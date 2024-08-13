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Ev Sinema Sistemi Soundbar 300W Bluetooth SJ4
Ev Sinema Sistemi Soundbar 300W Bluetooth SJ4
Tüm Özellikler
TEMEL BILGI
-
Model Adı
SJ4
-
Ana Set / Subwoofer Rengi
Siyah
-
Uygun TV Boyutu (2017 TV)
40 inç veya üstü
SES SISTEMI
-
Kanal
2.1 ch Hoparlör Sistemi
ÇIKIŞ GÜCÜ
-
Toplam
300W
-
Ön
60Wx2 (Tweeterx2)
-
SubWoofer
180W (Kablosuz)
KABLOSUZ
-
Bluetooth
4
BAĞLANABILIRLIK
-
Audio Girişi
1 (3,5mm)
-
Optik
1
-
HDMI Girişi
1 (HDMI 1.4, HDCP 1.4)
-
HDMI Çıkışı
1 (HDMI 1.4, HDCP 1.4)
-
USB
1
EKRAN
-
Ekran Tipi
Dot LED
SES MODU
-
4K Ses
24bit/96kHz
-
Ses Efekti
Uyarlamalı Ses Kontrolü (Varsayılan) / Standart / Bass Blast / Sinema
-
Gece Modu
Evet
-
Otomatik ses işlemcisi
Evet
KULLANIŞLI
-
Akıllı Telefon Uygulaması
Evet
-
Bluetooth Bekleme
Evet
-
TV Kumandasıyla Kontrol
Evet
-
TV Ses Senk.
Bluetooth (LG TV) / Optik
-
Otomatik Açılış/Kapanış
Bluetooth (LGTV) / Optik
-
SIMPLINK
Evet
-
Ses Dönüş Kanalı (ARC)
Evet
SES BIÇIMI
-
Dolby Digital
Evet
-
LPCM
Evet
-
DTS Dijital Surround
Evet
-
FLAC
Evet (192kHz’e kadar)
-
OGG
Evet (48kHz’e kadar)
-
WAV
Evet
-
MP3
Evet
-
WMA
Evet
GÜÇ TÜKETIMI
-
Sound Bar
22W
-
- Bekleme
0,5W altında
-
SubWoofer
33W
BOYUTLAR(G X Y X D)(MM)
-
Sound Bar
890 × 55 × 85
-
SubWoofer
171 x 320 x 252
AĞIRLIK(KG)
-
Sound Bar
2.4
-
SubWoofer
4.2
AKSESUAR
-
Standart Aksesuarlar
Uzaktan Kumanda, Pil, Garanti Kartı, Optik Kablo, Duvar Askı Aparatı Braketi
UYUMLULUK BİLGİLERİ
-
uzatma
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