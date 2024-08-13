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2.1 Kanal, 310W, 3D Ses İşlemcisine Sahip, Bluetooth Üzerinden Mp3 Oynatabilen Slim Wireless Soundbar
2.1 Kanal, 310W, 3D Ses İşlemcisine Sahip, Bluetooth Üzerinden Mp3 Oynatabilen Slim Wireless Soundbar
Tüm Özellikler
TEMEL SPESİFİKASYONLAR
-
Ürün Tipi
Speaker Bar
SES PERFORMANSI
-
Kanal
2.1
-
Güç Çıkışı - Toplam
310W
GIRIŞLER VE ÇIKIŞLAR
-
Ses Girişi - Optik
Var
-
HDMI - Çıkış
1 Adet
-
HDMI - Giriş
1 Adet
VIDEO ÖZELLIKLERI & UYGUNLUK
-
Otomatik Ses Seviyesi
Var
-
ARC (Audio Return Channel)
Var
-
Otomatik Açılıp Kapanma (Optik)
Var
KABLOSUZ TEKNOLOJILER
-
Akıllı Telefon Üzerinden Mobil MP3 Stream (Bluetooth)
Var
-
Kablosuz Subwoofer
Var
-
LG TV Kablosuz Ses Stream (Bluetooth)
Var
AKSESUAR
-
Uzaktan Kumanda
Var
-
Pil
2 x AAA
-
HDMI Kablosu
Var
-
Duvar Askısı
Var
-
Table Stand
Var
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