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360W 4.1Ch. Sound Bar SH7
Tüm Özellikler
SES PERFORMANSI
-
Kanal
4.1
-
Güç Çıkışı - Toplam
360W
BAĞLANTI
-
Wi-Fi Band
Var
-
Simplink
Var
-
Portable In (3.5Ø)
Var
-
Optik Girişi
Var
-
HDMI 1.4 (Giriş/Çıkış)
Var(1) / Var(1)
-
Bluetooth (ver. 4.0)
Var
-
Ethernet Port
Var
-
Wi-Fi
Var
-
Akıllı Telefon / Tablet Uygulaması
Var
UYGUNLUK
-
Bluetooth Ses Senkronizasyonu (LG TV ile)
Var
-
Optik Ses Senkronizasyonu
Var
-
LG Music Flow Ev Sinema Modu
Var
-
LG Music Flow Grup Oynatma Modu
Var
-
LG Music Flow Çoklu Oda Modu
Var
-
LG Music Flow Ses İçerik Akışı
Var
SES FORMATLARI
-
Dobly Digital
Var
-
DTS Digital Surround
Var
-
Standart
Var
-
Sinema
Var
-
User EQ
Var
-
Otomatik Ses Motoru
Var
-
SFX
Var
-
Otomatik Müzik Çalma
Var
-
BT-Fi
Var
AKSESUARLAR
-
Optik Kablo
Var
-
LAN Kablosu
Var
-
Duvar Askı Aparatı
Var
BOYUTLAR & AĞIRLIK
-
Ürün Boyutları (GxYxD) (mm) Main
1,060 x 53 x 85
-
Ürün Boyutları (GxYxD) (mm) Subwoofer
171 x 320 x 252
UYUMLULUK BİLGİLERİ
-
uzatma
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