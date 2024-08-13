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Profesyonel Veri Projektörü
Tüm Özellikler
TEMEL SPESİFİKASYONLAR
-
Ürün Tipi
LED
PROJEKSIYON SISTEMI
-
Ekran Teknolojisi
0.55 DMD
-
Çözünürlük
800x600
-
Parlaklık
160
-
Kontrast Oranı(FIFO)
2000:1
-
Ses - Yüksek Parlaklık
31dB
-
Ses - Ekonomik
23dB
-
Üniformluk (min)JBMA
95%
-
Projeksiyon Lensleri - Odaklama
Manual
-
Projeksiyon Lensleri - Yakınlaşma
Fixed
-
Projeksiyon Görüntüsü - Ekran Boyutu
15~80
-
Projeksiyon Görüntüsü - Standart
40@1.1m
-
Projeksiyon Görüntüsü - Atma Oranı(Geniş/Tele)
1.4
-
Projeksiyon Offset
1
-
Lamba - Ömür Boyu Yüksek Parlaklık
30000 Hrs
GENEL TEKNIK ÖZELLIKLER
-
Menü Dili
Korean/English/French/Spanish/German/ Italian/Swedish/Portuguese/Chinese Simplified/Polish/ Brazilian Portuguese/Japanese
-
Görüntü Oranı Kontrolü
4:3, 16:9 Native, letter box
-
Ses
1W Mono Speaker
-
Güç Tüketimi
100W / ST By 5W under
-
Güç Kaynağı
AC DC Adaptor / 100 ~ 240 Hz, 50/60Hz
-
GİRİŞ/ÇIKIŞ Uçbirimleri
1*RGB in/1*Composite/1*Component(thru RGB)1*USB (MP3, JPEG, MPEG4)
-
Özellikler
Picture Still, Sleep Time, Auto Configure, Kensington Lock, Presentation Timer, Auto Sleep, Smart Picture Mode, Digital Keystone Correction, DivX Display, Plug & Play(RGB, DVI/HDMI Input), Quick Power on/off
-
Aksesuar
Carry bag Power cord Remote control D-sub 15 pin cable RGB to Component Adaptor Video cable CD Manual CR2032 3V Battery
GIRIŞ SINYALI UYUMLULUĞU
-
RGB
up to UXGA(1152x864, 60 Hz)
-
Kompozit Video
1080i/720P/576P/576i/480P/480
-
Kompozit Video (S-Video dahil)
NTSC/PAL/SECAM/NTSC4.43/PAL-M/PAL-N
BOYUT(MM), AĞIRLIK(KG)
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W x D x H
154 x117x50
-
Ağırlık(kg)
0.78
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