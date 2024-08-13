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420W 4.1Ch. Sound Bar SH8

Teknik Özellikler

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420W 4.1Ch. Sound Bar SH8

SH8

420W 4.1Ch. Sound Bar SH8

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Tüm Özellikler

SES PERFORMANSI

  • Kanal

    4.1

  • Ses Çıkış Gücü - Toplam

    320W

BAĞLANTI

  • Wi-Fi Band

    Var

  • Portable In (3.5Ø)

    Var

  • Optik Girişi

    Var

  • Simplink

    Var

  • HDMI 2.0 (Giriş/Çıkış)

    Var(1) / Var(1)

  • USB

    Sadece Servis

  • Bluetooth (ver. 4.0)

    Var

  • Ethernet Port

    Var

  • Wi-Fi

    Var

  • MIC Girişi

    Var

  • Akıllı Telefon / Tablet Uygulaması

    Var

SES FORMATLARI

  • Dobly Digital

    Var

  • DTS Digital Surround

    Var

  • Standart

    Var

  • Sinema

    Var

  • User EQ

    Var

  • Otomatik Ses Motoru

    Var

  • SFX

    Var

  • Otomatik Müzik Çalma

    Var

  • BT-Fi

    Var

UYGUNLUK

  • Bluetooth Ses Senkronizasyonu (LG TV ile)

    Var

  • Optik Ses Senkronizasyonu

    Var

AKSESUARLAR

  • Optik Kablo

    Var

  • LAN Kablosu

    Var

  • Duvar Askı Aparatı

    Dahil

BOYUTLAR & AĞIRLIK

  • Ürün Boyutları (GxYxD) (mm) Main

    1,200 x 53 x 85

  • Ürün Boyutları (GxYxD) (mm) Subwoofer

    171 x 320 x 252

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Müşteri Yorumları