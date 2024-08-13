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LG SJ2 Soundbar

Teknik Özellikler

İncelemeler

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LG SJ2 Soundbar

SJ2

LG SJ2 Soundbar

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Tüm Özellikler

BOYUTLAR

  • Ana Ünite (G x Y x D / mm)

    660 x 55 x 99

  • Subwoofer (G x Y x D / mm)

    170 x 300 x 204

  • Malzeme - Ana set- Ön

    Kalıp

  • Malzeme - Ana Set - Üst/Alt

    Kalıp

  • Malzeme - Subwoofer - Ön

    Ahşap

  • Malzeme - Subwoofer - Gövde

    Ahşap

  • Konteyner Adeti - 20ft

    480

  • Konteyner Adeti - 40ft

    960

  • Konteyner Adeti - 40ft (HC)

    1200

KANAL / ÇIKIŞ GÜCÜ

  • Kanal

    2.1ch

  • Çıkış Gücü (THD %10) - Toplam

    160W

  • Çıkış Gücü (THD %10) - Ön

    30W x 2

  • Çıkış Gücü (THD %10) - Subwoofer

    100W

HOPARLÖR

  • Ana Ünite - Tweeter Ünitesi - Sadece Ön

    100 X 45 TrackType

  • Subwoofer - SPL

    8ohm

  • Subwoofer - Woofer Ünitesi

    5.25"

  • Subwoofer - Empedans

    3ohm

BAĞLANABILIRLIK

  • Genel - Audio Girişi - Taşınabilir Cihaz Girişi (3.5Ø)

    Evet

  • Genel - Optik

    Evet (1)

  • Genel - USB

    Evet

  • Kablosuz - Bluetooth 4.0

    Evet

BILGI EKRANI

  • Ekran Tipi

    LED Gösterge

  • LED Gösterge Rengi

    Kırmızı(Beklemede) + Beyaz (4x)

SES MODU

  • Ses Efekti - Standart

    Evet

  • Ses Efekti - Bass Blast

    Evet

KULLANIŞLILIK

  • TV kumandasıyla kontrol - Ses +, -, Sessiz

    Evet

  • Ses Senk. - Optik

    Evet

  • A/V Senk. - 0~300ms

    Evet/Evet

  • Simplink

    Evet

  • Otomatik Karartıcı

    Evet

  • Zamanlayıcı

    Evet

SES BIÇIMI

  • LPCM

    Evet

  • Dolby Digital

    evet

  • MP3

    evet

  • WMA

    evet

GÜÇ TÜKETIMI

  • Ana Ünite - Tip

    100~240V, 50/60Hz

  • Ana Ünite - Kapalı Durumda Güç Tüketimi

    0,5W Altında

  • Subwoofer - Tip - SMPS

    100~240V, 50/60Hz

  • Subwoofer - Kapalı Durumda Güç Tüketimi

    0,5W Altında

AKSESUARLAR

  • Kullanım Kılavuzu - Web

    Evet (tam)

  • Kullanım Kılavuzu - Kitapçık

    Evet (basit)

  • Uzaktan Kumanda Ünitesi - Pil (Boyut)

    AAA x 2

  • Kutu Tipi

    Ofset (L Tip)

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Müşteri Yorumları