Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Profesyonel Veri Projektörü

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

Profesyonel Veri Projektörü

HS102G

Profesyonel Veri Projektörü

Yazdır

Tüm Özellikler

TEMEL SPESİFİKASYONLAR

  • Ürün Tipi

    LED

PROJEKSIYON SISTEMI

  • Ekran Teknolojisi

    0.55 DMD

  • Çözünürlük

    800x600

  • Parlaklık

    160

  • Kontrast Oranı(FIFO)

    2000:1

  • Ses - Yüksek Parlaklık

    31dB

  • Ses - Ekonomik

    23dB

  • Üniformluk (min)JBMA

    95%

  • Projeksiyon Lensleri - Odaklama

    Manual

  • Projeksiyon Lensleri - Yakınlaşma

    Fixed

  • Projeksiyon Görüntüsü - Ekran Boyutu

    15~80

  • Projeksiyon Görüntüsü - Standart

    40@1.1m

  • Projeksiyon Görüntüsü - Atma Oranı(Geniş/Tele)

    1.4

  • Projeksiyon Offset

    1

  • Lamba - Ömür Boyu Yüksek Parlaklık

    30000 Hrs

GENEL TEKNIK ÖZELLIKLER

  • Menü Dili

    Korean/English/French/Spanish/German/ Italian/Swedish/Portuguese/Chinese Simplified/Polish/ Brazilian Portuguese/Japanese

  • Görüntü Oranı Kontrolü

    4:3, 16:9 Native, letter box

  • Ses

    1W Mono Speaker

  • Güç Tüketimi

    100W / ST By 5W under

  • Güç Kaynağı

    AC DC Adaptor / 100 ~ 240 Hz, 50/60Hz

  • GİRİŞ/ÇIKIŞ Uçbirimleri

    1*RGB in/1*Composite/1*Component(thru RGB)1*USB (MP3, JPEG, MPEG4)

  • Özellikler

    Picture Still, Sleep Time, Auto Configure, Kensington Lock, Presentation Timer, Auto Sleep, Smart Picture Mode, Digital Keystone Correction, DivX Display, Plug & Play(RGB, DVI/HDMI Input), Quick Power on/off

  • Aksesuar

    Carry bag Power cord Remote control D-sub 15 pin cable RGB to Component Adaptor Video cable CD Manual CR2032 3V Battery

GIRIŞ SINYALI UYUMLULUĞU

  • RGB

    up to UXGA(1152x864, 60 Hz)

  • Kompozit Video

    1080i/720P/576P/576i/480P/480

  • Kompozit Video (S-Video dahil)

    NTSC/PAL/SECAM/NTSC4.43/PAL-M/PAL-N

BOYUT(MM), AĞIRLIK(KG)

  • W x D x H

    154 x117x50

  • Ağırlık(kg)

    0.78

Müşteri Yorumları