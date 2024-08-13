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LG Music Flow HS6 Smart Hi-Fi Speaker Kablosuz Arttırılabilir Kullanım Soundbar

Teknik Özellikler

İncelemeler

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LG Music Flow HS6 Smart Hi-Fi Speaker Kablosuz Arttırılabilir Kullanım Soundbar

LAS650M

LG Music Flow HS6 Smart Hi-Fi Speaker Kablosuz Arttırılabilir Kullanım Soundbar

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Tüm Özellikler

BOYUTLAR & AĞIRLIK

  • Ürün Boyutları (GxYxD) (mm) Main

    1020 X 41 X 82

  • Ürün Boyutları (GxYxD) (mm) Subwoofer

    178 X 378 X 437

  • Net Ağırlık (Kg)

    9.0

SES PERFORMANSI

  • Kanal

    4.1

  • Güç Çıkışı - Toplam

    320W

  • THD 10% Front

    40Wx2

  • THD 10% Surround

    40Wx2

  • THD 10% Subwoofer

    160W(Wireless)

BAĞLANTI

  • Wired

    Var

  • Dahili Wi-Fi

    Var

  • Multiroom Solution (DLNA)

    Var

  • Multriroom Solution(Mesh network)

    Var

  • Bluetooth

    Var

GİRİŞLER VE ÇIKIŞLAR

  • Bluetooth

    ver. 4.0

  • Optik

    Var

  • HDMI - Çıkış

    Var

  • HDMI - Giriş

    1 Adet

  • Ses Girişi

    Var

AUDIO SES MODU

  • 24bit/192KHz Sampling

    Var

  • Surround Mode

    Var

  • Dynamic Loudness

    Var

  • Party Mode

    Var

  • Ses Efekti - STANDARD

    Var

  • Ses Efekti - CINEMA

    Var

  • Ses Efekti - MUSIC

    Var

  • Otomatik Ses Seviyesi

    Var

FONKSİYONLAR

  • Akıllı Telefon / Tablet Uygulaması

    Var

  • Smart Phone DMS

    Var

  • Ses Senkronizasyonu

    Optical

  • Otomatik Açılıp Kapanma (Optik)

    Var

  • Simplink

    Var

  • 3D Video Sinyali Geçişi

    Var

  • ARC (Audio Return Channel)

    Var

  • Mute

    Var

  • Dimmer

    Var

  • Sleep

    Var

  • Alarm

    Var

POWER

  • Type

    Adaptor (25V, 2A)

  • Güç Tüketimi

    30W

AKSESUARLAR

  • Kullanma Kılavuzu

    Var

  • Uzaktan Kumanda

    MA4

  • Pil

    Var

  • Duvar Askı Aparatı

    Var

  • Garanti Belgesi

    Var

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Müşteri Yorumları