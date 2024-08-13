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Projeksiyon Cihazı 4K UHD 2500 A.Lümen HD 20.000 Saat Lamba Ömrü HU80KSW
Projeksiyon Cihazı 4K UHD 2500 A.Lümen HD 20.000 Saat Lamba Ömrü HU80KSW
Tüm Özellikler
ÖZELLİKLER
-
Ürün Tipi
Laser 4K
ÖZELLIKLER
-
Ürün Tipi
Laser 4K
ÖZELLİKLER
-
Ekran Boyutu
40" ~ 150"
ÖZELLIKLER
-
Ekran Boyutu
40" ~ 150"
ÖZELLİKLER
-
Ekran Tipi
16:9/4:3
ÖZELLIKLER
-
Ekran Tipi
16:9/4:3
ÖZELLİKLER
-
Çözünürlük
4K UHD (3840 x 2160)
ÖZELLIKLER
-
Çözünürlük
4K UHD (3840 x 2160)
ÖZELLİKLER
-
Parlaklık
2500
ÖZELLIKLER
-
Parlaklık
2500
ÖZELLİKLER
-
Kontrast Oranı
150,000:1
ÖZELLIKLER
-
Kontrast Oranı
150,000:1
ÖZELLİKLER
-
Lamba Ömrü
20,000 Saat
ÖZELLIKLER
-
Lamba Ömrü
20,000 Saat
ÖZELLİKLER
-
Görüntüleme Seçenekleri
16:9/Original/4:3/Vertical Zoom/All-Direction Zoom
ÖZELLIKLER
-
Görüntüleme Seçenekleri
16:9/Original/4:3/Vertical Zoom/All-Direction Zoom
ÖZELLİKLER
-
Batarya
Yok
ÖZELLIKLER
-
Batarya
Yok
ÖZELLİKLER
-
Digital Keystone Correction
Var (Dikey)
ÖZELLIKLER
-
Digital Keystone Correction
Var (Dikey)
ÖZELLİKLER
-
Çevre Dostu ( Mercury Fre)
Var
ÖZELLIKLER
-
Çevre Dostu ( Mercury Fre)
Var
ÖZELLİKLER
-
Blueetooth
Var
ÖZELLIKLER
-
Blueetooth
Var
ÖZELLİKLER
-
Wireless Mirroring
Screen Share (MiraCast)
ÖZELLIKLER
-
Wireless Mirroring
Screen Share (MiraCast)
ÖZELLİKLER
-
Audio Çıkışı
1 (Φ3.5), S/PDIF 1(Optical)
ÖZELLIKLER
-
Audio Çıkışı
1 (Φ3.5), S/PDIF 1(Optical)
ÖZELLİKLER
-
HDMI
2
ÖZELLIKLER
-
HDMI
2
ÖZELLİKLER
-
USB
2 (USB3.0 :1EA, USB2.0 :1EA)
ÖZELLIKLER
-
USB
2 (USB3.0 :1EA, USB2.0 :1EA)
ÖZELLİKLER
-
SES Çıkışı
7W + 7W Stereo (Tweeter included)
ÖZELLIKLER
-
SES Çıkışı
7W + 7W Stereo (Tweeter included)
ÖZELLİKLER
-
Boyut ( WxDxH)
165 x 165 x 470
ÖZELLIKLER
-
Boyut ( WxDxH)
165 x 165 x 470
-
Ağırlık
6.7Kg
ÖZELLİKLER
-
Ağırlık
6.7Kg
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