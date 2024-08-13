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CineBeam LED Projektör HD 30.000 Saat Lamba Ömrü Bluetooth Ses Çıkışı Ekran Paylaşımı

Teknik Özellikler

İncelemeler

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CineBeam LED Projektör HD 30.000 Saat Lamba Ömrü Bluetooth Ses Çıkışı Ekran Paylaşımı

PH510PG

CineBeam LED Projektör HD 30.000 Saat Lamba Ömrü Bluetooth Ses Çıkışı Ekran Paylaşımı

PH510PG
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Ana Özellikler

  • Yerel Çözünürlük

    HD (1280x720)

  • Parlaklık (ANSI Lümen)

    550

  • Tip

    RGB LED'i

  • Kontrast Oranı

    100.000:1

  • Dijital Keystone Düzeltme

    YES(Dikey)

  • Çıktı

    1W + 1W Stereo

  • Ekran Paylaşımı (MiraCast destekli cihazla Kablosuz Yansıtma)

    YES

  • yakınlaştır

    Sabit

Tüm Özellikler

EN BOY ORANI

  • En Boy Oranı Kontrolü

    4:3/Sadece tarayın/Pro tarafından ayarlayın./ 16:9/Yakınlaştır/Sinema Yakınlaştır

PARLAKLIK (ANSI LÜMEN)

  • Parlaklık (ANSI Lümen)

    550

KONTRAST ORANI

  • Kontrast Oranı

    100.000:1

TASARIM

  • Kabin Rengi

    Beyaz

  • Kensington kilidi

    YES

  • Bacak Standı

    YES

  • Yerel Anahtar

    Oyun kolu

  • Tripod deliği (Tripod için, Tavan montajı)

    YES

GIRIŞ SINYALI UYUMLULUĞU

  • Dijital(HDMI)

    1080p/1080i/720p/480p/576p

  • RGB

    WSXGA+'ya kadar(1680x1050@60Hz)

  • Bileşen Videosu

    1080p/1080i/720p/480p/480i/576p/576i

  • Kompozit video

    480i/576i

GIRIŞ/ÇIKIŞ TERMINALLERI

  • Ses çıkışı

    1 (Φ3.5)

  • HDMI

    1 (MHL)

  • USB A Tipi

    1 (USB2.0)

  • RGB girişi

    YES

  • RGB(PC) Ses girişi

    YES

  • Kompozit(AV) içinde

    Telefondan AV'ye giriş

  • Bileşik(AV) Ses girişi

    Telefondan AV'ye giriş

  • Bileşen (YPbPr)

    RGB'den Bileşene Giriş

  • Bileşen (YPbPr) Ses girişi

    RGB'den Bileşene Giriş

IŞIK KAYNAĞI

  • Yaşam Saatleri

    30.000 Saat

  • Tip

    RGB LED'i

YEREL ÇÖZÜNÜRLÜK

  • Yerel Çözünürlük

    HD (1280x720)

GÜRÜLTÜ

  • Enerji Tasarrufu Maks. (Eko)

    23dB(A)↓

  • Enerji Tasarrufu Orta.

    24dB(A)↓

  • Enerji Tasarrufu Min. (Parlak)

    30dB(A)↓

PROJEKSIYON GÖRÜNTÜSÜ

  • Ekran boyutu

    25" ~ 100"

  • Standart (lensten duvara)

    40"@1.4m, 100"@3.3m

  • Atma oranı

    1.4

PROJEKSIYON LENSI

  • Odak (Otomatik / Manuel)

    Manuel

  • yakınlaştır

    Sabit

PROJEKSIYON OFSETI

  • Projeksiyon Ofseti

    1

PIL

  • çalışma süresi

    2,5 saate kadar

  • Kapasite

    22.2 Wh (3.000mAh x2)

PROJEKSIYON SISTEMI

  • Projeksiyon Sistemi

    Veri Kaybını Önleme

BOYUT

  • Net Boyut (mm) (G x D x Y)

    174x116x44

AKSESUAR

  • Kılavuz (Tam veya Basit Kitap)

    Basit Kitap

  • Hızlı Kullanım Kılavuzu (Hızlı Kurulum Kılavuzu)

    YES

  • Garanti belgesi

    YES

  • Uzaktan Kumanda - Normal

    YES (Kart)

  • Uygunluklar(Yönetmelik)

    CE, IEC, MİK, ABD/Çince

SES

  • Temiz ses

    YES (Net Ses II)

  • Çıktı

    1W + 1W Stereo

SICAKLIK

  • Çalışma Sıcaklığı

    0 ~ 40 ℃

TEKDÜZELIK

  • Tekdüzelik (JBMMA 9 Nokta)

    %90 ↑

GÜÇ

  • Güç Tüketimi (Maks.)

    55W

  • Güç kaynağı

    Adaptör (100V – 240V @ 50~60 Hz)

  • Hazırda bekleme gücü

    0,5W↓

ÖZELLIKLER

  • Siyah Seviye Kontrolü

    YES

  • Bluetooth AV Senk Kontrolü

    YES

  • Bluetooth Ses çıkışı

    YES

  • Renk gamı ayarı (Uzman kontrolü)

    YES

  • Renk Yönetim Sistemi (Uzman kontrolü)

    YES

  • Renk Sıcaklığı Ayarı

    YES

  • Dijital Keystone Düzeltme

    YES(Dikey)

  • Dinamik Renk (Uzman kontrolü)

    YES

  • Dinamik Kontrast (Uzman kontrolü)

    YES

  • Eko İşlevi - Otomatik Kapanma / Otomatik Uyku

    YES

  • Eko İşlevi - Otomatik Bekleme / Otomatik Kapanma

    YES

  • Eko İşlevi - Enerji Tasarrufu Modu

    YES (Min/Orta/Maks)

  • Eko İşlevi - Uyku Zamanlayıcısı

    YES

  • Dosya(Office) Görüntüleyici

    YES

  • Gama Düzeltme (Uzman kontrolü)

    YES

  • Görüntü Döndürme

    YES (Yatay/Dikey)

  • Gürültü Azaltma

    YES

  • Platform (OS, Kullanıcı Arayüzü)

    Akıllı Olmayan

  • Tak ve Çalıştır(RGB/DVI/HDMI Otomatik Kaynak Algılama)

    YES

  • İşlemci

    YES

  • Hızlı (Anında) Güç açma/kapama

    YES (açık 10 Saniye kapalı 2 Saniye)

  • Ekran Paylaşımı (MiraCast destekli cihazla Kablosuz Yansıtma)

    YES

  • Kendi Kendine Teşhis

    YES

  • Mağaza Modu

    YES

  • USB Host (Film, Müzik, Fotoğraf)

    YES

  • Otomatik Çarpıklık

    YES(Dikey)

  • Boşluk

    YES

  • Hareketsiz Resim

    YES

AĞIRLIK

  • Net Ağırlık (kg veya g)

    0.69

Müşteri Yorumları