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2.1 Ch 320W LAS550H Soundbar
Tüm Özellikler
BOYUTLAR & AĞIRLIK
-
Ürün Boyutları (GxYxD) (mm) Main
890 X 51 X 85
-
Ürün Boyutları (GxYxD) (mm) Subwoofer
171 x 390 x 261
-
Net Ağırlık (Kg) Main
2.8 kg
-
Net Ağırlık (Kg) Speakers
5.6 kg
-
Kutu Boyutları (GxYxD) (mm) Main
946 x 428 x 223
-
Kutu Ağırlığı (Kg)
10.6 kg
SES PERFORMANSI
-
Kanal
2.1
-
Güç Çıkışı - Toplam
320W
GİRİŞLER VE ÇIKIŞLAR
-
Bluetooth
Var (ver. 4.0)
-
Optik
Var (1 Adet)
-
HDMI - Çıkış
Var
-
HDMI - Giriş
Var
-
Ses Girişi
Portable In (3.5Ø)
FONKSİYONLAR
-
Akıllı Telefon / Tablet Uygulaması
Var
-
User EQ
Var
-
Dynamic Loudness
Var
-
Ses Senkronizasyonu - Bluetooth (LG TV)
Var
-
Ses Senkronizasyonu - Optical
Var
-
Otomatik Açılıp Kapanma - Bluetooth (LG TV)
Var
-
3D Video Sinyali Geçişi
Var
-
Duvar Askı Aparatı
Var
-
Garanti Belgesi
Var
-
Optik Kablo
Var
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