanda

    Evet

  • Uygulama Mağazası

    Evet

  • Web Tarayıcı

    Evet

KABLOSUZ

  • Ekran Paylaşımı (Android O/S, WiDi destekleyen cihazla)

    Evet

  • Kablosuz İçerik Paylaşımı** (iOS, Adroid / TV Plus Uygulamasıyla)

    Evet

  • DLNA

    Evet

  • Bluetooth (Hoparlör ile)

    Evet (AV Senk. ayarlanabilir)

SES

  • Bluetooth ses çıkışı

    Evet

  • Dahili Hoparlör

    3W + 3W Stereo

GİRİŞLER/ÇIKIŞLAR

  • HID (USB’den Klavye/Fare/GamePad Bağlantısı)

    Evet

  • Ses çıkışı

    1 (3,5mm), S/PDIF 1 (Optik)

  • HDMI®

    2

  • USB (DivX®, MP3, Fotoğraf)

    2 (Tip A)

  • RJ45

    Evet

GÜÇ

  • Güç Kaynağı (Gerilim, Hz)

    100V ~ 240V, 50/60 Hz

  • Güç Tüketimi

    150W (Maks.)

  • Bekleme Modu

    0,5W’dan az

  • Hızlı Açılış/Kapanış

    Evet (10 saniyede Açılır – 2 saniyede Kapanır)

BOYUTLAR/AĞIRLIK

  • Ürün (G x D x Y)

    4,25" x 9,93 x 5,51"

  • Nakliye Ölçüleri (G x D x Y)

    12,60" x 8,07" x 12,95"

  • Ağırlık

    4,63 lbs

  • Kargo Ağırlığı

    9,48 lbs

GARANTİ/UPC

  • Sınırlı Garanti

    1 Yıl Parça ve İşçilik

  • UPC (Evrensel Ürün Kodu)

    719192608917

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