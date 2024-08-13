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2.1 Ch 320W LAS550H Soundbar

Teknik Özellikler

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2.1 Ch 320W LAS550H Soundbar

LAS550H

2.1 Ch 320W LAS550H Soundbar

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Tüm Özellikler

BOYUTLAR & AĞIRLIK

  • Ürün Boyutları (GxYxD) (mm) Main

    890 X 51 X 85

  • Ürün Boyutları (GxYxD) (mm) Subwoofer

    171 x 390 x 261

  • Net Ağırlık (Kg) Main

    2.8 kg

  • Net Ağırlık (Kg) Speakers

    5.6 kg

  • Kutu Boyutları (GxYxD) (mm) Main

    946 x 428 x 223

  • Kutu Ağırlığı (Kg)

    10.6 kg

SES PERFORMANSI

  • Kanal

    2.1

  • Güç Çıkışı - Toplam

    320W

GİRİŞLER VE ÇIKIŞLAR

  • Bluetooth

    Var (ver. 4.0)

  • Optik

    Var (1 Adet)

  • HDMI - Çıkış

    Var

  • HDMI - Giriş

    Var

  • Ses Girişi

    Portable In (3.5Ø)

FONKSİYONLAR

  • Akıllı Telefon / Tablet Uygulaması

    Var

  • User EQ

    Var

  • Dynamic Loudness

    Var

  • Ses Senkronizasyonu - Bluetooth (LG TV)

    Var

  • Ses Senkronizasyonu - Optical

    Var

  • Otomatik Açılıp Kapanma - Bluetooth (LG TV)

    Var

  • 3D Video Sinyali Geçişi

    Var

  • Duvar Askı Aparatı

    Var

  • Garanti Belgesi

    Var

  • Optik Kablo

    Var

Müşteri Yorumları