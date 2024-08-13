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320W, 4.1 Kanal Kablosuz Subwoofer'lı, Bluetooth ile Ses Akışı Sağlayan Ultra İnce Soundbar Ses Sistemi
320W, 4.1 Kanal Kablosuz Subwoofer'lı, Bluetooth ile Ses Akışı Sağlayan Ultra İnce Soundbar Ses Sistemi
Tüm Özellikler
TEMEL SPESİFİKASYONLAR
-
Ürün Tipi
Sound Bar
SES PERFORMANSI
-
Kanal
4.1
-
Güç Çıkışı - Toplam
320W
GİRİŞLER VE ÇIKIŞLAR
-
USB 2.0
Var
-
HDMI - Çıkış
Var
-
HDMI - Giriş
Var
-
Ses Girişi - Portable In
Var
SES FORMATLARI
-
3D Surround Ses İşlemci
Var
-
Dobly Digital
Var
-
MP3
Var
-
ID3
Var
-
DTS
Var
-
WMA
Var
VİDEO ÖZELLİKLERİ & UYGUNLUK
-
Simplink
Var
-
Otomatik Ses Seviyesi
Var
-
ARC (Audio Return Channel)
Var
-
Otomatik Açılıp Kapanma (Optik ve Bluetooh)
Var
-
3D Video Sinyali Geçişi
Var
KABLOSUZ TEKNOLOJİLER
-
Bluetooth ile Kablosuz Ses Akışı
Var
-
Kablosuz Subwoofer
Var
AKSESUARLAR
-
Uzaktan Kumanda
Var
-
Pil
2 x AAA
-
Optik Kablo
Var
-
Duvar Askı Aparatı
Var
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