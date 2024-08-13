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LG Soundbar GX

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

LG Soundbar GX

GX

LG Soundbar GX

Subwoofer'ın önden görünümü.
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Tüm Özellikler

BOYUTLAR

  • Ana Ünite (GxYxD/mm)

    1440 x 150 x 32,5

  • Subwoofer (GxYxD/mm)

    180 x 394 x 290

  • Kutu Tipi

    TipOn

  • Kutu Rengi

    Beyaz+Sarı

  • Subwoofer (Net Ağırlık (kg)

    5.8

  • Malzeme-Ana Set-Ön

    Jersey

  • Malzeme-Ana Set-Üst/Alt

    Kalıp/Alüminyum

  • Malzeme-Subwoofer-Ön

    Jersey

  • Malzeme-Subwoofer-Gövde

    Ahşap

  • Eşleşen TV boyutu

    65 inç yukarı (2020 modelleri)

KANAL/ÇIKIŞ GÜCÜ

  • Kanal

    3,1 kanal

  • Çıkış Gücü (THD %10)-Toplam

    420W

  • Çıkış Gücü (THD %10)-Ön

    80W (40W+40W) x 2

  • Çıkış Gücü (THD %10)-Orta

    40W

  • Çıkış Gücü (THD %10)-Subwoofer

    220W (Kablosuz)

HOPARLÖR

  • Hoparlör sayısı

    8 adet

  • Ana Ünite-SPL

    83dB

  • Ana Ünite-Sistem

    Kapalı Kutu

  • Ana Ünite-Tweeter Ünitesi-Sadece Ön

    20 mm (2 adet)

  • Ana Ünite-Woofer Ünitesi

    3 inç (4 adet)

  • Ana Ünite-Empedans

    4ohm

  • Orta Ünite-SPL

    83dB

  • Orta Ünite-Sistem

    Kapalı Kutu

  • Orta Ünite-Woofer Ünitesi

    2,3 inç (1 adet)

  • Orta Ünite-Empedans

    4ohm

  • Subwoofer-SPL

    85dB

  • Subwoofer-Sistem

    Bass Reflex

  • Subwoofer-Woofer Ünitesi

    6 inç (1 adet)

  • Subwoofer-Empedans

    3ohm

BAĞLANTI

  • Genel- HDMI 2.1 (HDCP 2.3)-Giriş/Çıkış

    Var (1)/Var (1)

  • HDR10/HDR10+

    Var/Yok

  • Dolby Vision

    Var

  • Genel-USB

    Var

  • Kablosuz-Bluetooth

    Var (ver. 4.0, Bluetooth kodek SBC/AAC)

  • Kablosuz-WiFi

    Kablosuz hazır (1:1)

BİLGİ EKRANI

  • Ekran Tipi

    LCD (5 kar.)

SES MODU

  • Yüksek Çözünürlüklü Ses-Sampling-24 bit/96 kHz

    Var

  • Yüksek Çözünürlüklü Ses-Upbit/Upsampling-24 bit/96 kHz

    Var

  • Ses Efekti-AI Sound Pro

    Var

  • Ses Efekti-Standart

    Var

  • Ses Efekti-Müzik

    Var

  • Ses Efekti-Yoğun Bas

    Var

  • Ses Efekti-Film

    Var

  • Ses Efekti-Dolby Atmos

    Var

  • Ses Efekti-DTS:X

    Var

  • Kullanıcı EQ

    Var (Uygulama)

  • Gece Modu-Açık/Kapalı

    Var (Uygulama)

  • Dinamik Aralık Kontrolü-Açık/Kapalı

    Var (Uygulama)

  • Otomatik Ses Düzenleyici-Açık/Kapalı

    Var (Uygulama)

RAHATLIK

  • Akıllı Telefon ve Tablet Uzaktan Kumanda Uygulaması-iOS/Android

    Yok/Var

  • Akıllı Telefon Dosya Oynatma

    Var

  • FOTA

    Var

  • TV Kumandası ile Kontrol-Ses+, -, Sessiz

    Var

  • Ses Senkronizasyonu/Bluetooth (LGTV)

    Var

  • Otomatik Güç Açma/Kapama-Bluetooth (LGTV)

    Var

  • A/V Senkronizasyonu-0~300 ms

    Var (Uygulama)

  • SIMPLINK

    Var

  • Ses Dönüş Kanalı (ARC)

    Var (ARC ve e-ARC)

  • Woofer Ses Seviyesi

    Var

  • Kanal Seviyesi

    Var (-6 ~ 6dB, 1dB/adım)-Orta Ünite, Arka

  • Sessiz

    Var

  • Otomatik Karartıcı

    Var

  • USB Host

    Var

  • Yerleşik müzik

    Var

  • Bluetooth Stand-By

    Var

SES BİÇİMİ

  • LPCM

    Var

  • Dolby Atmos

    Var

  • Dolby TrueHD

    Var

  • Dolby Digital Plus

    Var

  • Dolby Digital

    Var

  • DTS Digital Surround

    Var

  • DTS-HD Master Audio

    Var

  • DTS-HD Yüksek Çözünürlük

    Var

  • DTS X

    Var

  • AAC/AAC+

    Var

  • FLAC-192 kHz'e kadar

    Var (USB)

  • OGG-48 kHz'e kadar

    Var (USB)

  • WAV

    Var (USB)

  • MP3

    Var (USB)

  • WMA

    Var (USB)

  • AAC

    Var (USB)

GÜÇ TÜKETİMİ

  • Ana Ünite-Tip

    Adaptör (25V, 1,52A)

  • Ana Ünite-Kapalı Halde Tüketim

    0,5W

  • Subwoofer-Tip-SMPS

    SMPS (100~240V, 50/60Hz)

  • Subwoofer-Kapalı Halde Tüketim

    0,5W

  • Subwoofer-Güç Tüketimi

    33W

  • Subwoofer-Kablosuz Frekans

    5GHz

AKSESUARLAR

  • Kullanıcı Kılavuzu-Web (Basit Kılavuz ile)

    Var (Full)

  • Kullanıcı Kılavuzu-Kitapçık

    Var (Basit)

  • Kullanıcı Kılavuzu-Duvara Montaj Kılavuzu

    Var

  • Kullanıcı Kılavuzu-Açık Kaynak

    Var (Full)

  • Uzaktan Kumanda Ünitesi-Model

    MA7

  • Uzaktan Kumanda Ünitesi-Pil (boyut)

    AAAx2

  • Pil

    Var (Yerleşik)

  • Garanti Kartı

    Var

  • Duvar Bağlantı Parçası

    Var

  • HDMI Kablosu

    Var

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