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PV150G

Teknik Özellikler

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PV150G

PV150G

PV150G

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Tüm Özellikler

TEMEL SPESİFİKASYONLAR

  • Ürün Tipi

    LED Projektör

  • Ekran Tipi

    16:9/4:3

PROJEKSİYON SİSTEMİ

  • Çözünürlük

    WXGA (854X480)

  • Parlaklık

    100 lumen parlaklık. Parlaklık değeri Standart Lambalı projektörlerdeki algılanan parlaklığa eş değerdir.

  • Kontrast Oranı

    100,000:1

  • Lamba Ömrü

    30.0000 saat

GENEL TEKNİK ÖZELLİKLER

  • Screen Share

    Var

  • Görüntüleme Seçenekleri

    4:3/Just scan/Set by Pro./16:9/Zoom/Cinema Zoom

  • USB(Divx,Müzik,Fotoğraf,Office Belgeleri)

    Var

  • HDMI(MHL)

    Var

  • Enerji Tüketimi

    13W(Sadece Görüntü) 24W(Şarj+Görüntü)

SES

  • Ses Çıkışı

    1W Mono

GİRİŞLER/ÇIKIŞLAR

  • Komposit

    Var

  • Audio Çıkışı

    1 (Φ3.5)

  • USB

    1 (Type A)

  • HDMI

    1 (MHL)

BOYUT/AĞIRLIK

  • Boyut (WxDxH)

    107.6 x 103 x 43.7

  • Ağırlık

    270g (TBD)

Müşteri Yorumları