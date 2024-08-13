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LED Projeksiyon Cihazı Minibeam 250 A.Lümen HD 9.000 Saat Lamba Ömrü PH30JG

Teknik Özellikler

İncelemeler

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LED Projeksiyon Cihazı Minibeam 250 A.Lümen HD 9.000 Saat Lamba Ömrü PH30JG

PH30JG

LED Projeksiyon Cihazı Minibeam 250 A.Lümen HD 9.000 Saat Lamba Ömrü PH30JG

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Tüm Özellikler

PROJEKSİYON SİSTEMİ

  • Doğal Çözünürlük

    HD (1280 x 720)

  • Parlaklık (Lümen, lm)

    250

  • Kontrast Oranı (Tam Açık Tam Kapalı)

    100.000:1

  • Gürültü - Yüksek Parlaklık

    29 dB(A) ↓

  • Gürültü - Normal

    25 dB(A) ↓

  • Gürültü - Ekonomik

    22 dB(A) ↓

  • Türdeşlik(JBMMA 9 nokta)

    %90 ↑

  • Projeksiyon Lensi - Odak

    Manuel

  • Projeksiyon Lensi - Yakınlaştırma

    Sabit

  • Projeksiyon Görüntüsü - Ekran Boyutu

    20" ~ 100"

  • Projeksiyon Görüntüsü - Standart

    40"@1,2m

  • Projeksiyon Görüntüsü - Yansıtma Açısı Oranı

    1.3

  • Projeksiyon Ofseti

    100%

  • Işık kaynağı - Tür

    RGB LED

  • Işık kaynağı - Gerçekçi Yüksek Parlaklık

    30.000 saat

GENEL ÖZELLİKLER

  • Menü Dili

    Arapça / Brezilya Portekizcesi / Bulgarca / Kanada Fransızcası / Basitleştirilmiş Çince / Hırvatça / Çekçe / Flemenkçe / İngilizce / Fransızca / Almanca / Macarca / İtalyanca / Japonca / Korece / Letonca / Litvanyaca / L-İspanyolca / Lehçe / Portekizce / Romence / Rusça / Sırpça / Slovence / İspanyolca / Türkçe (Onaylandı)

  • En-Boy Oranı Kontrolü

    4:3/Sadece tarama/Pro. Ayar/ 16:9/Sinema Yakınlaştırma/

  • Ses

    1W mono, Dolby Surround Audio, Clear Voice II

  • Pil

    33,3Wh (9.000mAh), 4 saate kadar

  • Net Boyut (mm) (G x D x Y)

    85,5 x 146,9 x 36,5

  • Net Ağırlık (kg veya g)

    490g

  • Brüt boyut (mm) (G x D x Y)

    259 x 198 x 83

  • Brüt Ağırlık (kg veya g)

    1,1kg

  • Güç Tüketimi (Maks.)

    45W

  • Bekleme Durumunda Güç

    <0,5W

  • Güç Kaynağı

    Adaptör (100V – 240V @ 50~60 Hz)

  • Çalışma Sıcaklığı

    0 ~ 40℃

  • Giriş Sinyali Uyumu - USB Type-C

    1080p/1080i/720p/480p/576p

  • Giriş Sinyali Uyumu - Dijital (HDMI)

    1080p/1080i/720p/480p/576p

GİRİŞLER/ÇIKIŞLAR

  • Ses çıkışı

    1 (Φ3,5)

  • HDMI

    1 (MHL)

  • USB

    1 (Type A, USB2.0), 1* (Type C, USB2.0, DP) Şarj etme - Cihazdan PJTR’ye: 5V/1A - PJTR’den Cihaza: 5V/1A

ANA ÖZELLİKLER

  • Kablosuz Yansıtma

    Ekran Paylaşımı

  • Kablolu Yansıtma (Kablo ayrı satılır)

    MHL, Apple Digital AV Adapter, Slimport

  • Bluetooth Ses Çıkışı

    Evet

  • Bluetooth AV Senk. Kontrolü

    Evet

  • Tak - Oynat (RGB, DVI/HDMI Girişi)

    Evet

  • USB Host (Film, Müzik, Fotoğraf)

    Evet

  • Dosya (Office) Görüntüleyici

    Evet

  • Digital Keystone Correction

    Evet (Dikey)

  • Auto Keystone

    Evet (Dikey)

  • Eco İşlevi

    Güç Tasarruf Modu (Min/Orta/Maks), Uyku Zamanlayıcısı, Otomatik Kapanma/Otomatik Uyku, Otomatik Bekleme/Otomatik Kapanış

EK ÖZELLİKLER

  • Hızlı (Anında) Açma/Kapatma

    Evet (açılış 10 sn, kapanış 2 sn)

  • Mağaza Modu

    Evet

  • Boş

    Evet (Mavi, Yeşil)

  • Görüntü Çevirme

    Evet (Yatay/Dikey)

  • Siyah Seviyesi Kontrolü

    Evet

  • Renk Sıcaklığı Ayarı

    Evet

  • Expert controlvADJ

    Evet

  • Gama Düzeltme

    Evet

  • Gama Düzeltme

    Evet

  • Gürültü Azaltma

    Evet

  • Otomatik Tanılama

    Evet

TASARIM

  • Kabin Rengi

    Beyaz

  • Yerel Anahtar

    Dokunmatik Düğme

  • Kensington Kilit

    Evet

  • Ayak-Stand

    Dahili Menteşe tipi

  • Tripod deliği (Tripod, Tavan montajı için)

    Evet

AKSESUARLAR

  • Kılavuz (Tam veya Basit Kitapçık)

    Basit Kitapçık

  • Hızlı Kullanım Kılavuzu (Hızlı Kurulum Kılavuzu)

    Evet

  • Garanti Kartı

    Evet

  • Kablo - Adaptör

    1

  • Kablo - Güç kablosu

    1

  • Uzaktan Kumanda

    Normal Uzaktan Kumanda + Pil

Müşteri Yorumları