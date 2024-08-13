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Projeksiyon Cihazı Full HD Taşınabilir 2000 A.Lümen HD 20.000 Saat Lamba Ömrü HF80LS

Teknik Özellikler

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Projeksiyon Cihazı Full HD Taşınabilir 2000 A.Lümen HD 20.000 Saat Lamba Ömrü HF80LS

HF80LS

Projeksiyon Cihazı Full HD Taşınabilir 2000 A.Lümen HD 20.000 Saat Lamba Ömrü HF80LS

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Tüm Özellikler

ÖZELLIKLER

  • Ürün Tipi

    Laser LED

  • Ekran Boyutu

    90" ~ 120"

  • Ekran Tipi

    16:9/4:3

  • Çözünürlük

    Full HD (1920x1080)

  • Parlaklık

    2000

  • Kontrast Oranı

    150,000:1

  • Lamba Ömrü

    20,000 Saat

  • Görüntüleme Seçenekleri

    16:9/Original/4:3/Vertical Zoom/All-Direction Zoom

  • Batarya

    Yok

  • Digital Keystone Correction

    Edge Adjustment (HV 4 Corner Keystone)

  • USB (Divx, Müzik, Fotoğraf, Office Belgeleri)

    Var

  • Çevre Dostu (Mercury Fre)

    Var

  • Blueetooth

    Var

  • Wireless Mirroring

    Smart Share (MiraCast, Contents Sharing)

  • Audio Çıkışı

    1 (Φ3.5), S/PDIF 1 (Optical)

  • HDMI

    2

  • USB

    2

  • SES Çıkışı

    3W + 3W Stereo

  • Boyut (WxDxH)

    108 x 252.3 x 140

  • Ağırlık

    2.1kg

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