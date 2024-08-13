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LED Projeksiyon Cihazı Minibeam 1000 A.Lümen Full HD 30.000 Saat Lamba Ömrü PW1000
LED Projeksiyon Cihazı Minibeam 1000 A.Lümen Full HD 30.000 Saat Lamba Ömrü PW1000
Tüm Özellikler
TEMEL SPESİFİKASYONLAR
-
Ürün Tipi
LED Projektör
-
Ekran Tipi
16:9/4:3
-
Ekran Boyutu
25" ~ 100"
PROJEKSİYON SİSTEMİ
-
Çözünürlük
WXGA(1280x800)
-
Parlaklık
1000 ansi.Parlaklık(ANSI değeri) Standart Lambalı projektörlerde ki algınalanan parlaklıklığa eşdeğerdir.
-
Kontrast Oranı
100,000:1
-
Lamba Ömrü
30.000 saat
GENEL TEKNİK ÖZELLİKLER
-
Görüntüleme Seçenekleri
4:3/Just scan/Set by Pro./16:9/Zoom/Cinema Zoom
-
Digital Keystone Correction
Var
-
USB(Divx,Müzik,Fotoğraf,Office Belgeleri)
Var
-
DLP 3D Ready (DLP)
Var
-
Çevre Dostu(Mercury Free)
Var
-
HDMI(MHL)
Var
-
Wireless Mirroring
Screen Share (Wireless Screen share özelliğini kullanmanız için Widi ya da Miracast özelliğini destekleyen akıllı cihazlar gerekmektedir)
-
Bluetooth ile Ses Akışı
Var
SES
-
Ses Çıkışı
3W+3W Stereo
GİRİŞLER/ÇIKIŞLAR
-
Audio Çıkışı
1 (Φ3.5)
-
HDMI
1 (MHL)
-
USB
1 (Type A)
BOYUT/AĞIRLIK
-
Boyut (WxDxH)
230.6 x 162 x 53
-
Ağırlık
1.16kg
ENERJİ
-
Voltaj, Hz.
Adapter (100V ~ 240V @ 50~60 Hz)
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