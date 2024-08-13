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Projeksiyon Cihazı Full HD 1920x1080 1500 A.Lümen HD 20.000 Saat Lamba Ömrü HF85JS
Projeksiyon Cihazı Full HD 1920x1080 1500 A.Lümen HD 20.000 Saat Lamba Ömrü HF85JS
Tüm Özellikler
PROJEKSİYON SİSTEMİ
-
Ekran Tipi
DLP
-
Doğal Çözünürlük
FHD (1920 x 1080)
-
Ekran Boyutu
90" ~ 120"
-
Projeksiyon Görüntüsü
100"@12cm (arka taraftan ekrana) 100"@33,6 inç (Lensten ekrana)
-
En-Boy Oranı
16:9/Yalnız Tarama/Orijinal/ 4:3/Yakınlaştırma/Sinema Zoom
-
Parlaklık*
1.500 lümene kadar
-
Kontrast Oranı
150.000:1
-
Lamba Türü
Lazer
-
Lamba Ömrü
20.000 saate kadar
-
Gürültü
26/28/30dB
-
Digital Keystone Correction
Auto Keystone (Dikey), Manuel 4 köşe eğrilik düzeltme
LG SMART TV
-
Magic Kumanda
Evet
-
Uygulama Mağazası
Evet
-
Web Tarayıcı
Evet
KABLOSUZ
-
Ekran Paylaşımı (Miracast ile, WiDi destekli cihaz)
Evet
-
Kablosuz İçerik Paylaşımı*** (iOS, Adroid / TV Plus Uygulamasıyla)
Evet
-
DLNA
Evet
-
Bluetooth (Hoparlör ile)
Evet (AV Senk. ayarlanabilir)
SES
-
Bluetooth ses çıkışı
Evet
-
Dahili Hoparlör
3W + 3W Stereo
GİRİŞLER/ÇIKIŞLAR
-
HID (USB’den Klavye/Fare/GamePad Bağlantısı)
Evet
-
Ses çıkışı
1 (3,5 mm), S/PDIF 1 (Optik)
-
HDMI™
2
-
USB (DivX®, MP3, Fotoğraf)
2 (USB 2.0)
-
RJ45
Var
GÜÇ
-
Güç Kaynağı (Voltaj/Hz)
Adaptör (100V ~ 240V @ 50~60 Hz)
-
Güç Tüketimi
140W (Maks.)
-
Bekleme Modu
0,5W’dan az
AKSESUARLAR
-
Uzaktan Kumanda
Magic Kumanda
BOYUTLAR/AĞIRLIK
-
Ürün (G x Y x D)
118 x 353 x 189 mm
-
Kargo Boyutları (G x Y x D)
422 x 174 x 297mm
-
Ağırlık
3kg
-
Kargo Ağırlığı
4.5kg
GARANTİ
-
Sınırlı Garanti
2 Yıl Parça ve İşçilik
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