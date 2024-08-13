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Ev Sinema Sistemi Soundbar 300W Bluetooth SJ3
Ev Sinema Sistemi Soundbar 300W Bluetooth SJ3
Tüm Özellikler
FIZIKSEL
-
Set Boyutları (G x Y x D) mm
950 x 71 x 47
-
TV’ye Uygun
40" ve üstü
-
Net Ağırlık (Kg) - Set
2,47kg
SES
-
Hoparlör Çıkışı
2.1ch 300W
-
Subwoofer Çıkışı
200W (Kablosuz)
BAĞLANABILIRLIK
-
Taşınabilir Cihaz Girişi (Ø3,5)
Evet
-
Optik
Evet
-
USB
Evet
-
Bluetooth
Evet
-
Ses Senk.
Evet
SES MODU
-
ASC (Uyarlamalı Ses Kontrolü)
Evet
-
Standart Mod
Evet
-
Bass Blast Modu
Evet
-
Sinema Modu
Evet
-
LPCM
Evet
-
Dolby Digital
Evet
-
DTS Dijital Surround
Evet
-
MP3
Evet
-
WMA
Evet
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