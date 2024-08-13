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Projeksiyon Cihazı HD Taşınabilir 250 A.Lümen 30.000 Saat Lamba Ömrü PH30N
Projeksiyon Cihazı HD Taşınabilir 250 A.Lümen 30.000 Saat Lamba Ömrü PH30N
Ana Özellikler
-
Yerel Çözünürlük
HD (1280x720)
-
Parlaklık (ANSI Lümen)
250
-
Tip
RGB LED'i
-
Kontrast Oranı
100.000:1
-
Dijital Keystone Düzeltme
YES(Dikey)
-
Çıktı
1W mono
-
Ekran Paylaşımı (MiraCast destekli cihazla Kablosuz Yansıtma)
YES
-
yakınlaştır
Sabit
Tüm Özellikler
EN BOY ORANI
-
En Boy Oranı Kontrolü
4:3/16:9/Yakınlaştır/Sinema Yakınlaştır/Sadece Tara/Programa Göre Ayarla
PARLAKLIK (ANSI LÜMEN)
-
Parlaklık (ANSI Lümen)
250
KONTRAST ORANI
-
Kontrast Oranı
100.000:1
TASARIM
-
Kabin Rengi
Beyaz
-
Kensington kilidi
YES
-
Yerel Anahtar
Dokunma Anahtarı
-
Tripod deliği (Tripod için, Tavan montajı)
YES
GIRIŞ SINYALI UYUMLULUĞU
-
Dijital(HDMI)
1080p/1080i/720p/480p/576p
GIRIŞ/ÇIKIŞ TERMINALLERI
-
Ses çıkışı
1 (Φ3.5)
-
HDMI
1
-
USB A Tipi
1 (USB2.0)
IŞIK KAYNAĞI
-
Yaşam Saatleri
30.000 Saat
-
Tip
RGB LED'i
YEREL ÇÖZÜNÜRLÜK
-
Yerel Çözünürlük
HD (1280x720)
GÜRÜLTÜ
-
Enerji Tasarrufu Maks. (Eko)
25dB(A)↓
-
Enerji Tasarrufu Orta.
28dB(A)↓
-
Enerji Tasarrufu Min. (Parlak)
30dB(A)↓
PROJEKSIYON GÖRÜNTÜSÜ
-
Ekran boyutu
25" ~ 100"
-
Standart (lensten duvara)
40"@1.4m, 100"@3.3m
-
Atma oranı
1.5
PROJEKSIYON LENSI
-
Odak (Otomatik / Manuel)
Manuel
-
yakınlaştır
Sabit
PROJEKSIYON OFSETI
-
Projeksiyon Ofseti
1
PIL
-
çalışma süresi
2 saate kadar
-
Kapasite
18,7 Wh (2600 mAh x2)
PROJEKSIYON SISTEMI
-
Projeksiyon Sistemi
Veri Kaybını Önleme
BOYUT
-
Net Boyut (mm) (G x D x Y)
129x129x39
AKSESUAR
-
Kılavuz (Tam veya Basit Kitap)
Basit Kitap
-
Hızlı Kullanım Kılavuzu (Hızlı Kurulum Kılavuzu)
YES
-
Garanti belgesi
YES
-
Uzaktan Kumanda - Normal
YES
-
Uygunluklar(Yönetmelik)
CE/CB, FCC/UL, VCCI, KC
SES
-
Çıktı
1W mono
SICAKLIK
-
Çalışma Sıcaklığı
0 ~ 40 ℃
TEKDÜZELIK
-
Tekdüzelik (JBMMA 9 Nokta)
%80 ↑
GÜÇ
-
Güç Tüketimi (Maks.)
48W
-
Güç kaynağı
Adaptör 48W (100V – 240V @ 50~60 Hz)
-
Hazırda bekleme gücü
<0,5 W
ÖZELLIKLER
-
Bluetooth AV Senk Kontrolü
YES
-
Bluetooth Ses çıkışı
YES
-
Renk Sıcaklığı Ayarı
YES
-
Dijital Keystone Düzeltme
YES(Dikey)
-
Eko İşlevi - Otomatik Kapanma / Otomatik Uyku
YES
-
Eko İşlevi - Otomatik Bekleme / Otomatik Kapanma
YES
-
Eko İşlevi - Enerji Tasarrufu Modu
YES (Min/Orta/Maks)
-
Eko İşlevi - Uyku Zamanlayıcısı
YES
-
Eko İşlevi - Güç Açma/Kapatma Süresi
YES (Otomatik Kapanma)
-
Görüntü Döndürme
YES (Yatay/Dikey)
-
Platform (OS, Kullanıcı Arayüzü)
Akıllı Olmayan
-
Tak ve Çalıştır(RGB/DVI/HDMI Otomatik Kaynak Algılama)
YES
-
İşlemci
YES
-
Ekran Paylaşımı (MiraCast destekli cihazla Kablosuz Yansıtma)
YES
-
Mağaza Modu
YES
-
USB Host (Film, Müzik, Fotoğraf)
YES
-
Otomatik Çarpıklık
YES(Dikey)
AĞIRLIK
-
Net Ağırlık (kg veya g)
0.513
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