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120W 2.1 Kanal, Bluetooth ile Ses Akışı Sağlayan, Subwoofer'lı Soundbar Ses Sistemi

Teknik Özellikler

İncelemeler

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120W 2.1 Kanal, Bluetooth ile Ses Akışı Sağlayan, Subwoofer'lı Soundbar Ses Sistemi

NB2540

120W 2.1 Kanal, Bluetooth ile Ses Akışı Sağlayan, Subwoofer'lı Soundbar Ses Sistemi

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Tüm Özellikler

TEMEL SPESİFİKASYONLAR

  • Ürün Tipi

    Sound Bar

SES PERFORMANSI

  • Kanal

    2.1

  • Güç Çıkışı - Toplam

    120W

GİRİŞLER VE ÇIKIŞLAR

  • Ses Girişi - Portable In

    Var

  • Ses Girişi - Optik

    Var

SES FORMATLARI

  • 3D Surround Ses İşlemci

    Var

  • Dobly Digital

    Var

  • DTS

    Var

VİDEO ÖZELLİKLERİ & UYGUNLUK

  • Otomatik Açılıp Kapanma (Optik ve Bluetooh)

    Var

KABLOSUZ TEKNOLOJİLER

  • Bluetooth ile Kablosuz Ses Akışı

    Var

  • Kablosuz Ses Senkronizasyonu

    Var

AKSESUARLAR

  • Uzaktan Kumanda

    Var

  • Pil

    2 x AAA

  • Optik Kablo

    Var

  • Duvar Askı Aparatı

    Var

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