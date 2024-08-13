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Projeksiyon Cihazı 4K UHD 2500 A.Lümen HD 20.000 Saat Lamba Ömrü HU80KSW

Teknik Özellikler

İncelemeler

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Projeksiyon Cihazı 4K UHD 2500 A.Lümen HD 20.000 Saat Lamba Ömrü HU80KSW

HU80KSW

Projeksiyon Cihazı 4K UHD 2500 A.Lümen HD 20.000 Saat Lamba Ömrü HU80KSW

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Tüm Özellikler

ÖZELLİKLER

  • Ürün Tipi

    Laser 4K

ÖZELLIKLER

  • Ürün Tipi

    Laser 4K

ÖZELLİKLER

  • Ekran Boyutu

    40" ~ 150"

ÖZELLIKLER

  • Ekran Boyutu

    40" ~ 150"

ÖZELLİKLER

  • Ekran Tipi

    16:9/4:3

ÖZELLIKLER

  • Ekran Tipi

    16:9/4:3

ÖZELLİKLER

  • Çözünürlük

    4K UHD (3840 x 2160)

ÖZELLIKLER

  • Çözünürlük

    4K UHD (3840 x 2160)

ÖZELLİKLER

  • Parlaklık

    2500

ÖZELLIKLER

  • Parlaklık

    2500

ÖZELLİKLER

  • Kontrast Oranı

    150,000:1

ÖZELLIKLER

  • Kontrast Oranı

    150,000:1

ÖZELLİKLER

  • Lamba Ömrü

    20,000 Saat

ÖZELLIKLER

  • Lamba Ömrü

    20,000 Saat

ÖZELLİKLER

  • Görüntüleme Seçenekleri

    16:9/Original/4:3/Vertical Zoom/All-Direction Zoom

ÖZELLIKLER

  • Görüntüleme Seçenekleri

    16:9/Original/4:3/Vertical Zoom/All-Direction Zoom

ÖZELLİKLER

  • Batarya

    Yok

ÖZELLIKLER

  • Batarya

    Yok

ÖZELLİKLER

  • Digital Keystone Correction

    Var (Dikey)

ÖZELLIKLER

  • Digital Keystone Correction

    Var (Dikey)

ÖZELLİKLER

  • Çevre Dostu ( Mercury Fre)

    Var

ÖZELLIKLER

  • Çevre Dostu ( Mercury Fre)

    Var

ÖZELLİKLER

  • Blueetooth

    Var

ÖZELLIKLER

  • Blueetooth

    Var

ÖZELLİKLER

  • Wireless Mirroring

    Screen Share (MiraCast)

ÖZELLIKLER

  • Wireless Mirroring

    Screen Share (MiraCast)

ÖZELLİKLER

  • Audio Çıkışı

    1 (Φ3.5), S/PDIF 1(Optical)

ÖZELLIKLER

  • Audio Çıkışı

    1 (Φ3.5), S/PDIF 1(Optical)

ÖZELLİKLER

  • HDMI

    2

ÖZELLIKLER

  • HDMI

    2

ÖZELLİKLER

  • USB

    2 (USB3.0 :1EA, USB2.0 :1EA)

ÖZELLIKLER

  • USB

    2 (USB3.0 :1EA, USB2.0 :1EA)

ÖZELLİKLER

  • SES Çıkışı

    7W + 7W Stereo (Tweeter included)

ÖZELLIKLER

  • SES Çıkışı

    7W + 7W Stereo (Tweeter included)

ÖZELLİKLER

  • Boyut ( WxDxH)

    165 x 165 x 470

ÖZELLIKLER

  • Boyut ( WxDxH)

    165 x 165 x 470

  • Ağırlık

    6.7Kg

ÖZELLİKLER

  • Ağırlık

    6.7Kg

Müşteri Yorumları