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LG Music Flow HS9

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

LG Music Flow HS9

LAS950M

LG Music Flow HS9

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Tüm Özellikler

BOYUTLAR & AĞIRLIK

  • Ürün Boyutları (GxYxD) (mm) Main

    1100 x 106 x 135

  • Ürün Boyutları (GxYxD) (mm) Subwoofer

    296 x 332 x 296

  • Kutu Boyutları (GxYxD)(mm)

    1166 x 516 x 352

  • Net Ağırlık (Kg) Main

    8.22Kg

  • Net Ağırlık (Kg) Subwoofer

    7.6Kg

  • Kutu Ağırlığı (Kg)

    19.6Kg

SES PERFORMANSI

  • Kanal

    7.1

  • Güç Çıkışı - Toplam

    700W

  • THD 10% Front

    75Wx2 (Tweeterx2)

  • THD 10% Center

    75W

  • THD 10% Rear

    75Wx2

  • THD 10% Surround

    75Wx2

  • THD 10% Subwoofer

    175W(Wireless)

  • Audio DAC 192kHz/24bit

    Var

BAĞLANTI

  • Wired

    Var

  • Dahili Wi-Fi

    Var

  • Multriroom Solution(Mesh network)

    Var

  • Multiroom Solution (Media Server)

    Var

  • Bluetooth

    Var

GİRİŞLER VE ÇIKIŞLAR

  • Bluetooth

    ver. 4.0

  • Optik

    Var (2)

  • HDMI - Çıkış

    Var

  • HDMI - Giriş

    3 Adet

  • Ses Girişi - Portable In

    Var

AUDIO SES MODU

  • User EQ

    Var

  • 24bit/192KHz Sampling

    Var

  • Surround Mode

    Var

  • Party Mode

    Var

  • Ses Efekti - Standart

    Var

  • Ses Efekti - Sinema

    Var

  • Ses Efekti - Müzik

    Var

  • Otomatik Ses Seviyesi

    Var

SES FORMATLARI

  • Dobly Digital

    Var

  • DTS Digital Surround

    Var

  • MP3

    Var

  • FLAC

    Var

  • OGG

    Var

  • WMA

    Var

  • WAV

    Var

  • AIFF

    Var

  • ALAC

    Var

  • AAC(MPEG4)

    Var

  • AAC+

    Var

FONKSİYONLAR

  • Smart UX

    Var

  • OS Desteği (Window / Mac / iOS / Android

    Var

  • Akıllı Telefon / Tablet Uygulaması

    Var

  • Smart Phone Media Server

    Var

  • Universal Search

    Var

  • Music Curation

    Var

  • Kusursuz Müzik Çalma

    Var

  • Ses Senkronizasyonu - Bluetooth (LG TV)

    Var

  • Ses Senkronizasyonu - Optical

    Var

  • Otomatik Açılıp Kapanma - Bluetooth (LG TV)

    Var

  • Otomatik Açılıp Kapanma - Optical

    Var

  • Simplink

    Var

  • 3D Video Sinyali Geçişi

    Var

  • ARC (Audio Return Channel)

    Var

AKSESUARLAR

  • Uzaktan Kumanda

    MA4(Half Silver)

  • Uzaktan Kumanda Battery(Size)

    AAAx2

  • Duvar Askı Aparatı

    Var

  • Garanti Belgesi

    Var

  • Wall Mount Guide

    Var

  • LAN Cable

    Var

  • Optik Kablo

    Var

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Müşteri Yorumları