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220W 2.1ch Sound Bar

Teknik Özellikler

İncelemeler

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220W 2.1ch Sound Bar

LAS450H

220W 2.1ch Sound Bar

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Tüm Özellikler

SES PERFORMANSI

  • Kanal

    2.1ch

  • Ses Çıkış Gücü - Toplam

    220W

  • THD 10% Front

    60Wx2

  • THD 10% Subwoofer

    100W(Wireless)

BAĞLANTI

  • USB

    Var

  • Bluetooth

    Var

  • Portable In (3.5Ø)

    Var

  • Bluetooth (ver. 4.0)

    Var

  • Optical

    Var (1)

  • HDMI Giriş & Çıkışı

    Var

SES FORMATLARI

  • LPCM

    Var

  • Dobly Digital

    Var

  • DTS Digital Surround

    Var

  • User EQ

    Var

  • Flat

    Var

  • Boost

    Var

  • Sinema

    Var

  • Treble/Bass

    Var

  • Standart

    Var

  • Music

    Var

  • MP3

    Var

  • FLAC

    Var (192kHz'e kadar)

  • OGG

    Var (48kHz'e kadar)

  • WMA

    Var

  • WAV

    Var

FONKSİYONLAR

  • Gece Modu

    Var

  • Dynamic Loudness

    Var

  • Dynamic Range Control

    Var

  • Otomatik Ses Dengeleyici

    Var

UYGUNLUK

  • Akıllı Telefon Uygulaması

    Bluetooth - Android

  • Bluetooth Stand-By

    Var

  • Bluetooth çoklu eşleme (3 cihaza kadar)

    Var

  • Bluetooth Ses Senkronizasyonu (LG TV ile)

    Var

  • Optik Ses Senkronizasyonu

    Var

  • Simplink

    Var

  • 3D Video Geçiş Sinyali

    Var

  • Audio Return Channel (ARC)

    Var

AKSESUARLAR

  • Kullanma Kılavuzu

    Var

  • Optik Kablo

    Var

  • Duvar Askı Aparatı

    Var

  • Garanti Belgesi

    Var

Müşteri Yorumları