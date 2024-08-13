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Projeksiyon Cihazı 4K UHD 2500 A.Lümen HD 20.000 Saat Lamba Ömrü 8,3MP HU85LS
Projeksiyon Cihazı 4K UHD 2500 A.Lümen HD 20.000 Saat Lamba Ömrü 8,3MP HU85LS
Ana Özellikler
-
Yerel Çözünürlük
4K UHD (3840x2160)
-
Parlaklık (ANSI Lümen)
2700
-
Tip
3Ch Lazer
-
Kontrast Oranı
2.000.000:1
-
Dijital Keystone Düzeltme
Gelişmiş Kenar Ayarı (12 Nokta Çarpıtma)
-
Çıktı
5W + 5W Stereo
-
Ekran Paylaşımı (MiraCast destekli cihazla Kablosuz Yansıtma)
YES
-
yakınlaştır
Sabit
Tüm Özellikler
EN BOY ORANI
-
En Boy Oranı Kontrolü
16:9/Orijinal/4:3/Dikey Yakınlaştırma/Her Yöne Yakınlaştırma
PARLAKLIK (ANSI LÜMEN)
-
Parlaklık (ANSI Lümen)
2700
KONTRAST ORANI
-
Kontrast Oranı
2.000.000:1
TASARIM
-
Kabin Rengi
Beyaz
-
Tavan montaj deliği (braket için)
YES
-
Kensington kilidi
YES
-
Bacak Standı
YES (4 Ayak)
-
Yerel Anahtar
Oyun kolu
GIRIŞ SINYALI UYUMLULUĞU
-
Dijital(HDMI)
4K'ya kadar (4096x2160) (60Hz, 50Hz, 24Hz)
-
USB C Tipi
4K'ya kadar (4096x2160) (60Hz, 50Hz, 24Hz)
GIRIŞ/ÇIKIŞ TERMINALLERI
-
Ses çıkışı
S/PDIF 1(Optik)
-
HDMI
2
-
RJ45
1
-
USB A Tipi
2 (USB2.0)
-
IP kontrolü
YES
-
USB Type-C (Ekran, Şarj)
1 (USB2.0, Ekran, Güç : 5V/1A Çıkış)
IŞIK KAYNAĞI
-
Yaşam Saatleri
20.000 Saat
-
Tip
3Ch Lazer
YEREL ÇÖZÜNÜRLÜK
-
Yerel Çözünürlük
4K UHD (3840x2160)
GÜRÜLTÜ
-
Enerji Tasarrufu Maks. (Eko)
26 dB(A)
-
Enerji Tasarrufu Orta.
28 dB(A)
-
Enerji Tasarrufu Min. (Parlak)
30 dB(A)
PROJEKSIYON GÖRÜNTÜSÜ
-
Ekran boyutu
90" ~ 120"
-
Standart (lensten duvara)
Set to wall: 100"@10cm, Standard: 100"@42cm
-
Atma oranı
0.19
PROJEKSIYON LENSI
-
Odak (Otomatik / Manuel)
Manuel
-
yakınlaştır
Sabit
PROJEKSIYON OFSETI
-
Projeksiyon Ofseti
1.2
PROJEKSIYON SISTEMI
-
Projeksiyon Sistemi
Veri Kaybını Önleme
BOYUT
-
Net Boyut (mm) (G x D x Y)
680x347x128
AKSESUAR
-
Kılavuz (Tam veya Basit Kitap)
Basit Kitap
-
Hızlı Kullanım Kılavuzu (Hızlı Kurulum Kılavuzu)
YES
-
Uzaktan Kumanda - Hareket
YES (Sihirli Aydınlatma Uzaktan Kumandası)
-
Garanti belgesi
YES
-
Uygunluklar(Yönetmelik)
CE/CB
SES
-
Temiz ses
YES (Net Ses vb.)
-
Çıktı
5W + 5W Stereo
-
Dolby Atmos uyumlu
YES
SICAKLIK
-
Çalışma Sıcaklığı
0 ~ 40 ℃
TEKDÜZELIK
-
Tekdüzelik (JBMMA 9 Nokta)
0.85
GÜÇ
-
Güç Tüketimi (Maks.)
350W
-
Güç kaynağı
100V – 240V @ 50~60 Hz (PSU Yerleşik)
-
Hazırda bekleme gücü
<0,5 W
ÖZELLIKLER
-
Siyah Seviye Kontrolü
YES
-
Bluetooth AV Senk Kontrolü
YES
-
Bluetooth Ses çıkışı
YES
-
Renk gamı ayarı (Uzman kontrolü)
YES
-
Renk Yönetim Sistemi (Uzman kontrolü)
YES
-
Renk Sıcaklığı Ayarı
YES
-
İçerik Paylaşımı (DLNA destekli cihaz ile)
YES
-
İçerik Mağazası / LG Smart World (App Store)
YES
-
İçindekiler Önerisi
YES
-
Dijital Keystone Düzeltme
Gelişmiş Kenar Ayarı (12 Nokta Çarpıtma)
-
Dinamik Renk (Uzman kontrolü)
YES
-
Dinamik Kontrast (Uzman kontrolü)
YES
-
Eko İşlevi - Otomatik Kapanma / Otomatik Uyku
YES
-
Eko İşlevi - Otomatik Bekleme / Otomatik Kapanma
YES
-
Eko İşlevi - Enerji Tasarrufu Modu
YES (Min/Orta/Maks)
-
Eko İşlevi - HDD Eko Modu
YES
-
Eko İşlevi - Uyku Zamanlayıcısı
YES
-
Eko İşlevi - Güç Açma/Kapatma Süresi
YES (Açık / Kapalı)
-
Dosya(Office) Görüntüleyici
YES
-
Gama Düzeltme (Uzman kontrolü)
YES
-
HDMI ARC(Ses Dönüş Kanalı)
YES
-
HDMI basit bağlantı(CEC)
YES
-
HID (USB Üzerinden Klavye/Fare/GamePad Bağlantısı)
YES
-
Görüntü Döndürme
YES (Yatay/Dikey)
-
İnternet tarayıcısı
YES
-
LG Sound Sync(Ses Çubuğu ile)
YES
-
Gürültü Azaltma
YES
-
Platform (OS, Kullanıcı Arayüzü)
webOS 4.5 (Akıllı)
-
Tak ve Çalıştır(RGB/DVI/HDMI Otomatik Kaynak Algılama)
YES
-
Premium CP
YES
-
İşlemci
Dört çekirdekli
-
Hızlı (Anında) Güç açma/kapama
YES (açık 12 Saniye kapalı 2 Saniye)
-
Ekran Paylaşımı (MiraCast destekli cihazla Kablosuz Yansıtma)
YES
-
Kendi Kendine Teşhis
YES
-
Ayar Kılavuzu
YES (Fasulye Kuşu)
-
Mağaza Modu
YES
-
Süper Çözünürlük (Uzman Kontrolü)
YES (4K)
-
Yükseltici
YES (4K)
-
USB Host (Film, Müzik, Fotoğraf)
YES
-
Beyaz dengesi ayarı (Uzman kontrolü)
YES
-
Kablosuz İçerik Paylaşımı (Android, iOS ile)
YES
-
Home Dashboard (Giriş, OFC cihazı ile IoT)
YES
-
Arka plan görüntüsü
YES
-
HDCP
HDCP2.2
-
HDR
HDR10
-
HDR Etkisi
YES
-
HDR Ton Eşleme
YES (Otomatik, Dinamik/kare kare)
-
TruMotion
YES (en fazla 4096x2160)
-
Gerçek Sinema
YES (en fazla 4096x2160)
-
Pürüzsüz Tonlama
YES
-
Kapalı başlık
YES
AĞIRLIK
-
Net Ağırlık (kg veya g)
12.2
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