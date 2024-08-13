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CineBeam LED Projektör HD 30.000 Saat Lamba Ömrü Bluetooth Ses Çıkışı Ekran Paylaşımı
CineBeam LED Projektör HD 30.000 Saat Lamba Ömrü Bluetooth Ses Çıkışı Ekran Paylaşımı
Ana Özellikler
-
Yerel Çözünürlük
HD (1280x720)
-
Parlaklık (ANSI Lümen)
550
-
Tip
RGB LED'i
-
Kontrast Oranı
100.000:1
-
Dijital Keystone Düzeltme
YES(Dikey)
-
Çıktı
1W + 1W Stereo
-
Ekran Paylaşımı (MiraCast destekli cihazla Kablosuz Yansıtma)
YES
-
yakınlaştır
Sabit
Tüm Özellikler
EN BOY ORANI
-
En Boy Oranı Kontrolü
4:3/Sadece tarayın/Pro tarafından ayarlayın./ 16:9/Yakınlaştır/Sinema Yakınlaştır
PARLAKLIK (ANSI LÜMEN)
-
Parlaklık (ANSI Lümen)
550
KONTRAST ORANI
-
Kontrast Oranı
100.000:1
TASARIM
-
Kabin Rengi
Beyaz
-
Kensington kilidi
YES
-
Bacak Standı
YES
-
Yerel Anahtar
Oyun kolu
-
Tripod deliği (Tripod için, Tavan montajı)
YES
GIRIŞ SINYALI UYUMLULUĞU
-
Dijital(HDMI)
1080p/1080i/720p/480p/576p
-
RGB
WSXGA+'ya kadar(1680x1050@60Hz)
-
Bileşen Videosu
1080p/1080i/720p/480p/480i/576p/576i
-
Kompozit video
480i/576i
GIRIŞ/ÇIKIŞ TERMINALLERI
-
Ses çıkışı
1 (Φ3.5)
-
HDMI
1 (MHL)
-
USB A Tipi
1 (USB2.0)
-
RGB girişi
YES
-
RGB(PC) Ses girişi
YES
-
Kompozit(AV) içinde
Telefondan AV'ye giriş
-
Bileşik(AV) Ses girişi
Telefondan AV'ye giriş
-
Bileşen (YPbPr)
RGB'den Bileşene Giriş
-
Bileşen (YPbPr) Ses girişi
RGB'den Bileşene Giriş
IŞIK KAYNAĞI
-
Yaşam Saatleri
30.000 Saat
-
Tip
RGB LED'i
YEREL ÇÖZÜNÜRLÜK
-
Yerel Çözünürlük
HD (1280x720)
GÜRÜLTÜ
-
Enerji Tasarrufu Maks. (Eko)
23dB(A)↓
-
Enerji Tasarrufu Orta.
24dB(A)↓
-
Enerji Tasarrufu Min. (Parlak)
30dB(A)↓
PROJEKSIYON GÖRÜNTÜSÜ
-
Ekran boyutu
25" ~ 100"
-
Standart (lensten duvara)
40"@1.4m, 100"@3.3m
-
Atma oranı
1.4
PROJEKSIYON LENSI
-
Odak (Otomatik / Manuel)
Manuel
-
yakınlaştır
Sabit
PROJEKSIYON OFSETI
-
Projeksiyon Ofseti
1
PIL
-
çalışma süresi
2,5 saate kadar
-
Kapasite
22.2 Wh (3.000mAh x2)
PROJEKSIYON SISTEMI
-
Projeksiyon Sistemi
Veri Kaybını Önleme
BOYUT
-
Net Boyut (mm) (G x D x Y)
174x116x44
AKSESUAR
-
Kılavuz (Tam veya Basit Kitap)
Basit Kitap
-
Hızlı Kullanım Kılavuzu (Hızlı Kurulum Kılavuzu)
YES
-
Garanti belgesi
YES
-
Uzaktan Kumanda - Normal
YES (Kart)
-
Uygunluklar(Yönetmelik)
CE, IEC, MİK, ABD/Çince
SES
-
Temiz ses
YES (Net Ses II)
-
Çıktı
1W + 1W Stereo
SICAKLIK
-
Çalışma Sıcaklığı
0 ~ 40 ℃
TEKDÜZELIK
-
Tekdüzelik (JBMMA 9 Nokta)
%90 ↑
GÜÇ
-
Güç Tüketimi (Maks.)
55W
-
Güç kaynağı
Adaptör (100V – 240V @ 50~60 Hz)
-
Hazırda bekleme gücü
0,5W↓
ÖZELLIKLER
-
Siyah Seviye Kontrolü
YES
-
Bluetooth AV Senk Kontrolü
YES
-
Bluetooth Ses çıkışı
YES
-
Renk gamı ayarı (Uzman kontrolü)
YES
-
Renk Yönetim Sistemi (Uzman kontrolü)
YES
-
Renk Sıcaklığı Ayarı
YES
-
Dijital Keystone Düzeltme
YES(Dikey)
-
Dinamik Renk (Uzman kontrolü)
YES
-
Dinamik Kontrast (Uzman kontrolü)
YES
-
Eko İşlevi - Otomatik Kapanma / Otomatik Uyku
YES
-
Eko İşlevi - Otomatik Bekleme / Otomatik Kapanma
YES
-
Eko İşlevi - Enerji Tasarrufu Modu
YES (Min/Orta/Maks)
-
Eko İşlevi - Uyku Zamanlayıcısı
YES
-
Dosya(Office) Görüntüleyici
YES
-
Gama Düzeltme (Uzman kontrolü)
YES
-
Görüntü Döndürme
YES (Yatay/Dikey)
-
Gürültü Azaltma
YES
-
Platform (OS, Kullanıcı Arayüzü)
Akıllı Olmayan
-
Tak ve Çalıştır(RGB/DVI/HDMI Otomatik Kaynak Algılama)
YES
-
İşlemci
YES
-
Hızlı (Anında) Güç açma/kapama
YES (açık 10 Saniye kapalı 2 Saniye)
-
Ekran Paylaşımı (MiraCast destekli cihazla Kablosuz Yansıtma)
YES
-
Kendi Kendine Teşhis
YES
-
Mağaza Modu
YES
-
USB Host (Film, Müzik, Fotoğraf)
YES
-
Otomatik Çarpıklık
YES(Dikey)
-
Boşluk
YES
-
Hareketsiz Resim
YES
AĞIRLIK
-
Net Ağırlık (kg veya g)
0.69
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