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Mini projektörle rahat taşınabilirlik ve kolay görüntüleme keyfi!
Mini projektörle rahat taşınabilirlik ve kolay görüntüleme keyfi!
Tüm Özellikler
TEMEL SPESİFİKASYONLAR
-
Ürün Tipi
LED Projektör
PROJEKSİYON SİSTEMİ
-
Çözünürlük
HD (1280 x 720)
-
Parlaklık
300 lumen Parlaklık. Parlaklık değeri Standart Lambalı projektörlerde ki algınalanan parlaklıklığa eşdeğerdir.
-
Kontrast Oranı
100,000:1
GENEL TEKNİK ÖZELLİKLER
-
MHL
Var
TASARIM
-
Üstün Tasarım
Diary Design
-
Değiştirilebilir Batarya
Ekstra satın alınır
SES
-
Ses Çıkışı
1W + 1W
-
Surround Sistem
Virtual Surround
-
Ses Netliği
Var
EK ÖZELLİKLER
-
USB Oynatıcı
Film/Foto/Müzik
-
USB
1 Adet (Type A)
-
USB Dosya Görüntüleme
Var
-
Hücre Korunumu
Ready (Tripod bağlantılı)
ARAYÜZ
-
HDMI
1 Adet
-
USB 2.0
1 Adet
-
Kulaklık
1 Adet (mini)
-
Optik
Yok
BOYUT/AĞIRLIK
-
Boyut (WxDxH)
113x84x64 mm
-
Ağırlık
450g
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