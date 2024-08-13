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LED Projeksiyon Cihazı Minibeam 550 A.Lümen Full HD 30.000 Saat Lamba Ömrü PH550GV

Teknik Özellikler

İncelemeler

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LED Projeksiyon Cihazı Minibeam 550 A.Lümen Full HD 30.000 Saat Lamba Ömrü PH550GV

PH550GV

LED Projeksiyon Cihazı Minibeam 550 A.Lümen Full HD 30.000 Saat Lamba Ömrü PH550GV

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Tüm Özellikler

TEMEL SPESİFİKASYONLAR

  • Ürün Tipi

    LED

TEMEL SPESİFİKASYONLAR

  • Ürün Tipi

    LED

  • Ekran Boyutu

    25" ~ 100"

TEMEL SPESİFİKASYONLAR

  • Ekran Boyutu

    25" ~ 100"

TEMEL SPESİFİKASYONLAR

  • Ekran Tipi

    16:9/4:3

TEMEL SPESİFİKASYONLAR

  • Ekran Tipi

    16:9/4:3

PROJEKSIYON SISTEMI

  • Çözünürlük

    HD(1280x720)

PROJEKSİYON SİSTEMİ

  • Çözünürlük

    HD (1280 x 720)

PROJEKSIYON SISTEMI

  • Parlaklık

    550 ansi.Parlaklık(ANSI değeri) Standart Lambalı projektörlerde ki algınalanan parlaklıklığa eşdeğerdir.

PROJEKSİYON SİSTEMİ

  • Parlaklık

    550 ansi.Parlaklık(ANSI değeri) Standart Lambalı projektörlerde ki algınalanan parlaklıklığa eşdeğerdir.

  • Kontrast Oranı

    100,000:1

PROJEKSIYON SISTEMI

  • Kontrast Oranı

    100,000:1

PROJEKSİYON SİSTEMİ

  • Lamba Ömrü

    30,000 saat

PROJEKSIYON SISTEMI

  • Lamba Ömrü

    30,000 saat

GENEL ÖZELLİKLER

  • Görüntüleme Seçenekleri

    4:3/Just scan/Set by Pro./16:9/Zoom/Cinema Zoom

  • Batarya

    Yok

  • Digital Keystone Correction

    var

  • USB(Divx,Müzik,Fotoğraf,Office Belgeleri)

    var

  • DLP 3D Ready (DLP)

    var

  • Çevre Dostu(Mercury Free)

    var

  • HDMI(MHL)

    var

  • Bluetooth

    var

  • Wireless Mirroring

    Screen Share (Wireless Screen share özelliğini kullanmanız için Widi ya da Miracast özelliğini destekleyen akıllı cihazlar gerekmektedir)

GİRİŞLER/ÇIKIŞLAR

  • Audio Çıkışı

    1 (Φ3.5)

GIRIŞLER/ÇIKIŞLAR

  • Audio Çıkışı

    1 (Φ3.5)

  • HDMI

    1 (MHL)

GİRİŞLER/ÇIKIŞLAR

  • HDMI

    1 (MHL)

GIRIŞLER/ÇIKIŞLAR

  • USB

    1 (Type A)

GİRİŞLER/ÇIKIŞLAR

  • USB

    1 (Type A)

SES

  • SES Cikisi

    1W + 1W Stereo

SES

  • SES Cikisi

    1W + 1W Stereo

ENERJI

  • Voltaj, Hz.

    Adapter(100V – 240V @ 50~60 Hz)

BOYUT/AĞIRLIK

  • Boyut (WxDxH)mm

    174 x 116 x 44

  • Ağırlık

    550g

  • Ean code

    8806087421446

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