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LED Projeksiyon Cihazı Full HD 1920x1080 600 A.Lümen HD 30.000 Saat Lamba Ömrü PF50KG
LED Projeksiyon Cihazı Full HD 1920x1080 600 A.Lümen HD 30.000 Saat Lamba Ömrü PF50KG
Tüm Özellikler
PROJEKSİYON SİSTEMİ
-
Ekran Tipi
DLP
-
Doğal Çözünürlük
FHD (1920 x 1080)
-
Ekran Boyutu
25” - 100”
-
Projeksiyon Görüntüsü
1.24m’den 40”
-
En - Boy Oranı
16:9/Orjinal/4:3/Dikey Zoom/Her Yönden Zoom
-
Parlaklık
600 Lümen
-
Lamba Türü
LED
-
Lamba Ömrü
30.000 saat
-
Gürültü
23/24/30dB
-
Digital Keystone Correction
Auto Keystone (Dikey), Manuel 4 köşe eğrilik düzeltme
KABLOSUZ
-
Ekran Paylaşımı
Evet (Miracast ile, Widi Destekli Cihaz)
-
DLNA
Evet
-
Kablosuz İçerik Paylaşımı
Evet (iOS,Android/TV Plus Uygulamasıyla)
-
Bluetooth (Hoparlör ile)
Evet (AV Senk ayarlanabilir)
SES
-
Bluetooth ses çıkışı
Evet
SES
-
Bluetooth ses çıkışı
Evet
SES
-
Dahili Hoparlör
1W + 1W Stereo Ses
SES
-
Dahili Hoparlör
1W + 1W Stereo Ses
GİRİŞLER/ÇIKIŞLAR
-
HID (USB’den Klavye/Fare/GamePad Bağlantısı)
Evet
-
HDMI
Evet, 2 adet
-
RJ45
Evet
-
Ses çıkışı
1 adet (3,5mm)
-
USB (DivX,MP3,Fotoğraf)
1 (USB 2.0)
GÜÇ
-
Güç Kaynağı (Voltaj/Hz)
Adaptör (100V – 240V @ 50 ~ 60 Hz)
-
Bekleme Modu
0,5W’dan az
-
Güç Tüketimi
65W (Maks)
AKSESUARLAR
-
Uzaktan Kumanda
Var
-
Enerji Kablosu
Var
-
Adaptör
Var
-
Kullanma Kılavuzu
Var
BOYUTLAR/AĞIRLIK
-
Ürün (GxYxD) mm
170 x 170 x 49
-
Ağırlık
1kg
-
Kargo Boyutları (GxYxD) mm
220 x 208 x 117
-
Kargo Ağırlığı
1,9kg
GARANTİ
-
Sınırlı Garanti
2 Yıl Parça ve İşçilik
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