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2.1 Kanal, 300W, 3D Ses İşlemcisine Sahip, Bluetooth Üzerinden Mp3 Oynatabilen Wireless Soundbar

Teknik Özellikler

İncelemeler

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2.1 Kanal, 300W, 3D Ses İşlemcisine Sahip, Bluetooth Üzerinden Mp3 Oynatabilen Wireless Soundbar

NB3530A

2.1 Kanal, 300W, 3D Ses İşlemcisine Sahip, Bluetooth Üzerinden Mp3 Oynatabilen Wireless Soundbar

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Tüm Özellikler

TEMEL SPESİFİKASYONLAR

  • Ürün Tipi

    Speaker Bar

SES PERFORMANSI

  • Kanal

    2.1

  • Güç Çıkışı - Toplam

    300W

GIRIŞLER VE ÇIKIŞLAR

  • USB 2,0

    1 Adet

  • Ses Girişi - Optik

    Var

VIDEO ÖZELLIKLERI & UYGUNLUK

  • Otomatik Ses Seviyesi

    Var

  • Otomatik Açılıp Kapanma (Optik)

    Var

KABLOSUZ TEKNOLOJILER

  • Akıllı Telefon Üzerinden Mobil MP3 Stream (Bluetooth)

    Var

  • Kablosuz Subwoofer

    Var

  • LG TV Kablosuz Ses Stream (Bluetooth)

    Var

AKSESUAR

  • Uzaktan Kumanda

    Var

  • Pil

    2 x AAA

  • Optik Kablo

    Var

  • Duvar Askısı

    Var

Müşteri Yorumları