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LG Soundbar S95QR
Tüm Özellikler
MODEL BİLGİLERİ
-
Marka Bilgileri
LG Soundbar
-
Model Adı
S95QR
-
Arka Hoparlör Model Adı
SPQ9-SL / -SR
-
Subwoofer Model Adı
SPQ8-W
-
Sistem (Ana Çip)
MT8532
-
Ana Set/Subwoofer Rengi
Koyu Çelik Gümüş
BOYUT(G X Y X D, MM)
-
Ana Ünite (Ayaklı)
1200 x 63 x 135
-
Eşleşen TV boyutu (`20 Yeni)
55 ~ 65 inç
-
Arka Hoparlör (2 adet)
159 x 223 x 142
-
Subwoofer
201,7 x 407 x 403
MALZEME
-
Ana Ünite - Ön/Üst/Alt
Jersey / Kalıp / Kalıp
-
Kablosuz Hoparlör - Ön / Gövde
Jersey / Kalıp
-
Subwoofer - Ön/Gövde
Jersey / Ahşap
AĞIRLIK(KG)
-
Ana Ünite
5,03 kg
-
Arka Hoparlör (2 adet)
4,08 kg
-
Subwoofer
10 kg
-
Brüt Ağırlık
25,3 kg
KARTON KUTU
-
Boyut (G X Y X D) mm
1296 x 574 x 261
-
Tip
Flexo
-
Renk
Sarı
KANAL SAYISI
-
Kanal Sayısı
9.1.5 kanal
ÇIKIŞ GÜCÜ(THD%10)
-
Toplam
810W
-
Ön
45W*2
-
Orta
40W
-
Surround (Yan)
45W*2
-
Üst
45W*2
-
Üst Orta
40W
-
Arka
40W*2
-
Arka Surround (Yan)
40W*2
-
Arka Üst
40W*2
-
Subwoofer
220 W (Kablosuz)
ÖN HOPARLÖR ÜNITESI(SOL/SAĞ)
-
SPL
83 dB
-
Sistem
Kapalı
-
Tweeter Ünitesi
20 mm Silk Dome
-
Woofer Ünitesi
52 x 99 mm
-
Empedans
4 ohm
ORTA HOPARLÖR ÜNITESI
-
SPL
83 dB
-
Sistem
Kapalı
-
Woofer Ünitesi
2 inç (ND)
-
Empedans
4 ohm
YAN HOPARLÖR ÜNITESI_SURROUND(SOL/SAĞ)
-
SPL
83 dB
-
Sistem
Kapalı
-
Woofer Ünitesi
2 inç (ND)
-
Empedans
4 ohm
ÜST HOPARLÖR ÜNITESI(SOL/SAĞ)
-
SPL
83 dB
-
Sistem
Kapalı
-
Woofer Ünitesi
2,5 inç
-
Empedans
4 ohm
ÜST ORTA HOPARLÖR ÜNITESI
-
SPL
85 dB
-
Sistem
Özgürlük
-
Woofer Ünitesi
20 mm Silk Dome
-
Empedans
4 ohm
ARKA HOPARLÖR ÜNITESI(SOL/SAĞ)
-
SPL
83 dB
-
Sistem
Kapalı
-
Woofer Ünitesi
2,5 inç
-
Empedans
4 ohm
ARKA HOPARLÖR ÜNITESI_SURROUND(YAN)(SOL/SAĞ)
-
SPL
83 dB
-
Sistem
Kapalı
-
Woofer Ünitesi
2,5 inç
-
Empedans
4 ohm
ARKA ÜST HOPARLÖR ÜNITESI(SOL/SAĞ)
-
SPL
83 dB
-
Sistem
Kapalı
-
Woofer Ünitesi
2,5 inç
-
Empedans
4 ohm
SUBWOOFER HOPARLÖR ÜNITESI
-
SPL
86dB
-
Sistem
Bass Reflex
-
Woofer Ünitesi
8 inç
-
Empedans
3 ohm
HOPARLÖR ÜNITESI SAYISI
-
Hoparlör Sayısı
17 adet
GENEL BAĞLANTI
-
Optik
Var (1)
-
HDMI Girişi / Çıkışı
Var (2) / Var (1)
-
USB
Var
KABLOSUZ BAĞLANT
-
Bluetooth Sürümü
5.0
-
Bluetooth Kodek - SBC/AAC
Var / Var
-
Wi-Fi (2.4G / 5G)
Var
-
Kablosuz Arka Hazır
Var (1:2)
GÖRÜNTÜLEME BILGILERI
-
Ekran Tipi
LCD (5 kar.)
YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ SES
-
Sampling - "24 bit / 192 kHz" / "24 bit / 96 kHz"
X / Var
-
Upbit / upsampling - "24 bit / 192 kHz" / "24 bit / 96 kHz"
X / Var
SES EFEKTİ
-
AI Sound Pro
Var
-
Standart
Var
-
Müzik
Var (Meridian ile)
-
Sinema
Var
-
Clear Voice
Var
-
Spor
Var
-
Oyun
Var
-
Bass Blast/Bass Blast +
Var
-
Dolby Atmos
Var
-
DTS:X
Var
-
IMAX Enhanced
Var
SES KONTROLÜ
-
Kullanıcı EQ - RCU / App
Var / Var
-
Gece Açma / Kapama - RCU / App
Var / Var
-
Dinamik Aralık Açma / Kapama - RCU / App
X / Var
-
Otomatik Ses Düzeyi Açma / Kapama - RCU / App
X / Var
-
Surround Açma / Kapama - RCU / App
Var / Var
-
AI Room Kalibrasyonu (2 mikrofon girişi) - App
Var
-
Soundbar Modu Kontrolü (TV GUI ile)
Var
-
TV Ses Modu Paylaşma
Var
HDMI DESTEKLI
-
Pass-through
Var
-
Pass-through (4K)
Var
-
VRR / ALLM
Var
-
HDR10 / HDR 10+
Var / X
-
Dolby Vision
Var
-
Ses Dönüş Kanalı (ARC)
Var
-
Ses Dönüş Kanalı (e-ARC)
Var
-
CEC (Simplink)
Var
ALEXA DESTEKLI
-
Alexa ile çalışır (Kumanda)
Var
SPOTIFY DESTEKLI
-
Spotify Connect
Var
APPLE DESTEKLI
-
AirPlay 2
Var
GOOGLE DESTEKLI
-
Google Asistan ile Çalışır (Kumanda)
Var
-
Chromecast
Var
-
Google Multi Zone (Tek Kaynak → Çoklu Hoparlör)
Var
TIDAL DESTEKLI
-
Tidal (via C4A)
Var
KOLAYLIK
-
Uzaktan Uygulama - iOS / Android işletim sistemi
Var / Var
-
Akıllı Telefon Dosya Oynatma (Bluetooth)
Var
-
EZ Kurulumu (BLE)
Var
-
NSU / FOTA
Var / X
-
TV Kumandası ile Kontrol (Ses+/-, Sessiz)
Var / Var
-
Ses Senkronizasyonu - Bluetooth (LGTV)/Optik
X / Var
-
Otomatik Güç Açma / Kapama - Bluetooth (LGTV) / Optik
X / Var
-
Otomatik Açma / Kapama - RCU / APP
Var / Var
-
A/V Sunc (0~300ms) - RCU / APP
X / Var
-
Woofer Seviyesi (-15 ~ 6dB, 1dB/Adım)
Var
-
Kanal Seviyesi (-6 ~ 6dB, 1dB/Adım)_Soundbar Ana Ünite - Üst / Orta (Üst) / Surround
Var / Var / Var
-
Kanal Seviyesi (-6 ~ 6dB, 1dB/Adım)_Soundbar Arka Ünite - Arka_Ön / Arka Surround / Arka Üst
Var / Var / Var
-
Sessiz
Var
-
Otomatik Karartıcı
Var
-
USB Ana Bilgisayar / Şarj
Var / X
-
Yerleşik Müzik
Var
SES FORMATI(BITSTREAM)
-
LPCM
Var
-
Dolby Atmos
Var
-
Dolby TrueHD
Var
-
Dolby Digital Plus
Var
-
Dolby Digital
Var
-
DTS:X
Var
-
DTS-HD Master Audio
Var
-
DTS-HD Yüksek Çözünürlük
Var
-
DTS Digital Surround
Var
-
AAC / AAC+
Var / Var
DOSYA FORMATI
-
FLAC - C4A / USB
Var / Var
-
OGG - C4A / USB
Var / Var
-
WAV - C4A / USB
Var / Var
-
MP3 - C4A / USB
Var / Var
-
AAC - C4A / USB
Var / Var
GÜÇ_ANA ÜNİTE
-
SMPS
Var
-
Kapalı Halde Tüketim
0,5W ↓
-
Güç Tüketimi
78W
GÜÇ_ARKA HOPARLÖR/KABLOSUZ KUTU
-
Tip (SMPS)
Var
-
Kapalı Halde Tüketim
0,5 W ↓
-
Güç Tüketimi
33 W
-
Kablosuz Frekans
5 GHz
GÜÇ_SUBWOOFER
-
Tip (SMPS)
Var
-
Kapalı Halde Tüketim
0,5W ↓
-
Güç Tüketimi
40W
-
Kablosuz Frekans
5 GHz
AKSESUAR
-
Web Kılavuzu (Dosya)
Var (Full)
-
Yerleşik Kılavuz (Kitap) (Özet veya Ayrıntılı)
Var (Basit)
-
Duvara Montaj Kılavuzu
Var
-
Kablosuz Hoparlör Sıfırlama Rehberi
Var
-
Açık Kaynak - Var (Ayrıntılı veya Özet) / X
Var (Full)
-
Garanti Kartı
Var
AKSESUAR_UZAKTAN KUMANDA
-
Model Adı
RAV21
-
Pil (Boyut)
AA x 2
-
Yerleşik Pil
Var
AKSESUAR_DIĞER
-
Duvar Bağlantı Parçası
Var
-
HDMI Kablosu
Var
UYUMLULUK BİLGİLERİ
-
uzatma
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