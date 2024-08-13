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LED Projeksiyon Cihazı Minibeam 250 A.Lümen HD 9.000 Saat Lamba Ömrü PH30JG
LED Projeksiyon Cihazı Minibeam 250 A.Lümen HD 9.000 Saat Lamba Ömrü PH30JG
Tüm Özellikler
PROJEKSİYON SİSTEMİ
-
Doğal Çözünürlük
HD (1280 x 720)
-
Parlaklık (Lümen, lm)
250
-
Kontrast Oranı (Tam Açık Tam Kapalı)
100.000:1
-
Gürültü - Yüksek Parlaklık
29 dB(A) ↓
-
Gürültü - Normal
25 dB(A) ↓
-
Gürültü - Ekonomik
22 dB(A) ↓
-
Türdeşlik(JBMMA 9 nokta)
%90 ↑
-
Projeksiyon Lensi - Odak
Manuel
-
Projeksiyon Lensi - Yakınlaştırma
Sabit
-
Projeksiyon Görüntüsü - Ekran Boyutu
20" ~ 100"
-
Projeksiyon Görüntüsü - Standart
40"@1,2m
-
Projeksiyon Görüntüsü - Yansıtma Açısı Oranı
1.3
-
Projeksiyon Ofseti
100%
-
Işık kaynağı - Tür
RGB LED
-
Işık kaynağı - Gerçekçi Yüksek Parlaklık
30.000 saat
GENEL ÖZELLİKLER
-
Menü Dili
Arapça / Brezilya Portekizcesi / Bulgarca / Kanada Fransızcası / Basitleştirilmiş Çince / Hırvatça / Çekçe / Flemenkçe / İngilizce / Fransızca / Almanca / Macarca / İtalyanca / Japonca / Korece / Letonca / Litvanyaca / L-İspanyolca / Lehçe / Portekizce / Romence / Rusça / Sırpça / Slovence / İspanyolca / Türkçe (Onaylandı)
-
En-Boy Oranı Kontrolü
4:3/Sadece tarama/Pro. Ayar/ 16:9/Sinema Yakınlaştırma/
-
Ses
1W mono, Dolby Surround Audio, Clear Voice II
-
Pil
33,3Wh (9.000mAh), 4 saate kadar
-
Net Boyut (mm) (G x D x Y)
85,5 x 146,9 x 36,5
-
Net Ağırlık (kg veya g)
490g
-
Brüt boyut (mm) (G x D x Y)
259 x 198 x 83
-
Brüt Ağırlık (kg veya g)
1,1kg
-
Güç Tüketimi (Maks.)
45W
-
Bekleme Durumunda Güç
<0,5W
-
Güç Kaynağı
Adaptör (100V – 240V @ 50~60 Hz)
-
Çalışma Sıcaklığı
0 ~ 40℃
-
Giriş Sinyali Uyumu - USB Type-C
1080p/1080i/720p/480p/576p
-
Giriş Sinyali Uyumu - Dijital (HDMI)
1080p/1080i/720p/480p/576p
GİRİŞLER/ÇIKIŞLAR
-
Ses çıkışı
1 (Φ3,5)
-
HDMI
1 (MHL)
-
USB
1 (Type A, USB2.0), 1* (Type C, USB2.0, DP) Şarj etme - Cihazdan PJTR’ye: 5V/1A - PJTR’den Cihaza: 5V/1A
ANA ÖZELLİKLER
-
Kablosuz Yansıtma
Ekran Paylaşımı
-
Kablolu Yansıtma (Kablo ayrı satılır)
MHL, Apple Digital AV Adapter, Slimport
-
Bluetooth Ses Çıkışı
Evet
-
Bluetooth AV Senk. Kontrolü
Evet
-
Tak - Oynat (RGB, DVI/HDMI Girişi)
Evet
-
USB Host (Film, Müzik, Fotoğraf)
Evet
-
Dosya (Office) Görüntüleyici
Evet
-
Digital Keystone Correction
Evet (Dikey)
-
Auto Keystone
Evet (Dikey)
-
Eco İşlevi
Güç Tasarruf Modu (Min/Orta/Maks), Uyku Zamanlayıcısı, Otomatik Kapanma/Otomatik Uyku, Otomatik Bekleme/Otomatik Kapanış
EK ÖZELLİKLER
-
Hızlı (Anında) Açma/Kapatma
Evet (açılış 10 sn, kapanış 2 sn)
-
Mağaza Modu
Evet
-
Boş
Evet (Mavi, Yeşil)
-
Görüntü Çevirme
Evet (Yatay/Dikey)
-
Siyah Seviyesi Kontrolü
Evet
-
Renk Sıcaklığı Ayarı
Evet
-
Expert controlvADJ
Evet
-
Gama Düzeltme
Evet
-
Gama Düzeltme
Evet
-
Gürültü Azaltma
Evet
-
Otomatik Tanılama
Evet
TASARIM
-
Kabin Rengi
Beyaz
-
Yerel Anahtar
Dokunmatik Düğme
-
Kensington Kilit
Evet
-
Ayak-Stand
Dahili Menteşe tipi
-
Tripod deliği (Tripod, Tavan montajı için)
Evet
AKSESUARLAR
-
Kılavuz (Tam veya Basit Kitapçık)
Basit Kitapçık
-
Hızlı Kullanım Kılavuzu (Hızlı Kurulum Kılavuzu)
Evet
-
Garanti Kartı
Evet
-
Kablo - Adaptör
1
-
Kablo - Güç kablosu
1
-
Uzaktan Kumanda
Normal Uzaktan Kumanda + Pil
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