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LG SJ2 Soundbar
Tüm Özellikler
BOYUTLAR
-
Ana Ünite (G x Y x D / mm)
660 x 55 x 99
-
Subwoofer (G x Y x D / mm)
170 x 300 x 204
-
Malzeme - Ana set- Ön
Kalıp
-
Malzeme - Ana Set - Üst/Alt
Kalıp
-
Malzeme - Subwoofer - Ön
Ahşap
-
Malzeme - Subwoofer - Gövde
Ahşap
-
Konteyner Adeti - 20ft
480
-
Konteyner Adeti - 40ft
960
-
Konteyner Adeti - 40ft (HC)
1200
KANAL / ÇIKIŞ GÜCÜ
-
Kanal
2.1ch
-
Çıkış Gücü (THD %10) - Toplam
160W
-
Çıkış Gücü (THD %10) - Ön
30W x 2
-
Çıkış Gücü (THD %10) - Subwoofer
100W
HOPARLÖR
-
Ana Ünite - Tweeter Ünitesi - Sadece Ön
100 X 45 TrackType
-
Subwoofer - SPL
8ohm
-
Subwoofer - Woofer Ünitesi
5.25"
-
Subwoofer - Empedans
3ohm
BAĞLANABILIRLIK
-
Genel - Audio Girişi - Taşınabilir Cihaz Girişi (3.5Ø)
Evet
-
Genel - Optik
Evet (1)
-
Genel - USB
Evet
-
Kablosuz - Bluetooth 4.0
Evet
BILGI EKRANI
-
Ekran Tipi
LED Gösterge
-
LED Gösterge Rengi
Kırmızı(Beklemede) + Beyaz (4x)
SES MODU
-
Ses Efekti - Standart
Evet
-
Ses Efekti - Bass Blast
Evet
KULLANIŞLILIK
-
TV kumandasıyla kontrol - Ses +, -, Sessiz
Evet
-
Ses Senk. - Optik
Evet
-
A/V Senk. - 0~300ms
Evet/Evet
-
Simplink
Evet
-
Otomatik Karartıcı
Evet
-
Zamanlayıcı
Evet
SES BIÇIMI
-
LPCM
Evet
-
Dolby Digital
evet
-
MP3
evet
-
WMA
evet
GÜÇ TÜKETIMI
-
Ana Ünite - Tip
100~240V, 50/60Hz
-
Ana Ünite - Kapalı Durumda Güç Tüketimi
0,5W Altında
-
Subwoofer - Tip - SMPS
100~240V, 50/60Hz
-
Subwoofer - Kapalı Durumda Güç Tüketimi
0,5W Altında
AKSESUARLAR
-
Kullanım Kılavuzu - Web
Evet (tam)
-
Kullanım Kılavuzu - Kitapçık
Evet (basit)
-
Uzaktan Kumanda Ünitesi - Pil (Boyut)
AAA x 2
-
Kutu Tipi
Ofset (L Tip)
UYUMLULUK BİLGİLERİ
-
uzatma
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