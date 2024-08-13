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430W Sound Bar 3D Blu-ray Ev Sinema Sistemi

Teknik Özellikler

İncelemeler

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430W Sound Bar 3D Blu-ray Ev Sinema Sistemi

HLX55W

430W Sound Bar 3D Blu-ray Ev Sinema Sistemi

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Tüm Özellikler

TEMEL SPESİFİKASYONLAR

  • Ürün Tipi

    Blu-ray Ev Sinema Sistemi

SES PERFORMANSI

  • Tip

    Sound Bar

  • Kanal

    4.1

  • Güç Çıkışı - Toplam

    430

  • Güç Çıkışı - Ön

    70x2

  • Güç Çıkışı - Surround

    70x2

  • Güç Çıkışı - Sub-Woofer

    150

GIRIŞ VE ÇIKIŞ

  • USB 2,0

    Var

  • Mic - Mic Girişi (φ6,3)

    Yok

  • Ses Girişi - Portatif Giriş

    Var

  • Video Çıkışı - Kompozit

    Var

  • Video Girişi - Kompozit

    Yok

  • Ses Çıkışı - Audio L/R

    Yok

  • Ses Girişi - Koaksiyel

    Yok

  • Ses Girişi - Optik

    Var

  • HDMI - Çıkış

    Var

  • HDMI - Giriş

    Yok

  • HDMI

    Var

  • Radyo Anteni - FM

    Var

  • Radyo Anteni - AM

    Yok

UYGUNLUK

  • Simplink

    Var

  • DLNA

    Var

  • CIFS

    Var

  • Kablosuz LAN - Ankastre Tipi

    Yok

  • Hoparlör Seviyesi Ayarı

    Var

  • Woofer Seviyesi Ses Gücü

    Var

  • USB Kaydedici (yalnızca 2x, CD)

    Var

  • Harici HDD Playback

    Var

  • TV Sound ez Kurulumu

    Var

  • iPod dock - Tipi

    Cradle

  • iPod dock - iPhone'larla çalışır

    Var

  • iPod dock - iPod Video Desteği

    Var

  • Bluetooth 2,0

    Yok

  • Mic - Jack Tipi

    Yok

  • Kablosuz Subwoofer

    Var

SES MODU

  • Yüksek Ses Örnekleme

    Var

  • BassBoost

    Var

  • VSM Plus

    Var

UYGULAMA

  • BD profili - Bonus Görünüm(BD profili 1,1)

    Var

  • BD profili - Ağ / BD Canlı(BD profili 2,0)

    Var

  • Çevrimiçi hizmet - VOD indirme

    Yok

  • Çevrimiçi hizmet - VOD iletim

    Yok

  • Çevrimiçi hizmet - UGC

    Var

  • Çevrimiçi hizmet - Fotoğraf

    Var

  • Çevrimiçi hizmet - Hava

    Var

ÇALINABILIR DISK TIPI

  • BD-ROM

    Var

  • BD-R

    Var

  • BD-RE

    Var

  • Melez disk (BD+DVD)

    Yok

  • DVD(NTSC)

    Var

  • DVD(PAL)

    Var

  • DVD-R

    Var

  • DVD-RW(Video/VR Modeli)

    Var

  • DVD+R

    Var

  • DVD+RW(Video modu)

    Var

  • DVD-RAM

    Yok

  • DVD-Audio

    Yok

  • Video CD/Super VCD

    Yok

  • Audio CD

    Var

  • DTS-CD

    Var

  • SACD

    Yok

  • Audio CD-R/CD-RW

    Var

AV BIÇIMI

  • Video - MPEG2

    Var

  • Video - MPEG4 AVC(H.264)

    Var

  • Video - SMPTE VC1 (VC-9)

    Var

  • Video - DivX

    Var

  • Video - DivX HD

    Var

  • Video - MKV

    Var

  • Video - AVC Rec

    Yok

  • Video - AVC HD

    Var

RADYO

  • Bant

    FM/RDS

  • Ön Ayarlı Bellek

    50

  • RDS (PS, PTY, CT, RT)

    Var

  • DAB

    Yok

  • TDMB

    Yok

AKSESUAR

  • Talimat Kitapçığı

    Var

  • Talimat Kitapçığı - Hızlı Kurulum Kılavuzu

    Var

  • Uzaktan Kumanda Birimi - Tip

    CB2

  • Uzaktan Kumanda Birimi - MBR

    Yok

  • AM Döngü Anten

    Yok

  • FM Anteni

    Var

  • DAB Anteni

    Yok

  • T-DMB Anteni

    Yok

  • Piller

    Var

  • Hoparlör Kablosu

    Yok

  • Garanti Kartı

    Var

  • RCA Kodu(Ses), Kırmızı/Beyaz, 2P

    Yok

  • RCA Kodu(Video), Sarı, 1P

    Var

  • Portatif Giriş Kablosu

    Yok

  • HDMI Kablosu

    Var

  • Kablosuz Rx Kiti

    Yok

  • Mikrofon

    Yok

FIZIKI BOYUT (W X H X D) MM

  • Ana

    1040x166x92

  • Subwoofer

    196x390x356

  • Karton Boyut (W x H x D) mm

    1117x424x425

Müşteri Yorumları