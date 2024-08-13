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430W Sound Bar Blu-ray Ev Sinema Sistemi

Teknik Özellikler

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430W Sound Bar Blu-ray Ev Sinema Sistemi

HLB54S

430W Sound Bar Blu-ray Ev Sinema Sistemi

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Tüm Özellikler

TEMEL SPESİFİKASYONLAR

  • Ürün Tipi

    Blu-ray Ev Sinema Sistemi

SES PERFORMANSI

  • Tip

    Sound Bar

  • Kanal

    4.1

  • Güç Çıkışı - Toplam

    430

GIRIŞ VE ÇIKIŞ

  • USB 2,0

    Var

  • iPod direct dock

    Var

  • Mic - Mic Girişi (φ6,3)

    Yok

  • Ses Girişi - Portatif Giriş

    Var

  • Video Çıkışı - Kompozit

    Var

  • Ses Çıkışı - Audio L/R

    Yok

  • Ses Girişi - Koaksiyel

    Yok

  • Ses Girişi - Optik

    Yok

  • HDMI - Çıkış

    Var

  • HDMI - Giriş

    Var

  • Radyo Anteni - FM

    Var

  • Radyo Anteni

    Var

UYGUNLUK

  • Simplink

    Var

  • DLNA

    Var

  • CIFS

    Yok

  • Kablosuz LAN - Ankastre Tipi

    Var

  • USB Kaydedici (yalnızca 2x, CD)

    Yok

  • Harici HDD Playback

    Var

UYGULAMA

  • BD profili - Ağ / BD Canlı(BD profili 2,0)

    Var

ÇALINABILIR DISK TIPI

  • BD-ROM

    Var

  • BD-R

    Var

  • BD-RE

    Var

  • Melez disk (BD+DVD)

    Var

  • DVD(NTSC)

    Var

  • DVD(PAL)

    Var

  • DVD-R

    Var

  • DVD-RW(Video/VR Modeli)

    Var

  • DVD+R

    Var

  • DVD+RW(Video modu)

    Var

  • DVD-RAM

    Yok

  • DVD-Audio

    Yok

  • Video CD/Super VCD

    Var

  • Audio CD

    Var

  • DTS-CD

    Var

  • SACD

    Yok

  • Audio CD-R/CD-RW

    Var

AV BIÇIMI

  • Video - MPEG2

    Var

  • Video - MPEG4 AVC(H.264)

    Var

  • Video - SMPTE VC1 (VC-9)

    Var

  • Video - DivX

    Var

  • Video - DivX HD

    Var

  • Video - MKV

    Var

  • Video - AVC HD

    Var

RADYO

  • Bant

    FM

  • Ön Ayarlı Bellek

    50

  • RDS (PS, PTY, CT, RT)

    Var

  • DAB

    Yok

AKSESUAR

  • Talimat Kitapçığı

    Var

  • Talimat Kitapçığı - Hızlı Kurulum Kılavuzu

    Var

  • Uzaktan Kumanda Birimi - Tip

    CB1

  • Uzaktan Kumanda Birimi - MBR

    Yok

  • AM Döngü Anten

    Yok

  • FM Anteni

    Var

  • DAB Anteni

    Yok

  • Piller

    Var

  • Hoparlör Kablosu

    Yok

  • Garanti Kartı

    Var

  • RCA Kodu(Ses), Kırmızı/Beyaz, 2P

    Yok

  • RCA Kodu(Video), Sarı, 1P

    Var

  • Kompozit Video Kablosu

    Yok

  • Portatif Giriş Kablosu

    Yok

  • HDMI Kablosu

    Yok

  • Paket Disk

    Var

  • Kablosuz Rx Kiti

    Yok

  • Mikrofon

    Yok

FIZIKI BOYUT (W X H X D) MM

  • Ana

    998x84x189

  • Subwoofer

    216x405x362

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