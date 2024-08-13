We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
İnce olmasına rağmen etkileyici multi-kanal surround ses deneyimi için fazlasıyla güçlü
İnce olmasına rağmen etkileyici multi-kanal surround ses deneyimi için fazlasıyla güçlü
Tüm Özellikler
BOYUTLAR & AĞIRLIK
-
Ürün Boyutları (GxYxD) (mm)
700 X 35 X 320
-
Kutu Boyutları (GxYxD)(mm)
819 X 92 X 373
-
Net Ağırlık (Kg)
3.6Kg
-
Kutu Ağırlığı (Kg)
4.84Kg
SES PERFORMANSI
-
Audio DAC
Var
-
Kanal
4.1
-
Hoparlör-Ön
20WX2
-
Ses Çıkışı
120W
-
Sub-Woofer
20WX2 (Dahili)
-
Surround
20WX2
GİRİŞLER VE ÇIKIŞLAR
-
Bluetooth 3.0
Var (1 Adet)
-
Optik
Var (1 Adet)
SES FORMATLARI
-
LPCM
Var
-
Dobly Digital
Var
-
DTS 2.0
Var
UYGUNLUK
-
Bluetooth Ses Senkronizasyonu
Var
-
Optik Ses Senkronizasyonu
Var
Müşteri Yorumları
-
Kılavuz ve Yazılım
Ürününüzün kullanım kılavuzlarını ve en yeni yazılımlarını indirin.
-
Sorun Giderme
Ürününüz için faydalı nasıl yapılır videoları bulun.
-
Garanti
Ürün garanti bilgilerinizi buradan kontrol edin.
-
Yedek Parça ve Aksesuar
Ürününüz için aksesuarları keşfedin.
-
Ürün Kaydı
Ürününüzün kaydını oluşturmak daha hızlı destek almanıza yardımcı olur.
-
İlgili Aramalar
LG ürününüzle ilgili kılavuz, sorun giderme ve garanti bilgilerini bulun.
-
Sipariş desteği
Siparişinizi takip edin ve siparişle ilgili SSS’lere göz atın.
-
Onarım talebi
Çevrimiçi olarak kolayca onarım hizmeti talep edin.
Bizimle İletişime Geçin
-
Canlı Sohbet
Alışveriş yardımı, indirimler ve teklifler için gerçek zamanlı olarak LG Ürün Uzmanları ile sohbet edin.
-
En popüler mesajlaşma uygulamasını kullanarak LG Hizmet Desteği ile sohbet edin.
-
Bize e-posta gönderin
LG Hizmet Desteğine e-posta gönderin.
-
Bizi Arayın
Müşteri desteği temsilcilerimizle doğrudan konuşun.