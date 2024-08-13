We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG Soundbar G1
Tüm Özellikler
ÖLÇÜLER
-
Ana Gövde (G x Y x D) mm
1225 x 150 x 32.5
-
Uygun TV Ölçüleri
55 ↑
-
Subwoofer (G x Y x D) mm
180 x 394 x 290
-
Ana Gövde Ağırlığı
3.4Kg
-
Subwoofer Ağırlığı
5.8Kg
-
Kutu Ölçüleri (G x Y x D) mm
1296 x 436 x 251
ÖNE ÇIKAN ÖZELLIKLER
-
Kanal Sayısı
3.1ch
-
Total Hoparlör
360W
-
Ön Hoparlör
50W*2
-
Ana Hoparlör
40W
-
Subwoofer
220W(Wireless)
KANAL SAYISI
-
Kanal Sayısı
3.1ch
BAĞLANTI
-
Optik
Var
-
HDMI 2.1 (HDCP 2.3) - In / Out
Var(1) / Var(1)
-
HDR10
Var
-
Dolby Vision
Var
-
USB
Var
-
Bluetooth Sürümü
4.0
-
Bluetooth Codec - SBC / AAC
Var / Var
-
Wireless Rear ready
Var (1:1)
EKRAN
-
Ekran Tipi
LCD (5 char.)
SES
-
AI Sound Pro
Var
-
Standart
Var
-
Müzik
Var
-
Film
Var
-
Bass Blast / Bass Blast +
Var
-
Dolby Atmos
Var
-
DTS:X
Var
UYGUNLUK
-
Android OS
Var
-
Bluetooth
Var
-
NSU / FOTA
Var
-
TV Kumandasıyla Kontrol (Vol+/-, Mute)
Var / Var
-
Sound Sync - Bluetooth(LG TV) / Optical
Var / Var
-
Otomatik Güç On/Off - Bluetooth (LGTV) / Optik
Var / Var
-
Otomatik Güç On/Off - RCU / APP
Var / Var
-
HDMI SIMPLINK
Var
-
Bluetooth Stand-By
Var
SES FORMATI(BITSTREAM)
-
LPCM
Var
-
Dolby Atmos
Var
-
Dolby TrueHD
Var
-
Dolby Digital Plus
Var
-
Dolby Digital
Var
-
DTS:X
Var
-
DTS-HD Master Audio
Var
-
DTS-HD High Resolution
Var
-
DTS Digital Surround
Var
-
AAC / AAC+
Var
GÜÇ(ANA GÖVDE)
-
Adaptör
25V, 2A
-
Bekleme Modu Güç Tüketimi
0.5W ↓
-
Ortalama Güç Tüketimi
30W
GÜÇ(SUBWOOFER)
-
Voltaj, Hz.
100~240V, 50/60Hz
-
Bekleme Modu Güç Tüketimi
0.5W ↓
-
Ortalama Güç Tüketimi
33W
-
Wireless Frequency
5GHz
AKSESUARLAR
-
Uzaktan Kumanda
Var (MA6)
-
Pil (Kumanda için)
AAA x 2
-
Duvar Askı Aparatı / Stand Aparatı
Var / Var
UYUMLULUK BİLGİLERİ
-
uzatma
Müşteri Yorumları
-
Kılavuz ve Yazılım
Ürününüzün kullanım kılavuzlarını ve en yeni yazılımlarını indirin.
-
Sorun Giderme
Ürününüz için faydalı nasıl yapılır videoları bulun.
-
Garanti
Ürün garanti bilgilerinizi buradan kontrol edin.
-
Yedek Parça ve Aksesuar
Ürününüz için aksesuarları keşfedin.
-
Ürün Kaydı
Ürününüzün kaydını oluşturmak daha hızlı destek almanıza yardımcı olur.
-
İlgili Aramalar
LG ürününüzle ilgili kılavuz, sorun giderme ve garanti bilgilerini bulun.
-
Sipariş desteği
Siparişinizi takip edin ve siparişle ilgili SSS’lere göz atın.
-
Onarım talebi
Çevrimiçi olarak kolayca onarım hizmeti talep edin.
Bizimle İletişime Geçin
-
Canlı Sohbet
Alışveriş yardımı, indirimler ve teklifler için gerçek zamanlı olarak LG Ürün Uzmanları ile sohbet edin.
-
En popüler mesajlaşma uygulamasını kullanarak LG Hizmet Desteği ile sohbet edin.
-
Bize e-posta gönderin
LG Hizmet Desteğine e-posta gönderin.
-
Bizi Arayın
Müşteri desteği temsilcilerimizle doğrudan konuşun.