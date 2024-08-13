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LG Soundbar QP5W
Ana Özellikler
-
Kanal Sayısı
3.1.2
-
Çıkış Gücü
320 W
-
Dolby Atmos
Evet
-
DTS:X
Evet
-
Ana
296,0 x 59,9 x 126,0 mm
-
Subwoofer
388 x 291 x 185 mm
Tüm Özellikler
GENEL
-
Kanal Sayısı
3.1.2
-
Hoparlör Sayısı
7 EA
-
Çıkış Gücü
320 W
SES EFEKTI
-
AI Sound Pro
Evet
-
Sinema
Evet
-
Oyun
Evet
-
Standart
Evet
SES FORMATI
-
AAC
Evet
-
AAC+
Evet
-
Dolby Atmos
Evet
-
Dolby Digital
Evet
-
DTS Digital Surround
Evet
-
DTS:X
Evet
BAĞLANABILIRLIK
-
Bluetooth Çözücü - SBC/AAC
Evet
-
Bluetooth Sürümü
4
-
HDMI Girişi
1
-
HDMI Çıkışı
1
-
Optik
1
-
USB
1
HDMI DESTEKLI
-
Ses Dönüş Kanalı (ARC)
Evet
-
Ses Dönüş Kanalı (e-ARC)
Evet
-
Tüketici Elektronik Kontrolü (CEC Simplink)
Evet
-
Dolby Vision
Evet
-
HDR10
Evet
-
Pass-through
Evet
-
4K Geçiş (Pass-through)
Evet
ERIŞILEBILIRLIK
-
Uzaktan Uygulama (Remote App) - iOS/Android OS
Evet
-
TV Ses Modu Paylaşımı
Evet
BOYUT (GXYXD)
-
Ana
296,0 x 59,9 x 126,0 mm
-
Subwoofer
388 x 291 x 185 mm
AĞIRLIK
-
Bürüt Ağırllık
12,0 kg
-
Ana
1,6 kg
-
Subwoofer
7,6 kg
AKSESUAR
-
HDMI Kablosu
Evet
-
Garanti belgesi
Evet
GÜÇ
-
Güç Tüketimi (Ana)
36 W
-
Güç Tüketimi (Subwoofer)
38 W
-
Güç Tüketimi Kapalı (Ana)
0,5 W ↓
-
Güç Tüketimi Kapalı (Subwoofer)
0,5 W ↓
UYUMLULUK BİLGİLERİ
-
uzatma
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