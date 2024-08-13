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200W 2.1kanal Sound Bar

Teknik Özellikler

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200W 2.1kanal Sound Bar

LAS453B

200W 2.1kanal Sound Bar

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Tüm Özellikler

SES PERFORMANSI

  • Kanal

    2.1ch

  • Ses Çıkış Gücü - Toplam

    200 W

  • THD 10% Front

    50Wx2 (Tweeterx2)

  • THD 10% Subwoofer

    100W(Wireless)

BAĞLANTI

  • Bluetooth

    Var

  • Portable In (3.5Ø)

    Var

  • Bluetooth (ver. 4.0)

    Var

  • Optical

    Var (1)

SES FORMATLARI

  • LPCM

    Var

  • Dobly Digital

    Var

  • DTS Digital Surround

    Var

  • Sinema

    Var

  • Voice

    Var

  • Standart

    Var

FONKSİYONLAR

  • Dynamic Loudness

    Var

  • Dynamic Range Control

    Var

BOYUTLAR & AĞIRLIK

  • Ürün Boyutları (GxYxD) (mm) Main

    950 x 71 x 47

  • Ürün Boyutları (GxYxD) (mm) Subwoofer

    171 x 390 x 261

  • Kutu Boyutları (GxYxD)(mm)

    1016 x 430 x 223

UYGUNLUK

  • Bluetooth Stand-By

    Var

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Müşteri Yorumları