Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
LG Soundbar S95QR

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

LG Soundbar S95QR

S95QR

LG Soundbar S95QR

Subwoofer ve arka hoparlörler ile önden görünüm
Yazdır

Tüm Özellikler

MODEL BİLGİLERİ

  • Marka Bilgileri

    LG Soundbar

  • Model Adı

    S95QR

  • Arka Hoparlör Model Adı

    SPQ9-SL / -SR

  • Subwoofer Model Adı

    SPQ8-W

  • Sistem (Ana Çip)

    MT8532

  • Ana Set/Subwoofer Rengi

    Koyu Çelik Gümüş

BOYUT(G X Y X D, MM)

  • Ana Ünite (Ayaklı)

    1200 x 63 x 135

  • Eşleşen TV boyutu (`20 Yeni)

    55 ~ 65 inç

  • Arka Hoparlör (2 adet)

    159 x 223 x 142

  • Subwoofer

    201,7 x 407 x 403

MALZEME

  • Ana Ünite - Ön/Üst/Alt

    Jersey / Kalıp / Kalıp

  • Kablosuz Hoparlör - Ön / Gövde

    Jersey / Kalıp

  • Subwoofer - Ön/Gövde

    Jersey / Ahşap

AĞIRLIK(KG)

  • Ana Ünite

    5,03 kg

  • Arka Hoparlör (2 adet)

    4,08 kg

  • Subwoofer

    10 kg

  • Brüt Ağırlık

    25,3 kg

KARTON KUTU

  • Boyut (G X Y X D) mm

    1296 x 574 x 261

  • Tip

    Flexo

  • Renk

    Sarı

KANAL SAYISI

  • Kanal Sayısı

    9.1.5 kanal

ÇIKIŞ GÜCÜ(THD%10)

  • Toplam

    810W

  • Ön

    45W*2

  • Orta

    40W

  • Surround (Yan)

    45W*2

  • Üst

    45W*2

  • Üst Orta

    40W

  • Arka

    40W*2

  • Arka Surround (Yan)

    40W*2

  • Arka Üst

    40W*2

  • Subwoofer

    220 W (Kablosuz)

ÖN HOPARLÖR ÜNITESI(SOL/SAĞ)

  • SPL

    83 dB

  • Sistem

    Kapalı

  • Tweeter Ünitesi

    20 mm Silk Dome

  • Woofer Ünitesi

    52 x 99 mm

  • Empedans

    4 ohm

ORTA HOPARLÖR ÜNITESI

  • SPL

    83 dB

  • Sistem

    Kapalı

  • Woofer Ünitesi

    2 inç (ND)

  • Empedans

    4 ohm

YAN HOPARLÖR ÜNITESI_SURROUND(SOL/SAĞ)

  • SPL

    83 dB

  • Sistem

    Kapalı

  • Woofer Ünitesi

    2 inç (ND)

  • Empedans

    4 ohm

ÜST HOPARLÖR ÜNITESI(SOL/SAĞ)

  • SPL

    83 dB

  • Sistem

    Kapalı

  • Woofer Ünitesi

    2,5 inç

  • Empedans

    4 ohm

ÜST ORTA HOPARLÖR ÜNITESI

  • SPL

    85 dB

  • Sistem

    Özgürlük

  • Woofer Ünitesi

    20 mm Silk Dome

  • Empedans

    4 ohm

ARKA HOPARLÖR ÜNITESI(SOL/SAĞ)

  • SPL

    83 dB

  • Sistem

    Kapalı

  • Woofer Ünitesi

    2,5 inç

  • Empedans

    4 ohm

ARKA HOPARLÖR ÜNITESI_SURROUND(YAN)(SOL/SAĞ)

  • SPL

    83 dB

  • Sistem

    Kapalı

  • Woofer Ünitesi

    2,5 inç

  • Empedans

    4 ohm

ARKA ÜST HOPARLÖR ÜNITESI(SOL/SAĞ)

  • SPL

    83 dB

  • Sistem

    Kapalı

  • Woofer Ünitesi

    2,5 inç

  • Empedans

    4 ohm

SUBWOOFER HOPARLÖR ÜNITESI

  • SPL

    86dB

  • Sistem

    Bass Reflex

  • Woofer Ünitesi

    8 inç

  • Empedans

    3 ohm

HOPARLÖR ÜNITESI SAYISI

  • Hoparlör Sayısı

    17 adet

GENEL BAĞLANTI

  • Optik

    Var (1)

  • HDMI Girişi / Çıkışı

    Var (2) / Var (1)

  • USB

    Var

KABLOSUZ BAĞLANT

  • Bluetooth Sürümü

    5.0

  • Bluetooth Kodek - SBC/AAC

    Var / Var

  • Wi-Fi (2.4G / 5G)

    Var

  • Kablosuz Arka Hazır

    Var (1:2)

GÖRÜNTÜLEME BILGILERI

  • Ekran Tipi

    LCD (5 kar.)

YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ SES

  • Sampling - "24 bit / 192 kHz" / "24 bit / 96 kHz"

    X / Var

  • Upbit / upsampling - "24 bit / 192 kHz" / "24 bit / 96 kHz"

    X / Var

SES EFEKTİ

  • AI Sound Pro

    Var

  • Standart

    Var

  • Müzik

    Var (Meridian ile)

  • Sinema

    Var

  • Clear Voice

    Var

  • Spor

    Var

  • Oyun

    Var

  • Bass Blast/Bass Blast +

    Var

  • Dolby Atmos

    Var

  • DTS:X

    Var

  • IMAX Enhanced

    Var

SES KONTROLÜ

  • Kullanıcı EQ - RCU / App

    Var / Var

  • Gece Açma / Kapama - RCU / App

    Var / Var

  • Dinamik Aralık Açma / Kapama - RCU / App

    X / Var

  • Otomatik Ses Düzeyi Açma / Kapama - RCU / App

    X / Var

  • Surround Açma / Kapama - RCU / App

    Var / Var

  • AI Room Kalibrasyonu (2 mikrofon girişi) - App

    Var

  • Soundbar Modu Kontrolü (TV GUI ile)

    Var

  • TV Ses Modu Paylaşma

    Var

HDMI DESTEKLI

  • Pass-through

    Var

  • Pass-through (4K)

    Var

  • VRR / ALLM

    Var

  • HDR10 / HDR 10+

    Var / X

  • Dolby Vision

    Var

  • Ses Dönüş Kanalı (ARC)

    Var

  • Ses Dönüş Kanalı (e-ARC)

    Var

  • CEC (Simplink)

    Var

ALEXA DESTEKLI

  • Alexa ile çalışır (Kumanda)

    Var

SPOTIFY DESTEKLI

  • Spotify Connect

    Var

APPLE DESTEKLI

  • AirPlay 2

    Var

GOOGLE DESTEKLI

  • Google Asistan ile Çalışır (Kumanda)

    Var

  • Chromecast

    Var

  • Google Multi Zone (Tek Kaynak → Çoklu Hoparlör)

    Var

TIDAL DESTEKLI

  • Tidal (via C4A)

    Var

KOLAYLIK

  • Uzaktan Uygulama - iOS / Android işletim sistemi

    Var / Var

  • Akıllı Telefon Dosya Oynatma (Bluetooth)

    Var

  • EZ Kurulumu (BLE)

    Var

  • NSU / FOTA

    Var / X

  • TV Kumandası ile Kontrol (Ses+/-, Sessiz)

    Var / Var

  • Ses Senkronizasyonu - Bluetooth (LGTV)/Optik

    X / Var

  • Otomatik Güç Açma / Kapama - Bluetooth (LGTV) / Optik

    X / Var

  • Otomatik Açma / Kapama - RCU / APP

    Var / Var

  • A/V Sunc (0~300ms) - RCU / APP

    X / Var

  • Woofer Seviyesi (-15 ~ 6dB, 1dB/Adım)

    Var

  • Kanal Seviyesi (-6 ~ 6dB, 1dB/Adım)_Soundbar Ana Ünite - Üst / Orta (Üst) / Surround

    Var / Var / Var

  • Kanal Seviyesi (-6 ~ 6dB, 1dB/Adım)_Soundbar Arka Ünite - Arka_Ön / Arka Surround / Arka Üst

    Var / Var / Var

  • Sessiz

    Var

  • Otomatik Karartıcı

    Var

  • USB Ana Bilgisayar / Şarj

    Var / X

  • Yerleşik Müzik

    Var

SES FORMATI(BITSTREAM)

  • LPCM

    Var

  • Dolby Atmos

    Var

  • Dolby TrueHD

    Var

  • Dolby Digital Plus

    Var

  • Dolby Digital

    Var

  • DTS:X

    Var

  • DTS-HD Master Audio

    Var

  • DTS-HD Yüksek Çözünürlük

    Var

  • DTS Digital Surround

    Var

  • AAC / AAC+

    Var / Var

DOSYA FORMATI

  • FLAC - C4A / USB

    Var / Var

  • OGG - C4A / USB

    Var / Var

  • WAV - C4A / USB

    Var / Var

  • MP3 - C4A / USB

    Var / Var

  • AAC - C4A / USB

    Var / Var

GÜÇ_ANA ÜNİTE

  • SMPS

    Var

  • Kapalı Halde Tüketim

    0,5W ↓

  • Güç Tüketimi

    78W

GÜÇ_ARKA HOPARLÖR/KABLOSUZ KUTU

  • Tip (SMPS)

    Var

  • Kapalı Halde Tüketim

    0,5 W ↓

  • Güç Tüketimi

    33 W

  • Kablosuz Frekans

    5 GHz

GÜÇ_SUBWOOFER

  • Tip (SMPS)

    Var

  • Kapalı Halde Tüketim

    0,5W ↓

  • Güç Tüketimi

    40W

  • Kablosuz Frekans

    5 GHz

AKSESUAR

  • Web Kılavuzu (Dosya)

    Var (Full)

  • Yerleşik Kılavuz (Kitap) (Özet veya Ayrıntılı)

    Var (Basit)

  • Duvara Montaj Kılavuzu

    Var

  • Kablosuz Hoparlör Sıfırlama Rehberi

    Var

  • Açık Kaynak - Var (Ayrıntılı veya Özet) / X

    Var (Full)

  • Garanti Kartı

    Var

AKSESUAR_UZAKTAN KUMANDA

  • Model Adı

    RAV21

  • Pil (Boyut)

    AA x 2

  • Yerleşik Pil

    Var

AKSESUAR_DIĞER

  • Duvar Bağlantı Parçası

    Var

  • HDMI Kablosu

    Var

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Müşteri Yorumları