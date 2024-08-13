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LG Music Flow HS6 Smart Hi-Fi Speaker Kablosuz Arttırılabilir Kullanım Soundbar
LG Music Flow HS6 Smart Hi-Fi Speaker Kablosuz Arttırılabilir Kullanım Soundbar
Tüm Özellikler
BOYUTLAR & AĞIRLIK
-
Ürün Boyutları (GxYxD) (mm) Main
1020 X 41 X 82
-
Ürün Boyutları (GxYxD) (mm) Subwoofer
178 X 378 X 437
-
Net Ağırlık (Kg)
9.0
SES PERFORMANSI
-
Kanal
4.1
-
Güç Çıkışı - Toplam
320W
-
THD 10% Front
40Wx2
-
THD 10% Surround
40Wx2
-
THD 10% Subwoofer
160W(Wireless)
BAĞLANTI
-
Wired
Var
-
Dahili Wi-Fi
Var
-
Multiroom Solution (DLNA)
Var
-
Multriroom Solution(Mesh network)
Var
-
Bluetooth
Var
GİRİŞLER VE ÇIKIŞLAR
-
Bluetooth
ver. 4.0
-
Optik
Var
-
HDMI - Çıkış
Var
-
HDMI - Giriş
1 Adet
-
Ses Girişi
Var
AUDIO SES MODU
-
24bit/192KHz Sampling
Var
-
Surround Mode
Var
-
Dynamic Loudness
Var
-
Party Mode
Var
-
Ses Efekti - STANDARD
Var
-
Ses Efekti - CINEMA
Var
-
Ses Efekti - MUSIC
Var
-
Otomatik Ses Seviyesi
Var
FONKSİYONLAR
-
Akıllı Telefon / Tablet Uygulaması
Var
-
Smart Phone DMS
Var
-
Ses Senkronizasyonu
Optical
-
Otomatik Açılıp Kapanma (Optik)
Var
-
Simplink
Var
-
3D Video Sinyali Geçişi
Var
-
ARC (Audio Return Channel)
Var
-
Mute
Var
-
Dimmer
Var
-
Sleep
Var
-
Alarm
Var
POWER
-
Type
Adaptor (25V, 2A)
-
Güç Tüketimi
30W
AKSESUARLAR
-
Kullanma Kılavuzu
Var
-
Uzaktan Kumanda
MA4
-
Pil
Var
-
Duvar Askı Aparatı
Var
-
Garanti Belgesi
Var
UYUMLULUK BİLGİLERİ
-
uzatma
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