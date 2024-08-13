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Projeksiyon Cihazı 4K UHD 2500 A.Lümen HD 20.000 Saat Lamba Ömrü 8,3MP HU85LS

Teknik Özellikler

İncelemeler

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Projeksiyon Cihazı 4K UHD 2500 A.Lümen HD 20.000 Saat Lamba Ömrü 8,3MP HU85LS

HU85LS

Projeksiyon Cihazı 4K UHD 2500 A.Lümen HD 20.000 Saat Lamba Ömrü 8,3MP HU85LS

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Ana Özellikler

  • Yerel Çözünürlük

    4K UHD (3840x2160)

  • Parlaklık (ANSI Lümen)

    2700

  • Tip

    3Ch Lazer

  • Kontrast Oranı

    2.000.000:1

  • Dijital Keystone Düzeltme

    Gelişmiş Kenar Ayarı (12 Nokta Çarpıtma)

  • Çıktı

    5W + 5W Stereo

  • Ekran Paylaşımı (MiraCast destekli cihazla Kablosuz Yansıtma)

    YES

  • yakınlaştır

    Sabit

Tüm Özellikler

EN BOY ORANI

  • En Boy Oranı Kontrolü

    16:9/Orijinal/4:3/Dikey Yakınlaştırma/Her Yöne Yakınlaştırma

PARLAKLIK (ANSI LÜMEN)

  • Parlaklık (ANSI Lümen)

    2700

KONTRAST ORANI

  • Kontrast Oranı

    2.000.000:1

TASARIM

  • Kabin Rengi

    Beyaz

  • Tavan montaj deliği (braket için)

    YES

  • Kensington kilidi

    YES

  • Bacak Standı

    YES (4 Ayak)

  • Yerel Anahtar

    Oyun kolu

GIRIŞ SINYALI UYUMLULUĞU

  • Dijital(HDMI)

    4K'ya kadar (4096x2160) (60Hz, 50Hz, 24Hz)

  • USB C Tipi

    4K'ya kadar (4096x2160) (60Hz, 50Hz, 24Hz)

GIRIŞ/ÇIKIŞ TERMINALLERI

  • Ses çıkışı

    S/PDIF 1(Optik)

  • HDMI

    2

  • RJ45

    1

  • USB A Tipi

    2 (USB2.0)

  • IP kontrolü

    YES

  • USB Type-C (Ekran, Şarj)

    1 (USB2.0, Ekran, Güç : 5V/1A Çıkış)

IŞIK KAYNAĞI

  • Yaşam Saatleri

    20.000 Saat

  • Tip

    3Ch Lazer

YEREL ÇÖZÜNÜRLÜK

  • Yerel Çözünürlük

    4K UHD (3840x2160)

GÜRÜLTÜ

  • Enerji Tasarrufu Maks. (Eko)

    26 dB(A)

  • Enerji Tasarrufu Orta.

    28 dB(A)

  • Enerji Tasarrufu Min. (Parlak)

    30 dB(A)

PROJEKSIYON GÖRÜNTÜSÜ

  • Ekran boyutu

    90" ~ 120"

  • Standart (lensten duvara)

    Set to wall: 100"@10cm, Standard: 100"@42cm

  • Atma oranı

    0.19

PROJEKSIYON LENSI

  • Odak (Otomatik / Manuel)

    Manuel

  • yakınlaştır

    Sabit

PROJEKSIYON OFSETI

  • Projeksiyon Ofseti

    1.2

PROJEKSIYON SISTEMI

  • Projeksiyon Sistemi

    Veri Kaybını Önleme

BOYUT

  • Net Boyut (mm) (G x D x Y)

    680x347x128

AKSESUAR

  • Kılavuz (Tam veya Basit Kitap)

    Basit Kitap

  • Hızlı Kullanım Kılavuzu (Hızlı Kurulum Kılavuzu)

    YES

  • Uzaktan Kumanda - Hareket

    YES (Sihirli Aydınlatma Uzaktan Kumandası)

  • Garanti belgesi

    YES

  • Uygunluklar(Yönetmelik)

    CE/CB

SES

  • Temiz ses

    YES (Net Ses vb.)

  • Çıktı

    5W + 5W Stereo

  • Dolby Atmos uyumlu

    YES

SICAKLIK

  • Çalışma Sıcaklığı

    0 ~ 40 ℃

TEKDÜZELIK

  • Tekdüzelik (JBMMA 9 Nokta)

    0.85

GÜÇ

  • Güç Tüketimi (Maks.)

    350W

  • Güç kaynağı

    100V – 240V @ 50~60 Hz (PSU Yerleşik)

  • Hazırda bekleme gücü

    <0,5 W

ÖZELLIKLER

  • Siyah Seviye Kontrolü

    YES

  • Bluetooth AV Senk Kontrolü

    YES

  • Bluetooth Ses çıkışı

    YES

  • Renk gamı ayarı (Uzman kontrolü)

    YES

  • Renk Yönetim Sistemi (Uzman kontrolü)

    YES

  • Renk Sıcaklığı Ayarı

    YES

  • İçerik Paylaşımı (DLNA destekli cihaz ile)

    YES

  • İçerik Mağazası / LG Smart World (App Store)

    YES

  • İçindekiler Önerisi

    YES

  • Dijital Keystone Düzeltme

    Gelişmiş Kenar Ayarı (12 Nokta Çarpıtma)

  • Dinamik Renk (Uzman kontrolü)

    YES

  • Dinamik Kontrast (Uzman kontrolü)

    YES

  • Eko İşlevi - Otomatik Kapanma / Otomatik Uyku

    YES

  • Eko İşlevi - Otomatik Bekleme / Otomatik Kapanma

    YES

  • Eko İşlevi - Enerji Tasarrufu Modu

    YES (Min/Orta/Maks)

  • Eko İşlevi - HDD Eko Modu

    YES

  • Eko İşlevi - Uyku Zamanlayıcısı

    YES

  • Eko İşlevi - Güç Açma/Kapatma Süresi

    YES (Açık / Kapalı)

  • Dosya(Office) Görüntüleyici

    YES

  • Gama Düzeltme (Uzman kontrolü)

    YES

  • HDMI ARC(Ses Dönüş Kanalı)

    YES

  • HDMI basit bağlantı(CEC)

    YES

  • HID (USB Üzerinden Klavye/Fare/GamePad Bağlantısı)

    YES

  • Görüntü Döndürme

    YES (Yatay/Dikey)

  • İnternet tarayıcısı

    YES

  • LG Sound Sync(Ses Çubuğu ile)

    YES

  • Gürültü Azaltma

    YES

  • Platform (OS, Kullanıcı Arayüzü)

    webOS 4.5 (Akıllı)

  • Tak ve Çalıştır(RGB/DVI/HDMI Otomatik Kaynak Algılama)

    YES

  • Premium CP

    YES

  • İşlemci

    Dört çekirdekli

  • Hızlı (Anında) Güç açma/kapama

    YES (açık 12 Saniye kapalı 2 Saniye)

  • Ekran Paylaşımı (MiraCast destekli cihazla Kablosuz Yansıtma)

    YES

  • Kendi Kendine Teşhis

    YES

  • Ayar Kılavuzu

    YES (Fasulye Kuşu)

  • Mağaza Modu

    YES

  • Süper Çözünürlük (Uzman Kontrolü)

    YES (4K)

  • Yükseltici

    YES (4K)

  • USB Host (Film, Müzik, Fotoğraf)

    YES

  • Beyaz dengesi ayarı (Uzman kontrolü)

    YES

  • Kablosuz İçerik Paylaşımı (Android, iOS ile)

    YES

  • Home Dashboard (Giriş, OFC cihazı ile IoT)

    YES

  • Arka plan görüntüsü

    YES

  • HDCP

    HDCP2.2

  • HDR

    HDR10

  • HDR Etkisi

    YES

  • HDR Ton Eşleme

    YES (Otomatik, Dinamik/kare kare)

  • TruMotion

    YES (en fazla 4096x2160)

  • Gerçek Sinema

    YES (en fazla 4096x2160)

  • Pürüzsüz Tonlama

    YES

  • Kapalı başlık

    YES

AĞIRLIK

  • Net Ağırlık (kg veya g)

    12.2

Müşteri Yorumları