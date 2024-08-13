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LED Projeksiyon Cihazı Full HD 1920x1080 600 A.Lümen HD 30.000 Saat Lamba Ömrü PF50KG

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

LED Projeksiyon Cihazı Full HD 1920x1080 600 A.Lümen HD 30.000 Saat Lamba Ömrü PF50KG

PF50KG

LED Projeksiyon Cihazı Full HD 1920x1080 600 A.Lümen HD 30.000 Saat Lamba Ömrü PF50KG

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Tüm Özellikler

PROJEKSİYON SİSTEMİ

  • Ekran Tipi

    DLP

  • Doğal Çözünürlük

    FHD (1920 x 1080)

  • Ekran Boyutu

    25” - 100”

  • Projeksiyon Görüntüsü

    1.24m’den 40”

  • En - Boy Oranı

    16:9/Orjinal/4:3/Dikey Zoom/Her Yönden Zoom

  • Parlaklık

    600 Lümen

  • Lamba Türü

    LED

  • Lamba Ömrü

    30.000 saat

  • Gürültü

    23/24/30dB

  • Digital Keystone Correction

    Auto Keystone (Dikey), Manuel 4 köşe eğrilik düzeltme

KABLOSUZ

  • Ekran Paylaşımı

    Evet (Miracast ile, Widi Destekli Cihaz)

  • DLNA

    Evet

  • Kablosuz İçerik Paylaşımı

    Evet (iOS,Android/TV Plus Uygulamasıyla)

  • Bluetooth (Hoparlör ile)

    Evet (AV Senk ayarlanabilir)

SES

  • Bluetooth ses çıkışı

    Evet

SES

  • Bluetooth ses çıkışı

    Evet

SES

  • Dahili Hoparlör

    1W + 1W Stereo Ses

SES

  • Dahili Hoparlör

    1W + 1W Stereo Ses

GİRİŞLER/ÇIKIŞLAR

  • HID (USB’den Klavye/Fare/GamePad Bağlantısı)

    Evet

  • HDMI

    Evet, 2 adet

  • RJ45

    Evet

  • Ses çıkışı

    1 adet (3,5mm)

  • USB (DivX,MP3,Fotoğraf)

    1 (USB 2.0)

GÜÇ

  • Güç Kaynağı (Voltaj/Hz)

    Adaptör (100V – 240V @ 50 ~ 60 Hz)

  • Bekleme Modu

    0,5W’dan az

  • Güç Tüketimi

    65W (Maks)

AKSESUARLAR

  • Uzaktan Kumanda

    Var

  • Enerji Kablosu

    Var

  • Adaptör

    Var

  • Kullanma Kılavuzu

    Var

BOYUTLAR/AĞIRLIK

  • Ürün (GxYxD) mm

    170 x 170 x 49

  • Ağırlık

    1kg

  • Kargo Boyutları (GxYxD) mm

    220 x 208 x 117

  • Kargo Ağırlığı

    1,9kg

GARANTİ

  • Sınırlı Garanti

    2 Yıl Parça ve İşçilik

Müşteri Yorumları