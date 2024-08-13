Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Ev Sinema Sistemi Soundbar 300W Bluetooth SJ4

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

Ev Sinema Sistemi Soundbar 300W Bluetooth SJ4

SJ4

Ev Sinema Sistemi Soundbar 300W Bluetooth SJ4

Yazdır

Tüm Özellikler

TEMEL BILGI

  • Model Adı

    SJ4

  • Ana Set / Subwoofer Rengi

    Siyah

  • Uygun TV Boyutu (2017 TV)

    40 inç veya üstü

SES SISTEMI

  • Kanal

    2.1 ch Hoparlör Sistemi

ÇIKIŞ GÜCÜ

  • Toplam

    300W

  • Ön

    60Wx2 (Tweeterx2)

  • SubWoofer

    180W (Kablosuz)

KABLOSUZ

  • Bluetooth

    4

BAĞLANABILIRLIK

  • Audio Girişi

    1 (3,5mm)

  • Optik

    1

  • HDMI Girişi

    1 (HDMI 1.4, HDCP 1.4)

  • HDMI Çıkışı

    1 (HDMI 1.4, HDCP 1.4)

  • USB

    1

EKRAN

  • Ekran Tipi

    Dot LED

SES MODU

  • 4K Ses

    24bit/96kHz

  • Ses Efekti

    Uyarlamalı Ses Kontrolü (Varsayılan) / Standart / Bass Blast / Sinema

  • Gece Modu

    Evet

  • Otomatik ses işlemcisi

    Evet

KULLANIŞLI

  • Akıllı Telefon Uygulaması

    Evet

  • Bluetooth Bekleme

    Evet

  • TV Kumandasıyla Kontrol

    Evet

  • TV Ses Senk.

    Bluetooth (LG TV) / Optik

  • Otomatik Açılış/Kapanış

    Bluetooth (LGTV) / Optik

  • SIMPLINK

    Evet

  • Ses Dönüş Kanalı (ARC)

    Evet

SES BIÇIMI

  • Dolby Digital

    Evet

  • LPCM

    Evet

  • DTS Dijital Surround

    Evet

  • FLAC

    Evet (192kHz’e kadar)

  • OGG

    Evet (48kHz’e kadar)

  • WAV

    Evet

  • MP3

    Evet

  • WMA

    Evet

GÜÇ TÜKETIMI

  • Sound Bar

    22W

  • - Bekleme

    0,5W altında

  • SubWoofer

    33W

BOYUTLAR(G X Y X D)(MM)

  • Sound Bar

    890 × 55 × 85

  • SubWoofer

    171 x 320 x 252

AĞIRLIK(KG)

  • Sound Bar

    2.4

  • SubWoofer

    4.2

AKSESUAR

  • Standart Aksesuarlar

    Uzaktan Kumanda, Pil, Garanti Kartı, Optik Kablo, Duvar Askı Aparatı Braketi

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Müşteri Yorumları