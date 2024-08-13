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Ev Sinema Sistemi Soundbar 300W Bluetooth SJ3

Teknik Özellikler

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Ev Sinema Sistemi Soundbar 300W Bluetooth SJ3

SJ3

Ev Sinema Sistemi Soundbar 300W Bluetooth SJ3

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Tüm Özellikler

FIZIKSEL

  • Set Boyutları (G x Y x D) mm

    950 x 71 x 47

  • TV’ye Uygun

    40" ve üstü

  • Net Ağırlık (Kg) - Set

    2,47kg

SES

  • Hoparlör Çıkışı

    2.1ch 300W

  • Subwoofer Çıkışı

    200W (Kablosuz)

BAĞLANABILIRLIK

  • Taşınabilir Cihaz Girişi (Ø3,5)

    Evet

  • Optik

    Evet

  • USB

    Evet

  • Bluetooth

    Evet

  • Ses Senk.

    Evet

SES MODU

  • ASC (Uyarlamalı Ses Kontrolü)

    Evet

  • Standart Mod

    Evet

  • Bass Blast Modu

    Evet

  • Sinema Modu

    Evet

  • LPCM

    Evet

  • Dolby Digital

    Evet

  • DTS Dijital Surround

    Evet

  • MP3

    Evet

  • WMA

    Evet

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

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