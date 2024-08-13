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430W Sound Bar 3D Blu-ray Ev Sinema Sistemi
430W Sound Bar 3D Blu-ray Ev Sinema Sistemi
Tüm Özellikler
TEMEL SPESİFİKASYONLAR
-
Ürün Tipi
Blu-ray Ev Sinema Sistemi
SES PERFORMANSI
-
Tip
Sound Bar
-
Kanal
4.1
-
Güç Çıkışı - Toplam
430
-
Güç Çıkışı - Ön
70x2
-
Güç Çıkışı - Surround
70x2
-
Güç Çıkışı - Sub-Woofer
150
GIRIŞ VE ÇIKIŞ
-
USB 2,0
Var
-
Mic - Mic Girişi (φ6,3)
Yok
-
Ses Girişi - Portatif Giriş
Var
-
Video Çıkışı - Kompozit
Var
-
Video Girişi - Kompozit
Yok
-
Ses Çıkışı - Audio L/R
Yok
-
Ses Girişi - Koaksiyel
Yok
-
Ses Girişi - Optik
Var
-
HDMI - Çıkış
Var
-
HDMI - Giriş
Yok
-
HDMI
Var
-
Radyo Anteni - FM
Var
-
Radyo Anteni - AM
Yok
UYGUNLUK
-
Simplink
Var
-
DLNA
Var
-
CIFS
Var
-
Kablosuz LAN - Ankastre Tipi
Yok
-
Hoparlör Seviyesi Ayarı
Var
-
Woofer Seviyesi Ses Gücü
Var
-
USB Kaydedici (yalnızca 2x, CD)
Var
-
Harici HDD Playback
Var
-
TV Sound ez Kurulumu
Var
-
iPod dock - Tipi
Cradle
-
iPod dock - iPhone'larla çalışır
Var
-
iPod dock - iPod Video Desteği
Var
-
Bluetooth 2,0
Yok
-
Mic - Jack Tipi
Yok
-
Kablosuz Subwoofer
Var
SES MODU
-
Yüksek Ses Örnekleme
Var
-
BassBoost
Var
-
VSM Plus
Var
UYGULAMA
-
BD profili - Bonus Görünüm(BD profili 1,1)
Var
-
BD profili - Ağ / BD Canlı(BD profili 2,0)
Var
-
Çevrimiçi hizmet - VOD indirme
Yok
-
Çevrimiçi hizmet - VOD iletim
Yok
-
Çevrimiçi hizmet - UGC
Var
-
Çevrimiçi hizmet - Fotoğraf
Var
-
Çevrimiçi hizmet - Hava
Var
ÇALINABILIR DISK TIPI
-
BD-ROM
Var
-
BD-R
Var
-
BD-RE
Var
-
Melez disk (BD+DVD)
Yok
-
DVD(NTSC)
Var
-
DVD(PAL)
Var
-
DVD-R
Var
-
DVD-RW(Video/VR Modeli)
Var
-
DVD+R
Var
-
DVD+RW(Video modu)
Var
-
DVD-RAM
Yok
-
DVD-Audio
Yok
-
Video CD/Super VCD
Yok
-
Audio CD
Var
-
DTS-CD
Var
-
SACD
Yok
-
Audio CD-R/CD-RW
Var
AV BIÇIMI
-
Video - MPEG2
Var
-
Video - MPEG4 AVC(H.264)
Var
-
Video - SMPTE VC1 (VC-9)
Var
-
Video - DivX
Var
-
Video - DivX HD
Var
-
Video - MKV
Var
-
Video - AVC Rec
Yok
-
Video - AVC HD
Var
RADYO
-
Bant
FM/RDS
-
Ön Ayarlı Bellek
50
-
RDS (PS, PTY, CT, RT)
Var
-
DAB
Yok
-
TDMB
Yok
AKSESUAR
-
Talimat Kitapçığı
Var
-
Talimat Kitapçığı - Hızlı Kurulum Kılavuzu
Var
-
Uzaktan Kumanda Birimi - Tip
CB2
-
Uzaktan Kumanda Birimi - MBR
Yok
-
AM Döngü Anten
Yok
-
FM Anteni
Var
-
DAB Anteni
Yok
-
T-DMB Anteni
Yok
-
Piller
Var
-
Hoparlör Kablosu
Yok
-
Garanti Kartı
Var
-
RCA Kodu(Ses), Kırmızı/Beyaz, 2P
Yok
-
RCA Kodu(Video), Sarı, 1P
Var
-
Portatif Giriş Kablosu
Yok
-
HDMI Kablosu
Var
-
Kablosuz Rx Kiti
Yok
-
Mikrofon
Yok
FIZIKI BOYUT (W X H X D) MM
-
Ana
1040x166x92
-
Subwoofer
196x390x356
-
Karton Boyut (W x H x D) mm
1117x424x425
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