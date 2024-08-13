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2.1Ch. Sound Bar SH3B
Tüm Özellikler
FIZIKSEL
-
Boyut (G x Y x D) mm Ana ünite (ayaksız) mm
950 x 71 x 47
-
Boyut (G x Y x D) mm Ana ünite (ayaksız) mm Uygun TV boyutu ('16 Yeni Tasarımlı LG TV)
43 inç↑
-
Boyut (G x Y x D) mm Subwoofer
171x390x261
-
Ana Set Malzemesi Ön
Kalıp
-
Ana Set Malzemesi Üst / Alt
Kalıp
-
Subwoofer Malzemesi Ön
Kumaş
-
Subwoofer Malzemesi Gövde
Ahşap
-
Net Ağırlık (Kg) Ana Set
2,47 Kg
-
Net Ağırlık (Kg) Subwoofer
5,6 Kg
-
Kutu Boyutu (G x Y x D) mm
1016x430x223
-
Kutu Tipi
Aynı Kutu Tipi
-
Brüt Ağırlık (Kg)
9,8 Kg
-
Konteyner Adedi 20ft
280
-
Konteyner Adedi 40ft
580
-
Konteyner Adedi 40ft (HC)
693
KANAL/ÇIKIŞ GÜCÜ
-
Kanal
2.1ch
-
Çıkış Gücü (THD %10) Toplam
300W
-
Çıkış Gücü (THD %10) Ön
50Wx2 (Tweeterx2)
-
Çıkış Gücü (THD %10) Subwoofer
200W (Kablosuz)
HOPARLÖR
-
Ana SPL
82dB
-
Ana Sistem
Kapalı
-
Ana Tweeter Ünitesi - Sadece Ön
20mm Dome
-
Ana Woofer Ünitesi
2,2 inç
-
Ana Empedans
4 ohm
-
Ana Manyetik Kalkan
Kalkansız
-
Subwoofer SPL
85dB
-
Subwoofer Sistemi
Bas Refleks
-
Subwoofer Woofer Ünitesi
6 inç
-
Subwoofer Empedansı
3 ohm
BAĞLANABILIRLIK
-
Genel Audio Girişi Taşınabilir Giriş (Ø3,5)
Evet
-
Genel Optik
Evet(1)
-
Kablosuz (ver. 4.0)
Evet
BILGI EKRANI
-
Ekran Tipi
Dot LED
-
LED Gösterge Rengi
Kırmızı (Beklemede) + Beyaz (3개)
SES MODU
-
Ses Efekti ASC (Uyarlamalı Ses Kontrolü : Varsayılan)
Evet
-
Ses Efekti Standart
Evet
-
Ses Efekti Sinema
Evet
-
Otomatik Ses İşlemcisi Varsayılan
Evet
-
Dinamik Aralık Kontrolü Açık/Kapalı
Evet
KULLANIŞLI
-
Akıllı Telefon Uygulaması Bluetooth (Android / iOS)
Evet / Hayır
-
TV’yi Kumandayla kontrol etme Ses +, - Sessiz
Evet
-
Ses Senkronizasyonu Bluetooth (LG TV)
Evet
-
Ses Senk. Optik
Evet
-
Otomatik Açılış/Kapanış Bluetooth (LG TV)
Evet / Evet
-
Otomatik Açılış/Kapanış Optik
Evet / Evet
-
Woofer Düzeyi -15~+6dB
Evet
-
Sessiz
Evet
SES BIÇIMI
-
LPCM
Evet
-
Dolby Digital
Evet
-
DTS Dijital Surround
Evet
GÜÇ TÜKETIMI
-
Temel Tip
100~240V, 50/60Hz
-
Ana Ünite Kapatma Tüketimi
0,5W Altı
-
Ana Güç Tüketimi
27W
-
Subwoofer Tipi SMPS
100~240V, 50/60Hz
-
Subwoofer Kapatma Tüketimi
0,5W Altı
-
Güç Tüketimi
33W
EN İYI ÖZELLIKLER LISTESI, AKSESUAR KITI DAHIL DEĞILDIR
-
Kullanıcı Kılavuzu Web (Basit Kılavuzla birlikte)
Evet
-
Duvar Askı Aparatı Kılavuzu
Evet
-
Kablosuz Hoparlör Sıfırlama Kılavuzu
Evet
-
Uzaktan Kumanda Ünitesi Model
MA5(BLACK)
-
Uzaktan Kumanda Ünitesi Pil (Boyut)
AAA x 2
-
Piller
Evet
-
Garanti Kartı
Evet
-
Optik Kablo
Evet
-
Duvar Askı Aparatı Braketi
Evet
UYUMLULUK BİLGİLERİ
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uzatma
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