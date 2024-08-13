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2.1Ch. Sound Bar SH3B

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

2.1Ch. Sound Bar SH3B

SH3B

2.1Ch. Sound Bar SH3B

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Tüm Özellikler

FIZIKSEL

  • Boyut (G x Y x D) mm Ana ünite (ayaksız) mm

    950 x 71 x 47

  • Boyut (G x Y x D) mm Ana ünite (ayaksız) mm Uygun TV boyutu ('16 Yeni Tasarımlı LG TV)

    43 inç↑

  • Boyut (G x Y x D) mm Subwoofer

    171x390x261

  • Ana Set Malzemesi Ön

    Kalıp

  • Ana Set Malzemesi Üst / Alt

    Kalıp

  • Subwoofer Malzemesi Ön

    Kumaş

  • Subwoofer Malzemesi Gövde

    Ahşap

  • Net Ağırlık (Kg) Ana Set

    2,47 Kg

  • Net Ağırlık (Kg) Subwoofer

    5,6 Kg

  • Kutu Boyutu (G x Y x D) mm

    1016x430x223

  • Kutu Tipi

    Aynı Kutu Tipi

  • Brüt Ağırlık (Kg)

    9,8 Kg

  • Konteyner Adedi 20ft

    280

  • Konteyner Adedi 40ft

    580

  • Konteyner Adedi 40ft (HC)

    693

KANAL/ÇIKIŞ GÜCÜ

  • Kanal

    2.1ch

  • Çıkış Gücü (THD %10) Toplam

    300W

  • Çıkış Gücü (THD %10) Ön

    50Wx2 (Tweeterx2)

  • Çıkış Gücü (THD %10) Subwoofer

    200W (Kablosuz)

HOPARLÖR

  • Ana SPL

    82dB

  • Ana Sistem

    Kapalı

  • Ana Tweeter Ünitesi - Sadece Ön

    20mm Dome

  • Ana Woofer Ünitesi

    2,2 inç

  • Ana Empedans

    4 ohm

  • Ana Manyetik Kalkan

    Kalkansız

  • Subwoofer SPL

    85dB

  • Subwoofer Sistemi

    Bas Refleks

  • Subwoofer Woofer Ünitesi

    6 inç

  • Subwoofer Empedansı

    3 ohm

BAĞLANABILIRLIK

  • Genel Audio Girişi Taşınabilir Giriş (Ø3,5)

    Evet

  • Genel Optik

    Evet(1)

  • Kablosuz (ver. 4.0)

    Evet

BILGI EKRANI

  • Ekran Tipi

    Dot LED

  • LED Gösterge Rengi

    Kırmızı (Beklemede) + Beyaz (3개)

SES MODU

  • Ses Efekti ASC (Uyarlamalı Ses Kontrolü : Varsayılan)

    Evet

  • Ses Efekti Standart

    Evet

  • Ses Efekti Sinema

    Evet

  • Otomatik Ses İşlemcisi Varsayılan

    Evet

  • Dinamik Aralık Kontrolü Açık/Kapalı

    Evet

KULLANIŞLI

  • Akıllı Telefon Uygulaması Bluetooth (Android / iOS)

    Evet / Hayır

  • TV’yi Kumandayla kontrol etme Ses +, - Sessiz

    Evet

  • Ses Senkronizasyonu Bluetooth (LG TV)

    Evet

  • Ses Senk. Optik

    Evet

  • Otomatik Açılış/Kapanış Bluetooth (LG TV)

    Evet / Evet

  • Otomatik Açılış/Kapanış Optik

    Evet / Evet

  • Woofer Düzeyi -15~+6dB

    Evet

  • Sessiz

    Evet

SES BIÇIMI

  • LPCM

    Evet

  • Dolby Digital

    Evet

  • DTS Dijital Surround

    Evet

GÜÇ TÜKETIMI

  • Temel Tip

    100~240V, 50/60Hz

  • Ana Ünite Kapatma Tüketimi

    0,5W Altı

  • Ana Güç Tüketimi

    27W

  • Subwoofer Tipi SMPS

    100~240V, 50/60Hz

  • Subwoofer Kapatma Tüketimi

    0,5W Altı

  • Güç Tüketimi

    33W

EN İYI ÖZELLIKLER LISTESI, AKSESUAR KITI DAHIL DEĞILDIR

  • Kullanıcı Kılavuzu Web (Basit Kılavuzla birlikte)

    Evet

  • Duvar Askı Aparatı Kılavuzu

    Evet

  • Kablosuz Hoparlör Sıfırlama Kılavuzu

    Evet

  • Uzaktan Kumanda Ünitesi Model

    MA5(BLACK)

  • Uzaktan Kumanda Ünitesi Pil (Boyut)

    AAA x 2

  • Piller

    Evet

  • Garanti Kartı

    Evet

  • Optik Kablo

    Evet

  • Duvar Askı Aparatı Braketi

    Evet

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Müşteri Yorumları