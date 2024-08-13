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LG Music Flow HS9
Tüm Özellikler
BOYUTLAR & AĞIRLIK
-
Ürün Boyutları (GxYxD) (mm) Main
1100 x 106 x 135
-
Ürün Boyutları (GxYxD) (mm) Subwoofer
296 x 332 x 296
-
Kutu Boyutları (GxYxD)(mm)
1166 x 516 x 352
-
Net Ağırlık (Kg) Main
8.22Kg
-
Net Ağırlık (Kg) Subwoofer
7.6Kg
-
Kutu Ağırlığı (Kg)
19.6Kg
SES PERFORMANSI
-
Kanal
7.1
-
Güç Çıkışı - Toplam
700W
-
THD 10% Front
75Wx2 (Tweeterx2)
-
THD 10% Center
75W
-
THD 10% Rear
75Wx2
-
THD 10% Surround
75Wx2
-
THD 10% Subwoofer
175W(Wireless)
-
Audio DAC 192kHz/24bit
Var
BAĞLANTI
-
Wired
Var
-
Dahili Wi-Fi
Var
-
Multriroom Solution(Mesh network)
Var
-
Multiroom Solution (Media Server)
Var
-
Bluetooth
Var
GİRİŞLER VE ÇIKIŞLAR
-
Bluetooth
ver. 4.0
-
Optik
Var (2)
-
HDMI - Çıkış
Var
-
HDMI - Giriş
3 Adet
-
Ses Girişi - Portable In
Var
AUDIO SES MODU
-
User EQ
Var
-
24bit/192KHz Sampling
Var
-
Surround Mode
Var
-
Party Mode
Var
-
Ses Efekti - Standart
Var
-
Ses Efekti - Sinema
Var
-
Ses Efekti - Müzik
Var
-
Otomatik Ses Seviyesi
Var
SES FORMATLARI
-
Dobly Digital
Var
-
DTS Digital Surround
Var
-
MP3
Var
-
FLAC
Var
-
OGG
Var
-
WMA
Var
-
WAV
Var
-
AIFF
Var
-
ALAC
Var
-
AAC(MPEG4)
Var
-
AAC+
Var
FONKSİYONLAR
-
Smart UX
Var
-
OS Desteği (Window / Mac / iOS / Android
Var
-
Akıllı Telefon / Tablet Uygulaması
Var
-
Smart Phone Media Server
Var
-
Universal Search
Var
-
Music Curation
Var
-
Kusursuz Müzik Çalma
Var
-
Ses Senkronizasyonu - Bluetooth (LG TV)
Var
-
Ses Senkronizasyonu - Optical
Var
-
Otomatik Açılıp Kapanma - Bluetooth (LG TV)
Var
-
Otomatik Açılıp Kapanma - Optical
Var
-
Simplink
Var
-
3D Video Sinyali Geçişi
Var
-
ARC (Audio Return Channel)
Var
AKSESUARLAR
-
Uzaktan Kumanda
MA4(Half Silver)
-
Uzaktan Kumanda Battery(Size)
AAAx2
-
Duvar Askı Aparatı
Var
-
Garanti Belgesi
Var
-
Wall Mount Guide
Var
-
LAN Cable
Var
-
Optik Kablo
Var
UYUMLULUK BİLGİLERİ
-
uzatma
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