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Mini projektörle mükemmel taşınabilirlik ve görüntüleme keyfi!

Teknik Özellikler

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Mini projektörle mükemmel taşınabilirlik ve görüntüleme keyfi!

PA1000

Mini projektörle mükemmel taşınabilirlik ve görüntüleme keyfi!

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TEMEL SPESİFİKASYONLAR

  • Ürün Tipi

    LED Projektör

PROJEKSİYON SİSTEMİ

  • Çözünürlük

    HD (1280 x 800)

  • Parlaklık

    1000 lumen Parlaklık. Parlaklık değeri Standart Lambalı projektörlerde ki algınalanan parlaklıklığa eşdeğerdir.

  • Kontrast Oranı

    100,000:1

GENEL TEKNİK ÖZELLİKLER

  • Screen Share

    Var

  • DLP 3D Ready (DLP Link )

    Var

  • MHL

    Var

TASARIM

  • Üstün Tasarım

    Modern Retro Tasarım

SES

  • Ses Çıkışı

    3W+3W

  • Audio Output

    1 Adet (Φ3.5)

EK ÖZELLİKLER

  • USB Oynatıcı

    Film/Foto/Müzik

  • USB Dosya Görüntüleme

    Var

  • Dijital Kilittaşı Doğrulama

    Var

  • Otomatik Kaynak Bulma

    Var

  • Otomatik Kilittaşı

    Var

ARAYÜZ

  • Plug & Play(RGB, DVI/HDMI Input)

    Var

  • Audio out (Φ3.5)

    Var

  • HDMI

    1 Adet

  • USB

    1 Adet (Type A)

BOYUT/AĞIRLIK

  • Boyut (WxDxH)

    230 x 170 x 44 mm

  • Ağırlık

    1.2 kg

ENERJİ

  • Voltaj, Hz.

    Adapter (100V ~ 240V @ 50~60 Hz)

  • Güç Tüketimi

    90 W

Müşteri Yorumları