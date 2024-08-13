Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
320W,4.1 Kanal Kablosuz Subwoofer'lı Soundbar Ses Sistemi

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

320W,4.1 Kanal Kablosuz Subwoofer'lı Soundbar Ses Sistemi

NB3740

320W,4.1 Kanal Kablosuz Subwoofer'lı Soundbar Ses Sistemi

Yazdır

Tüm Özellikler

TEMEL SPESİFİKASYONLAR

  • Ürün Tipi

    Sound Bar

SES PERFORMANSI

  • Kanal

    4.1

  • Ses Çıkış Gücü - Toplam

    320W

GİRİŞLER VE ÇIKIŞLAR

  • USB 2.0

    Var

  • HDMI - Çıkış

    Var

  • Ethernet

    Var

  • DLNA

    Var

  • Ses Girişi - Optik

    Var

SES FORMATLARI

  • Dobly Digital

    Var

  • Dobly Digital Plus

    Var

  • MP3

    Var

  • DTS

    Var

  • WMA

    Var

VİDEO ÖZELLİKLERİ & UYGUNLUK

  • Premium İçerikler

    Var

  • LG Apps

    Var

  • Smart Share

    Var

  • Simplink

    Var

  • Harici HDD Oynatma

    Var

  • ARC (Audio Return Channel)

    Var

  • Otomatik Açılıp Kapanma (Optik)

    Var

KABLOSUZ TEKNOLOJİLER

  • Dahili Wi-Fi

    Var

  • Kablosuz Subwoofer

    Var

  • LG Uzaktan Kumanda Uygulaması

    Var

AKSESUARLAR

  • Uzaktan Kumanda

    Var

  • Pil

    2 x AAA

  • Optik Kablo

    Var

  • Duvar Askı Aparatı

    Var

Müşteri Yorumları